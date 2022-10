Miljoonia ropisee – Kalle Rovanperä kuittaa maailmanmestaruudesta hurjat rahat

Kalle Rovanperän manageri valottaa, mistä rallimestarin tilipussi kertyy.

22-vuotiaasta Kalle Rovanperästä tuli sunnuntaina historian nuorin rallin maailmanmestari.

MM-titteli tarkoittaa suuria myös taloudellisella puolella. Bonuksia kilahtelee tilille suunnasta jos toisesta.

”Maailmanmestaruuden arvo on erittäin suuri. Sillä on hirvittävä merkitys, koska bonukset ovat enemmän kuin 50 prosenttia kokonaistuloksesta”, Rovanperän manageri Timo Jouhki sanoo.

Monacossa tätä nykyä asuvan Rovanperän kauden tienestit nousevat miljoonaluokkaan.

Tarkoista summista manageri ei halua puhua, mutta sen verran hän suostuu paljastamaan, ettei tässä tapauksessa puhuta edes ykkösellä alkavasta miljoonaluvusta.

”Sopimukset ovat hyvin bonusvoittoisia. On kisakohtaisia bonuksia, yksittäisestä voitostakin saa jo ihan kunnon summan. Ja sitten sekä henkilökohtaisesta että merkkimestaruudesta tulee vielä omat bonuksensa.”

Yksittäisestä osakilpailuvoitosta saatava bonus voi rallin MM-sarjassa nousta jopa 200 000 euroon. Rovanperällä voittoja on tältä kaudelta jo kuusi, kun ajamatta on vielä kaksi kisaa.

Myös Toyotan tallimestaruus on jo käytännössä varma.

Rovanperällä on myös takanaan vankka yhteistyökumppaniverkosto. Isoimmat tukijat ovat Red Bull, Unibet ja IKH.

”Ne ovat myös bonuspohjaisia. Mestaruudesta tulee aina lisää.”

”Kallen yhteistyötuotot ovat isommat kuin kenelläkään muulla tässä sarjassa”, rallimaailman tarkasti tunteva managerikonkari paaluttaa.

Rovanperä ajaa MM-sarjassa vasta ensimmäistä sopimustaan, joskin optiovuotta siitä.

Peruspalkka on noussut jo aiemmasta, mutta maailmanmestaruuden jälkeen Toyota joutuu kaivamaan tähtikuljettajalleen entistä enemmän kuvetta.

Timo Jouhki

Maailmanmestaruuden taloudelliset vaikutukset heijastuvat pitkälle tulevaisuuteen.

”Sopimuksessa on erilaisia tavoitetasoja. Jos jonain vuonna on ollut jollakin tasolla, seuraavana vuonna peruspalkka on jo parempi.”

”Kun maailmanmestaruuden voittaa, sillä on totta kai huomattava merkitys seuraavan vuoden peruspalkkaan.”

Aikoinaan jo moninkertaisia maailmanmestareita Juha Kankkusta ja Tommi Mäkistä manageroinut ja sittemmin muun muassa Mikko Hirvosen ja Jari-Matti Latvalan taustalla häärännyt Jouhki tietää hyvin, mitä MM-titteli tarkoittaa neuvottelupöydässä.

”Mestari neuvottelee aina ihan omassa luokassaan, kun tulevia sopimuksia neuvotellaan.”

”Jos nyt ajatellee joitakin Loebeja ja Ogiereja, heidän tulonsa ovat olleet aivan eri luokkaa kuin muilla”, Jouhki sanoo.

MM-rallia ovat 2000-luvulla leimanneet huimat valtakaudet. Sébastien Loeb vei yhdeksän mestaruutta putkeen. Sen jälkeen toinen ranskalainen, Sébastien Ogier kahdeksan mestaruutta yhdeksän vuoden sisään.

Alkoiko nyt Rovanperän valtakausi?

”En näe mitään syytä, etteikö hän hallitsisi tässä nyt niin kauan, kun haluaa ja on motivoitunut ajamaan. Sanotaan, että ainakaan seuraavan viiden vuoden aikana on vaikea nähdä, että kukaan hyppisi hirveästi silmille”, Jouhki povaa.

”Kallen perussuorittaminen on jo mahtavaa, mutta hänestä tulee vieläkin parempi, koska hän kehittyy tasaisuudessa ja tiettyjen osa-alueiden lisähallinnassa.”

Rovanperä, 22, on ylivoimaisesti historian nuorin maailmanmestari. Aiempi ennätys oli Colin McRaella, joka juhli ensi kertaa 27-vuotiaana.

Jouhki kuitenkin ennakoi, ettei Rovanperän tähtäimessä ole esimerkiksi ranskalaiskaksikon mestaruusennätysten rikkominen.

”Kalle ei ole tyyppinä sellainen, joka tavoittelisi olevansa paras kaikessa ja pitäisi voittaa esimerkiksi yhdeksän mestaruutta.”

”Varmasti hän haluaa voittaa useampiakin, mutta en jaksa uskoa, että hän Kalle pyörisi tuolla vielä 40-vuotiaana. Ei varmasti. Kyllä hän tekee jo silloin jotain muuta. Ehkä jossakin toisessa autourheilulajissa”, Jouhki vihjaa.