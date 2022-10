OrPo voitti trillerimäisen kaudenavauksen Huittisissa

Viime kaudelta kovasti uusiutunut OrPo voitti kauden avausottelunsa LP Vampulaa vastaan naisten lentopalloliigassa 3–1 (28–26, 26–24, 23–25, 25–19).

Oriveden Ponnistus (OrPo) aloitti kautensa naisten lentopalloliigassa voitolla, kun joukkue käänsi tasaisen ottelun edukseen LP Vampulan vieraana lukemin 3–1 (28–26, 26–24, 23–25, 25–19).

Suorastaan trillerimäisen pelin voittaminen oli tärkeä kokemus nuorelle joukkueelle, joka on uusiutunut viime kaudesta reilusti. Sunnuntaina kokoonpanossa olleista 13 pelaajasta peräti kuusi on tälle kaudelle Orivedelle tulleita.

”Tämä meinaa hyvää tuleville peleille. Kun tulee vaikeampia vastuksia, meillä on mahdollisuudet kääntää ja haastaa peliä”, ottelun parhaaksi valittu yleispelaaja Ada Aronen kertoi.

Yli puolituntisessa avauserässä OrPo johti ensimmäistä kertaa vasta tilanteessa 27–26. Läpi pelin virheitä tuli paljon puolin ja toisin. 20 pistettä iskeneen Arosen mukaan virheet menivät jännityksen ja paineiden piikkiin.

Vaikka Vampula pystyi voittamaan kolmannen erän, ei se hetkauttanut OrPoa. Neljännen erän orivesiläiset ottivat tyylillä nimiinsä alkuvaikeuksien jälkeen.

”Voitimme sillä, että taistelimme jokaisen pallon loppuun asti ja teimme älykkäitä ratkaisuja pelin loppua kohden.”

Vahvaa yhteispeliä

Arosen mukaan ensimmäiseen peliin oli pienestä jännityksestä huolimatta helppoa lähteä. Koko joukkue on ollut harjoituskauden alusta asti yhdessä, ja yhteispeli on sujunut hyvin.

”Tuntuu, että kaikki toimii hyvin.”

Paitsi pelaajistoon, muutoksia on viime kauden jälkeen tullut myös valmennukseen. tällä kaudella OrPon päävalmentajana toimii italialainen Andrea Casiri. Aronen kiittää Casiria siitä, että hän on tasapuolinen pelaajia kohtaa ja auttaa nuoria kehittymään. Valtaosa OrPon pelaajista on 2000-luvulla syntyneitä.

”Hän on tosi tsemppaava, eikä anna periksi. Hän puskee meitä eteenpäin pelaajina. Minusta se on tosi kiva.”

Viime kaudella OrPo sijoittui runkosarjassa viidenneksi. Tällä kaudella joukkue lähtee parantamaan ja tähtää liigassa neljän parhaan joukkoon.

Pelejä OrPo jatkaa lauantaina kotiavauksessaan, jolloin ohjelmassa on todellinen tasonmittaus, kun vastaan asettuu hallitseva Suomen mestari Kuusamo.