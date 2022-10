BC Nokian kausi miesten Korisliigassa on saanut uskomattoman alun.

Aamulehti, Nokia

Uusi kausi ja sen ensimmäinen kotiottelu tuovat miesten Korisliigassa aina paljon opeteltavaa. On paljon uusia kasvoja ja pelinumeroita, heikkouksia ja vahvuuksia, ja useimmiten myös lausumiseltaan hankalilta vaikuttavia nimiä.

Nokian palloiluhallin yleisölle Niko Mattilan nimi ei kuitenkaan tuota ongelmia, eikä hänen pelityylinsä ole vieras. Kovaa taisteleva takamies palasi kahden rikkonaisen Joensuun-vuoden jälkeen taas kotijoukkueen riveissä Nokialle, kun BC Nokia isännöi Helsinki Seagullsia.

Ja millainen kotiinpaluu siitä tulikaan.

Kahden ottelun jälkeen Nokialla on yhtä monta voittoa sarjan mestarisuosikkeihin kuuluvista joukkueista, kun Vilpas-vierasvoiton jatkoksi tuli puolustustaistelulla komea voitto Seagullsista pistein 76–70 (44–50).

”Olihan se mahtavaa palata tänne, tämä on minulle koti. Olen pelannut täällä niin kauan, fanit ovat huikeita ja yhteisö lämmin”, Mattila iloitsi.

”Meillä on ollut vaikea preseason, mutta kaikki terveenä olleet ovat painaneet kovaa hommia. Ja se näkyy tuolla, kova työ on palkittu.”

Runsaat 25 minuuttia pelannut Mattila on itsekin vasta pääsemässä täyteen kuntoon. Kunhan paikat kestävät, saa Nokian päävalmentaja Greg Gibson hänestä tällä kaudella tutun luottopelaajan.

”Niko on taistelija, sellainen tyyppi, jollaisia haluan ympärilleni. Hän on luotettava ja tuo johtajuutta, jota voittava joukkue tarvitsee”, Gibson ylisti.

Pelin parhaana palkittu BC Nokian takamies Perrion Callandret otti ottelun jälkeen yleisönsä.

Seagullsin Okko Järvi (vas.) yritti pidätellä BC Nokian Xavier Fordia. Penkillä aloittanut Ford toi kotijoukkueen hyökkäyspeliin fyysisen ulottuvuuden.

Vahva nelikko

Seagullsin riveistä poistui viime kauden päätteeksi useitakin pelaajia, jotka ovat kotimaisiksi koripalloilijoiksi erittäin tunnettuja. Petteri Koponen ja Shawn Huff lopettivat komeat pelaajauransa, ja Tuukka Kotti siirtyi sarjanousija Honkaan.

Mutta vaikka tämän kauden Seagulls häviää viimevuotiselle nimekkyydessä, on se parketilla todennäköisesti parempi. Tiistaina Seagulls kuitenkin tuskaili heittojensa kanssa: toisella puoliskolla vieraat tekivät vain 20 pistettä, eikä pelitilanneheitoista uponnut edes kolmannes.

”Jotain tapahtui toisella puoliskolla, eikä se ollut ainakaan pelkästään Nokian puolustuksen ansiota. Muutamaa minuuttia lukuun ottamatta saimme omista peleistämme ihan omia heittojamme, mutta sudimme niitä vaan ohi”, kritisoi Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso omiensa otteita.

”Kasettikaan ei kestänyt sitä, että heitimme ohi, tai jos vihellystä ei kuulunut. Turhauduimme siitä turhan paljon.”

Ilta oli hankala myös Nokialta Vilpas-voitossa loistaneelle Johnathan Stovelle: hänen 11 ensimmäisestä pelitilanneheitostaan upposi vain yksi. Mutta kun ratkaisijoita kaivattiin viimeisellä jaksolla, astui Stove tähtipelaajan elkein esiin kahdella perättäisellä kolmosella.

Koko Nokian amerikkalaisnelikko vaikuttaa tällä kaudella suhteellisen vahvalta. Tiistaina ottelun parhaana palkittiin takamies Perrion Callandret (18 pistettä / 9 levypalloa / 6 syöttöä).

”Loistavia jätkiä myös kentän ulkopuolella, ja heidän työmoraalinsa on mainio”, Gibson taustoitti.

Tuttu päävalmentaja Greg Gibson on saanut hieman rikkinäisen BC Nokian taistelemaan kahdessa ensimmäisessä pelissä erinomaisesti.

Johnathan Stove (oik.) heitti 16 pelitilanneheitostaan sisään vain kolme, mutta onnistumisista kaksi olivat hyvin tärkeitä.

Tilaisuus palautua

Nokian voitto Salossa tuli seitsemän pelaajan ohuella rotaatiolla. Nyt Hugo Bomanin tervehtyminen auttoi tilannetta, mutta vain noin viiden minuutin edestä. Antero Lehto ja Antti Ahonen ovat yhä sivussa: Lehto arvion mukaan pari viikkoa, Ahonen useamman kuukauden ajan.

Alan Herndonin sormi meni Salossa sijoiltaan, ja hänen pelikuntonsa oli ennen peliä pieni kysymysmerkki. Herndon upotti pari sormea yhteen teipattuna ensimmäisistä Nokian hyökkäyksistä vaivatta kaksi kolmen pisteen heittoa, mutta muuten hänen panoksensa hyökkäyspäässä jäi pieneksi.

”Sormeen sattuu edelleen, mutta täytyy vain purra hammasta”, totesi Herndon pelin jälkeen.

Nokia ei ole päässyt otteluohjelman osalta helpolla, kun vastustajat ovat olleet aivan kärkipäästä. Nyt seuraava peli on vasta kahdeksan päivän päässä.

”Se on upeaa, saamme loistavan tilaisuuden palautua. Meidän on pitänyt vaatia pieneltä joukolta pelaajia paljon, ja nyt he saavat levätä. Ehkä pian saamme harjoituksiin jo kymmenen pelaajaa”, Gibson haaveili.