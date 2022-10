Urpo Sivulalla edessä kuukauden huili – Näin VaLePa aikoo paikata tähtihakkurinsa

VaLePa aloittaa Mestarien liigan karsintansa keskiviikkona Itävallassa.

Vammalan Lentopallo aloittaa miesten Mestarien liigan karsintaurakkansa haastavista lähtökohdista keskiviikkona. VaLePa kohtaa toisen karsintakierroksen avausottelussa itävaltalaisen SK Aich/Dobin.

Perjantaina Akaa-Volley -ottelussa loukkaantunut ykköshakkuri Urpo Sivula ei ole pelikunnossa. Sivula loukkaantui, kun hän tuli alas pallon päälle hyökkäyksensä jälkeen toisessa erässä.

Tuolloin Sivulan polveen laitettiin jäitä ja hän vietti pelin loppuun makuuasennossa vaihtopenkkien vieressä oikea jalka koholla.

”Hänellä on alaraajavamma. Lääkärin kanssa on keskusteltu ja lähdetään siitä, että hän on noin kuukauden sivussa”, VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko kertoo.

Urpo Sivula on noin kuukauden pois pelikentiltä.

Akaassa Sivulan korvasi hakkurina Tino Vuori. Hetkittäin paikkaa pelasi myös yleispelaaja Ben-Simon Bonin. Keskiviikkona Itävallassa avauksen paikan on ottamassa TuTo Volleysta VaLePaan täksi kaudeksi siirtynyt Vuori.

”Tällä hetkellä Sivulan paikkaaja tulee omista pelaajista. Aikataulu on niin nopea, ei vielä saatu ketään paikkaamaan ulkopuolelta. Vähän erilaista pelisysteemiä haetaan”, Kangaskokko taustoittaa.

VaLePa seuraa siirtomarkkinoita, jos Sivulalle löytyisi paikkaaja toiseen otteluun, joka pelataan Sastamalassa 13. lokakuuta.

”Kartoitetaan tilannetta, onko mahdollista hommata ja onko ylipäänsä sopivia pelaajia saatavilla.”

Katse on ulkomailla ja ulkomaalaisissa vaihtoehdoissa.

”Ei Suomessa ole hakkureita”, Kangaskokko toteaa ja viittaa vapaina oleviin tarpeeksi laadukkaisiin paikkaajiin.

Vasenkätinen Tino Vuori kantaa VaLePan hakkurivastuun Itävallassa Mestarien liigan avauksessa.

Hopeajoukkue vastassa

Suomen hallitseva mestari kohtaa Itävallan viime kauden hopeajoukkueen. Aic/Dob aloitti liigakautensa viikonloppuna 3–1-vierasvoitolla. VaLePalla on alla voitto Savo Volleysta ja tappio Akaa-Volleylle.

Itävaltalaisjoukkue selvitti jo Mestarien liigan avauskierroksen, kun VaLePa pääsi suoraan toiselle kierrokselle. Otteluparin voittaja pääsee kolmannelle kierrokselle, jonka voittaja etenee Mestarien liigan lohkovaiheeseen. VaLePalta lohkopaikka vaatisi kahden otteluparin voittoa.

VaLePa lähtee Mestarien liigaan kuudetta kertaa. Lohkovaiheen paikka on irronnut kerran, kaudella 2017–18. Viime kaudella VaLePan taival katkesi juuri toisella kierroksella Benficaa vastaan.

Kangaskokko kertoo, että on pystynyt hyvin scouttaamaan vastustajaa kahden Mestarien liigan pelin ja liigan avauspelin pohjilta.

”Aika simppeli, perus keskieurooppalainen joukkue. Heillä on vahva härkämäinen kreikkalaishakkuri ja aggressiivisesti hyökkäävä yleispelaaja päähyökkääjinä. Heitä ollaan katsottu erityisesti. Aika paljon tuttuja pelaajia on maajoukkuekesältä.”

Kreikkalaishakkuri on 31-vuotias ja 201-senttinen Anastasios Aspiotis ja albanialaisyleispelaaja on 22-vuotias ja 194-senttinen Redi Bakiri.

SK Aic/Don pelaa Bleiburgissa, joka on eteläisessä Itävallassa, lähellä Slovenian rajaa.

”Lähdemme tiistaina aamuyöllä neljän aikaa liikkeelle. Lennetään Helsingistä Wieniin ja sieltä bussilla noin 3,5 tunnin matka perille”, Kangaskokko kertoo VaLePan reissusta.

VaLePan ottelutahti on tiivis, sillä joukkue pelaa matkustamisen jälkeen lauantaina kotipelin Hurrikaania vastaan Suomen liigassa.

VaLePan Mestarien liigan avaus: 2. kierroksen ensimmäinen ottelu SK Aic/Dob–VaLePa keskiviikkona kello 19. Yle Areena näyttää ottelun suorana, Yle TV2 jälkilähetyksenä kello 21.45. Toinen osaottelu Sastamalassa 13.10. kello 18.30.