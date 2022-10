Latvialainen Mestis-tulokas jäi Kooveen varjoon – Okko Kangasniemi latasi kauden avausosumansa ennen isoveljeään

Kooveen maalivahti Samu Pakarinen nollasi Mestis-tulokas HK Zemgalen tiistai-iltana, kun tamperelaisjoukkue juhli 3–0-voittoa. Okko Kangasniemi teki kauden ensimmäisen maalinsa.

Aamulehti

Hakametsän jäähallissa oli tiistai-iltana kansainvälinen meininki, kun täksi kaudeksi jääkiekon Mestikseen liittynyt latvialainen HK Zemgale kohtasi Kooveen. Kautensa voitoilla aloittanut Zemgale jäi Kooveen jalkoihin. Tamperelaisjoukkue juhli 3–0-voittoa.

Kooveeseen tälle kaudelle siirtynyt hyökkääjä Okko Kangasniemi, 22, aloitti maalinteon vain 47 sekunnin pelin jälkeen. Kangasniemi sai herkutella kiekon tyhjiin, kun maalinkulmalle noussut Samu Markkula löysi Kangasniemen syötöllään.

Kangasniemi pääsi näin avaamaan kauden maalitilinsä ennen SM-liigassa Pelicansia edustavaa isoveljeään Iikkaa.

”Meillä on enemmän rakentavaa keskustelua, mutta ehkä hänelle pitää vähän tästä kuitata”, Kangasniemi naureskeli.

Kaikki maalit tulivat avauserässä.

”Ekassa erässä olimme aika lähellä omaa parasta tasoamme. Ei heillä oikein ollut mitään palaa siinä. He paransivat kyllä toiseen erään ja me pelasimme huonommin. He painavat duunia kovasti, mutta ei mikään ihmeellinen ensivaikutelma”, Kangasniemi kommentoi latvialaisjoukkuetta.

Mikä? HK Zemgale Latvian hallitseva mestari Jelgavasta, lähellä pääkaupunki Riikaa. Perustettu vuonna 2002. Ensimmäinen kausi Mestiksessä, Zemgalen osallistumisesta kerrottiin elokuun puolivälissä. Aloitti kauden tuplapeleillä perjantaina ja lauantaina. Otti kotivoitot sarjajumbo Peliitoista Kaikki pelaajat ovat latvialaisia. Suurin osa 2000-luvulla syntyneitä.

Kotijoukkueen isoin ongelma oli kurittomuus. Kooveelle vihellettiin viisi jäähyä. Päätöserän loppupuoliskolla Zemgale sai pelata yli puolitoista minuuttia kahden miehen ylivoimalla.

Erikoistilanteen loppupuolella Zemgale sai kiekon maaliin, mutta videotarkistuksen jälkeen osumaa ei hyväksytty, sillä vierasjoukkueen pelaajat työnsivät maalivahti Samu Pakarisen maaliin ja kiekko meni mukana. Näin ollen Pakarinen pelasi kauden ensimmäisen nollapelinsä.

Joukkueet kohtaavat uudelleen jo keskiviikkona kello 18.30 Hakametsässä.

Kooveen kauden alku on ollut kaksijakoinen. Joukkue on voittanut TuTon ja KeuPan, mutta hävinnyt Kiekko-Vantaalle ja Ketterälle.