Valkeakoskelaislähtöiselle Mika Kalliolle, 39, uusi ja yllättävä pesti

Moottoripyöräilytähti Mika Kallio paljastaa ryhtyvänsä uusiin hommiin.

Ratamoottoripyörien moninkertaisen MM-mitalistin Mika Kallion uralla puhaltavat uudet tuulet. Valkeakoskelaislähtöinen Kallio, 39, on sopinut ryhtyvänsä maineikkaan KTM-tallin kuljettajavalmentajaksi.

Kallio on viime vuodet toiminut KTM:n testikuljettajana ja ajanut myös valikoituja MM-osakilpailuja. Nyt hänen toimenkuvansa on siis muuttumassa uuden pestin takia. Testihommatkin jatkuvat, mutta Kallion arvion mukaan ne vähenevät aiempaan verrattuna.

Kallion uusi pesti alkaa toden teolla ensi vuonna, vaikka hän on jo ehtinyt aloitella valmentajan toimessaan.

”Tiimi haluaa kutsua tätä tittelillä rider coachingiksi. Se on kuljettajien tukemista, heille vinkkien ja ohjeiden antamista sekä pyöriemme käyttäytymisen ja toimimisen tarkkailua”, Kallio kertoo.

”Rider coaching on uusi konsepti, jota KTM:llä nyt ajetaan sisään. Siitä on hyviä kokemuksia, ja olen sopinut ensi vuodesta tässä roolissa. Tosi mielenkiintoinen juttu”, Kallio paljastaa.

Kallio kiertää KTM:n valmentajana kaikki ensi kauden MotoGP-kilpailut sekä sparraa kuljettajia kilpailujen ulkopuolella järjestettävissä tapahtumissa.

Lisäksi hänelle tulee jonkin verran kisojen ulkopuolisia testitöitä, joissa hän ajaa itse KTM:n MotoGP-tykillä.

”Matkustamista tulee tosi paljon. Matkapäiviä on luultavasti noin 240 päivää vuodessa”, Tallinnassa asuva Kallio tuumaa.

Kallio sanoo, että into kilpailemiseen huipputasolla on alkanut hiipua. Hän on periaatteessa valmis ottamaan KTM:n MotoGP-kilpapyörän sarvista jälleen kiinni, jos kilpakuljettajaa tarvitsisi tuurata esimerkiksi loukkaantumisen takia. Silti Kallion varsinainen kilpaura huipulla alkaa olla taputeltu.

!Kisafiilis voisi löytyä, kun vetäisi kypärän päähän kilpailussa, mutta täytyy olla jo realisti. Ajo- ja kilpailutuntuma huipputasolta on viime vuosilta ohut ja huippuvauhtiin pääseminen ottaa entistä enemmän aikaa tällä iällä!, marraskuun alussa ”neljänkympin kerhoon” pääsevä – tai joutuva – Kallio tunnustaa.

”Eikä intoakaan (MM-tasolla kisaamiseen) enää oikein löydy. Täytyy toivoa, että kisakuljettajamme pysyvät terveinä, eikä mitään tuurauskeikkaa edes tule”, Kallio jatkaa.

Mika Kallio on huipputasolla menestynyt ja äärikokenut kilpamoottoripyöräilijä.

Ratamoottoripyöräily on erittäin raju laji. Kallio on kokenut useita vakaviakin loukkaantumisia pitkän ja menestyksekkään uransa aikana. Hän myöntää, että vammat vaativat veronsa ja paikkoja kolottaa iän lisääntyessä.

”Uran pituuteen nähden olen säilynyt kohtuullisen ehjänä, mutta kyllä tässä huomaa, että urheilu-uralla on tosiaan kolhuja tullut. Esimerkiksi juokseminen on nykyään heikkoa, kun on aiemmin mennyt polvea hajalle ja jalkaa poikki.”

”Mutta pystyyhän sitä muutenkin kuin lenkkitossut jalassa kunnosta huolehtimaan. Kuntosalilla harjoittelu, hiihtäminen, polkupyöräily ja erilaisilla moottoripyörillä ajaminen pitää miehen kunnossa.”

Mika Kallion katse on tulevaisuudessa.

Kallio on voittanut Suomen mestaruuden jääradalla useasti. Paremmin hänet tunnetaan kuitenkin ratamoottoripyöräilijänä, joka on saavuttanut kolme MM-hopeaa ja yhden MM-pronssin.

”Aion kyllä yhä ajaa kilpaa pienemmissä kilpailuissa, mutta en pidä enää kovin todennäköisenä, että olisin vielä joskus MotoGP-kisan lähtöviivalla”, hän tuumaa.

Kallio on työskennellyt vuositolkulla KTM:llä kahdessa eri jaksossa sekä kisakuljettajana että muissa tehtävissä. Vaikuttaa siltä, että itävaltalaismerkki arvostaa hänen osaamistaan korkealle.

Mika Kallio, näetkö itsesi tulevaisuudessa huipputalli KTM:n johtotehtävissä, esimerkiksi tallipäällikkönä?

”En sulje mitään vaihtoehtoa pois, mutta tämä kysymys ei ole nyt ajankohtainen. Talli katsoo sitten aikanaan, että kenessä nähdään potentiaalia eri tehtäviin. Eihän sitä tosin ikinä tiedä, asioita voi tapahtua nopeallakin aikataululla.”

Innokkaana rallin seuraajana tunnettu ja itsekin ralliautoilla jonkin verran ajanut Kallio on viime ajat iloinnut Kalle Rovanperän, 22, maailmanmestaruudesta.

”Kallelta todella upea suoritus, eikä tuollainen saavutus helpolla irtoa. Ihan mahtava juttu. Kova työ toi nyt hienon palkinnon”, Kallio herkuttelee.