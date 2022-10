Nuoren iän ja lahjakkuuden perusteella useiden maailmanmestaruuksien ja ennätyksien murskaaminen olisi täysin mahdollista, mutta onko se Kalle Rovanperän juttu sittenkään.

Kalle Rovanperä otti historiallisen MM-tittelin Uudessa-Seelannissa. Hänestä tuli 22-vuotiaana kautta aikojen nuorin rallin maailmanmestari. Tätä ennen nuorin rallin maailmanmestari oli 27-vuotiaana tittelin vuonna 1995 napannut, mutta sittemmin helikopterionnettomuudessa kuollut skottilegenda Colin McRae.

Rovanperän meno on ollut todella vakuuttavaa – miltei mykistävää – tällä kaudella. Hänelle onkin povattu upeaa tulevaisuutta ja useita maailmanmestaruuksia jatkossa.

Urheilulehdessä kysyttiin ennen maailmanmestaruuden varmistumista Kreikan MM-rallin yhteydessä eturivin asiantuntijoilta, että onko Rovanperän valtakausi jo alkanut MM-sarjassa? Eli pystyykö kukaan haastamaan häntä tulevina vuosina vai jatkuuko Rovanperän hallinta MM-sarjassa tämän kauden tapaan myös vastedes. Kaikki viisi asiantuntijaa, eli yhdeksänkertainen maailmanmestari Sébastien Loeb, vuoden 1985 maailmanmestari Timo Salonen, entinen MM-tason kakkoskuljettaja ja nykyinen ralliselostaja Tomi Tuominen sekä ansioituneet rallitoimittajat Aki Hietavala ja Toni Heinonen vastasivat, että Rovanperän valtakausi on alkanut.

Ranskalainen suurmestari Loeb totesi samassa yhteydessä, että kun hän itse oli Kallen ikäinen, ei hän ollut ajanut edes ensimmäistä kunnollista rallikilpailuaan. Loebin mielestä nyt on vaikea tietää, kuka voisi lähitulevaisuudessa edes haastaa ja voittaa Kallen mestaruuskamppailuissa ja että on täysin selvää, että Rovanperä voi voittaa lisää maailmanmestaruuksia.

Muuan Ott Tänak voi olla asiasta Loebin kanssa eri mieltä, mutta joka tapauksessa Rovanperän potentiaali on huima. Jos suomalaistähti saa jatkossakin käyttöönsä kilpailukykyisen auton, ovat edellytykset vuosia kestävään riemumarssiin olemassa.

Mutta muhiiko kulisseissa uutispommi? Haluaako Rovanperä edes jäädä jahtaamaan useita maailmanmestaruuksia MM-sarjaan vai loppuuko ralliura huipputasolla yllättävänkin nopeasti?

Nuoren iän ja lahjakkuuden perusteella useiden mestaruuksien metsästäminen ja ennätysten murskaaminen olisi täysin mahdollista, mutta onko se Rovanperän juttu sittenkään? Haluaako hän esimerkiksi tavoitella Loebin yhdeksän maailmanmestaruuden ennätyksen lyömistä? Onko ”edes” Tommi Mäkisen ja Juha Kankkusen rinnalle yltäminen nelinkertaiseksi maailmanmestariksi hänelle oikeastaan mikään tavoite?

Harri Rovanperä (vas.) on tukenut poikaansa ja tämän ralliuraa.

Kilpailu huipputasolla ei ole vain tuloksentekoa ja numeroleikkiä tilastoineen, vaikka ulkopuolisin silmin voisi vaikuttaakin, että kunnianhimoinen, menestyksennälkäinen ja poikkeuksellisen lahjakas urheilija tähtää aina vain ennätyksien murskaamiseen. Ei se niin mene. Eivät kaikki halua vain kulkea suoraviivaisesti – ja kenties ulkopuoliselle elämälle sokeasti – kohti jotain suurta tavoitetta, tässä tapauksessa useampia maailmanmestaruuksia.

Ja pitää muistaa, että Kalle Rovanperä on tietyllä tapaa ollut rallin ammattilainen jo lapsesta asti. Hän on edennyt jo lapsuudestaan tunnollisesti kohti lajin absoluuttista huippua – ja nyt hän on sen saavuttanut.

Rovanperältä tuskin on aivan lähiaikoina odotettavissa mitään uran loppumiseen viittaavaa ilmoitusta. Hän on kuitenkin lausunnoillaan antanut ymmärtää, ettei hän jäisi MM-sarjaan vuositolkulla kunniaa keräämään.

Esimerkiksi lauantaina 22-vuotissyntymäpäivänään Rovanperä ilmoitti, että ”hän alkaa olla jo liian vanha näihin hommiin”. Se oli tietysti vahvasti huumorilla höystetty lausunto, mutta se sisälsi silti pienen vihjauksen Rovanperän ajatusmaailmasta.

Kysymykset uran pituudesta Rovanperä on yleensä väistänyt tai vihjaillut jopa melko suoraan, ettei urasta MM-tasolla tulisi kovin pitkä.

Kalle Rovanperä Kreikan MM-rallissa.

Kalle Rovanperä on tunnettu päättäväisenä ihmisenä lapsuudestaan asti. MM-uran pituuden suhteen kaikki vaihtoehdot lienevät nyt auki, eikä vetäytyminen MM-sarjasta hänelle poikkeuksellisen aikaisessa vaiheessa ole myöskään täysin poissuljettu vaihtoehto. ”En ihmettelisi sitäkään”, totesi Rovanperän tiiviiseen lähipiiriin kuuluva henkilö mahdollisesta yllätysratkaisusta.

Lopullisen päätöksen tekee Kalle Rovanperä. Mutta tuo ratkaisu tuskin on juuri nyt hänen päässään kristallinkirkkaana – tai edes kaikista ajankohtaisin asia.

Nyt on juhlan aika!