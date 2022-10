”Parasta sählyä, mitä on maailmassa” – KrP-maalivahti Miki Saarinen vastaa kuuteen väitteeseen Pirkanmaan salibandyderbystä

Tampereen Classic ja Nokian KrP kohtaavat keskiviikkona Aamulehden Viikon ottelussa, kun miesten salibandyliigassa pelataan kauden ensimmäinen paikallispeli.

Viime kausi sai miesten salibandyliigassa pirkanmaalaisen upean huipennuksen. Finaaleissa kohtasivat Tampereen Classic ja Nokian KrP. Huikea finaalisarja päättyi Classicin mestaruuteen voitoin 4–2.

Uuden kauden ensimmäinen paikallispeli pelataan keskiviikkona 5. lokakuuta Lempäälässä. Kotijoukkue Classic lähtee peliin sijalta kaksi ja KrP sijalta kolme.

Nokian KrP:n maalivahti Miki Saarinen kertoo, että peli on joukkueelle hyvä testi tämän hetken tasosta.

”Kauden alkuhan oli vähän meillä hankala. Sen jälkeen on ollut nousujohteista, parempaan suuntaan menemme koko ajan. Nythän se todellinen testi tulee, kuinka hyviä olemme”, Saarinen kertoo. KrP puksuttaa neljän pelin voittoputkessa.

”Kyllähän Classic on hyvä porukka, eivät he turhaan ole voittaneet kuutta mestaruutta putkeen. Siellä on poikia, jotka osaavat pelata sählyä aika hyvin.”

Viime kauden hopea ajaa KrP:tä eteenpäin.

”Jäi paljon hampaankoloon. Olemme puhuneet, että nyt aiomme uusia viime kauden, mutta otamme kirkkaampana mitalin takaisin. Meille jäi näytettävää.”

Huippukamppailun alla Aamulehti esitti Saariselle kuusi väitettä liittyen Pirkanmaan paikallispeleihin.

Classic juhli viime kauden päätteeksi salibandyn Suomen mestaruutta.

KrP jäi puolestaan hopealle.

Väite 1: Classicin mestaruusputkea on tällä kaudella mahdotonta katkaista.

”Ei pidä paikkaansa. Nyt jos joskus pystyy katkaisemaan. Pelejä on enemmän ja KrP on nälkäisempi kuin koskaan.”

Väite 2: KrP:tä harmittaa finaalitappio niin paljon, ettei Classic voita yhtään runkosarjan paikallispeliä.

”Pitää paikkansa, me otamme kaikki kotiin.”

Väite 3: Derbyt ratkeavat henkisellä puolella eikä pelillisellä puolella.

”Vähän molempia. Pelillisellä puolella otamme pisteet kotiin ja henkisellä puolella otamme pelin aikana yliotteen ja vedämme näätärockilla. Näätärock on sellaista, mikä pitää itse kokea, sitä ei voi kuvailla.”

Väite 4: Classicin kotikenttä Lempäälässä on liigan omalaatuisin pelipaikka.

”Jos Raholaa ei lasketa niin hyväksyn. Uskallan väittää, että Raholan kaltaista paikkaa ei ole missään.”

Väite 5: Pirkanmaan paikallispeli on liigan kiehtovin ottelupari.

”Pitää paikkaansa. Täällä on ehkä sarjan kaksi kovatasoisinta joukkuetta ja ennenkin on nähty tasaista vääntöä. Parasta sählyä, mitä on maailmassa.”

Väite 6: Tälläkin kaudella nähdään Pirkanmaan paikallinen finaaleissa.

”En pysty Classicin puolesta puhumaan mitään, mutta KrP ainakin nähdään.”

Miesten salibandyliigan paikallispeli Classic–Nokian KrP keskiviikkona 5.10. kello 18.30 Lempäälässä. Ottelu on Aamulehden Viikon ottelu ja näkyy suorana aamulehti.fi/live.