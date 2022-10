Pronssista taistelevan FC Hakan ja Lee Erwinin hurmos sai jatkoa – Teemu Tainio ylisti kaksikkonsa nopeutta

FC Haka on enää pisteen päässä pronssisijasta. Loppukaudesta on tulossa huiman jännittävä.

Aamulehti, Valkeakoski

Tehtaan kentän laidalla joukko FC Haka -henkisiä junioreita odottaa viimeistä mustavalkoista pelaajaa antamaan ylävitoset. Kymmenien innokkaiden nuorten jono on saanut ylävitoset ja selfiet kaikilta muilta paitsi eräältä skottihyökkääjältä.

Viimeisimpänä, muttei todellakaan kaikista vähäisimpänä paikalle saapuu vihdoin Lee Erwin, joka on juuri pussittanut kaksi maalia SJK:n verkkoon FC Hakan 2–0 (0–0) -kotivoitossa. Miesten jalkapalloliigan maalitilaston ykkösmies lähestyy junioreita, jotka siirtävät eteensä vedettyä köysiestettä noin metrillä eteenpäin päästäkseen parhaimpiin asemiin Erwinin saapuessa kohdalle.

Seinäjokiset antoivat kahdesti boksissa tilaa Erwinin vasurille, joka paukutti pallon tarkasti takakulmaan huudattaen Tehtaan kentän 1522-päistä yleisöä. Keskushyökkääjän kauden maalisaldo kohosi jo 17 osumaan.

FC Hakan pelaaja on viimeksi koonnut isomman maalimäärän liigassa vuonna 1999, kun itse Valeri Popovitš pyssytti mustavalkoisille 23 kaappia.

”Lee osallistuu todella paljon pallolliseen peliimme. Hän pystyy pitämään palloa, kun kiiturimme ovat menossa laidoilla. Vastustajan on pakko pitää huolta selustasta, mikä avaa Leelle tilaa. Hänen vaarallisin ominaisuutensa on, että hän osaa ampua yhtä hyvin molemmilla jaloilla”, FC Hakan päävalmentaja Teemu Tainio arvioi.

”Ensimmäisellä puoliajalla puolustimme Erwiniä hyvin, mutta toisella herpaannuimme. Hän on varmaan sarjan paras keskushyökkääjä”, SJK-päävalmentaja Joaquín Gómez kehui.

”Lee on rauhallinen ja hyvin keskittynyt”, joukkuekaveri Stavros Zarokostas luonnehti.

Logan Rogerson (oik.) sai ansaitut kiitokset Erwiniltä rakenneltuaan maalitykille paikan 1–0-maalissa.

Upea sijoitus vasurilla takakulmaan. 2–0.

Ja korkealentoinen tuuletus.

SJK-voitto jatkoi niin Erwinin kuin FC Hakankin huippuvirettä. Haka voitti viidennen ottelunsa putkeen ja piti kolmatta kertaa peräkkäin Aatu Hakalan hienosti vartioiman maalin puhtaana.

Voitto tietää sitä, että Haka sijoittuu lähes satavarmasti vähintään neljänneksi loppuhuipennustaan lähestyvällä liigakaudella. Nelostila varmistuu, mikäli FC Inter ei voita HJK:ta sunnuntai-illan myöhemmässä ottelussa.

Neljänneksi sijoittuminen toisi KuPSin voitettua Suomen cupin varman paikan eurolopputurnauksen finaaliin.

Pronssikin on FC Hakan ulottuvilla, vaikkakin se vaatii huippuvireen jatkumista. Sunnuntaina KuPSille hävinnyt FC Honka on enää pisteen Hakaa edellä, kun kummallakin on kolme ottelua pelaamatta. Jalkapalloliigan ylempi loppusarja huipentuu vieläpä Hakan ja Hongan keskinäiseen kohtaamiseen.

FC Hongalla (FC Inter, SJK, FC Haka) on kuitenkin puolellaan helpompi loppuohjelma sekä Hakaa (KuPS, HJK, FC Honka) roimasti parempi maaliero. Haka kohtaa viimeisessä kolmessa ottelussaan sarjan kärkikolmikon, Honka ylemmän jatkosarjan tämänhetkisen pohjakolmikon, minkä lisäksi Haka jää tasapisteissä mitä todennäköisimmin espoolaisten taakse.

Nykyvireessään Hakalta ei voi silti sulkea mitään saavutusta pois.

”Nelossija ei riitä missään nimessä. Lähdemme hakemaan pronssia”, Tainio niittasi.

Hakan hyökkäys kerännee suurimmat otsikot SJK-voiton jälkeen, mutta mustavalkoisten puolustus ja maalivahti Hakala ansaitsevat yhtä suuret kiitokset esityksestään.

”Puolustuksemme on löytänyt permanentin ja kemian, minkä lisäksi Aatu on pelannut hienosti. Puolustuslinjamme on aika nopea”, Tainio muistutti.

Stavros Zarokostas (vas.) ja päätuomari Mohammad Al-Emara (oik.) olivat erimielisiä.

Zarokostasin nopeus on haaste puolustajille.

Haka aloitti ottelun hyökkäyskolmikolla Zarokostas–Erwin–Logan Rogerson, kunnes toiselle jaksolle Zarokostas ja Elias Mastokangas vaihtoivat paikkaa, jotta Haka saisi Zarokostasin kautta lisää syöttövoimaa keskikentälleen. Aloittaneessa triossa on fantastinen roolitus. Tuulennopea Zarokostas, tulikuuma maalintekijä Erwin ja kahdeksannella maalisyötöllään syöttöpörssineloseksi noussut Rogerson täydentävät toisiaan.

”Kolmikosta jokaisella on vahvuudet, joita he myös käyttävät. Stavrosin ja Loganin juoksut ovat kansainvälistä tasoa”, Tainio ylisti.

Piskuinen Zarokostas haastoi ensimmäisellä puoliajalla SJK-puolustusta herkeämättä, mutta erotuomari Mohammad Al-Emara ei palkinnut kotiyleisön ja Zarokostasin harmiksi häntä vapaapotkuilla.

”Voiton jälkeen unohdan tuomariasiat”, Zarokostas hymyili.

Kreikkalaishyökkääjä on paukuttanut Hakalle seitsemän osumaa, joista viisi on tullut vaihtopelaajana aloittaessa. 24-vuotias on ollut Valkeakosken ylpeydelle todellinen supervaihtopelaaja. Sunnuntaina hän sai päävalmentaja Tainiolta komennuksen aloituskokoonpanoon.

”Stavros oli kuukauden poissa jalkavammojen vuoksi, joten tilanne oli rauhoitettava. SJK:n keskuspuolustus ei ole kovin nopea, joten haimme Stavrosia tuomaan heille ongelmia. Se ei näkynyt niin paljoa, koska Stavros juoksi paljon Kingsley Orifia vastaan. Hän on myös nopea”, Tainio taustoitti.

”Minulle ei ole suurta eroa, tulenko vaihdosta vai aloitanko. Tuoreet jalat eivät tosin ole pahitteeksi pelin lopulla. Monet maalit jalkapallossa tehdään silloin”, Zarokostas eritteli.

Zarokostasin englanti on harjaantunut erinomaiseksi, sillä hän on asunut suuren osan elämästään Yhdysvalloissa.

”Synnyin Kreikassa, mutta perheemme matkusti paljon Kreikan ja Yhdysvaltojen välillä. Olen ollut pitkälti kahdeksanvuotiaasta asti Yhdysvalloissa. Aloitin jalkapallon siellä ja kävin kouluni. Isoisäni on erityisesti suuri jalkapalloihminen. Lapsena vietin hänen kanssaan paljon aikaa. Sain isoisältäni intohimon jalkapalloon.”

FC Haka kiitti kannattajiaan voiton jälkeen...

...mihin kannattajat äänekkäästi vastasivat.