Corazon Combo häikäisi Teivon kauden pääkilpailussa – nelivuotiaiden suomenhevosten finaaliin mahtui dramatiikkaa

Pekka Korven omistama Corazon Combo ei ole hävinnyt Suomessa vielä yhtään lähtöä.

Kultasormi Pekka Korpi osaa virittää hevosensa huippukuntoon oikeaan aikaan.

Teivon tämän kauden pääkilpailu, lämminveristen Kriteriumin finaali, oli Korven ja Corazon Combon täydellistä näytöstä. Corazon Combo hallitsi lähtöä alusta loppuun ja voitti sen ajalla 13,9a/2 600 metriä. Kauden yhdeksännestä tolpasta ori ansaitsi 90 000 euroa.

”Hevonen oli karsinnoissa hieman nihkeä. Ori on aika terävä, kun se on sillä päällä. Matkalla meillä ei ollut mitään hätää, vaikka Halley Wania tuli rinnalle”, Korpi kertoi voittajahaastattelussa.

Kolmivuotias Corazon Combo on lahjakas hevonen. Suomessa se ei ole vielä hävinnyt yhtään lähtöä. Tappion se on kokenut vain Ruotsin E3-finaaleissa. Voittoja on 16 ja voittosumma on yli 280 000 euroa.

”Kun toinen hevonen on rinnalla, ori vastaa hyvin. Uskon, että Corazon Combo menee pitkälle, jos se pysyy terveenä”, Korpi lisäsi.

Korpi omistaa ja on kasvattanut Kriterium-voittajan yhdessä Ilkka Herlinin kanssa. Herlin on ollut hevosten kanssa tekemisissä jo 1960-luvulta lähtien.

”Meillä on Pekan kanssa yhdessä kymmenen siitostammaa. Tämä on raviurani suurin kohokohta. Oman hevosen seuraaminen ja menestys on jotain aivan poikkeuksellista”, Herlin iloitsi Corazon Combon voitosta.

Nelivuotiaiden suomenhevosten finaalista ei puuttunut dramatiikkaa. Lähdön toinen suosikki Hentun Liisa laukkasi alussa niin pahasti, että Teemu Okkolinin ajokki hylättiin.

Lähtöauton takaa johtoon kiihdyttänyt Oulu Express-voittaja Lipassi veti joukkoa kovaa, eikä orin voitto ollut missään vaiheessa uhattuna. Neljäs peräkkäinen tolppa tuli ajalla 27,1a/2 100 metriä. Samalla Lipassin voittosumma kasvoi 46 000 eurolla. Toinen oli Huisi Hippu ja kolmas Rekilammen Sauli.

”Pulssini oli yllättävän rauhallinen koko päivän. Ori vastasi itse ulkoa tuleville hevosille ja saimme helposti keulat”, kertoi Lipassia ohjastanut Heikki Hoffren.

Hoffrenin ajokki meni ensimmäisen tuhannen 26,5-vauhtia ja lopetti kahtakymmentäseitsemää. Tässä kyydissä muilla ei ollut asiaa ohi.

”Alkukaudesta tein itse vähän virheitä, kun hevonen laukkaili. Tämä on ollut ravikone koko ajan”, Hoffren jatkoi.

Lipassin on kasvattanut Esko Härkälä, joka iloitsi Hoffrenin tavoin orin menestyksestä.

Kylmäveristen perinteinen Erilo-juoksu oli ravikuningas Evertin hallintaa, kun sen kovin haastaja Parvelan Retu joutui jäämään pois silmävamman takia. Evartin voittoaika oli 22,3a/1 600 metriä.

”Hevonen on ollut koko pitkän kauden hyvässä kunnossa. Lopussa annoin hepan polkea, koska viikon kuluttua on Turussa PM-lähtö, ja siihen kausi päättyy”, Evartin luotto-ohjastaja Santtu Raitala kertoi.

Teivon Toto75-kierros päättyi 58. kerran ajettuun Tammer-ajoon. Sen vei pienenä yllättäjänä Tapio Perttusen All Star Mint ajalla 15,5/3 100 metriä.

”Tiesin, että tulee tiukka matsi. Sen takia pidin alussa vauhtia, etteivät takamatkan hevoset pääse helpolla. Nappiin meni. Sain tehdä oman juoksun”, Perttunen sanoi.

Muuten suosikkipitoinen oikea Toto75-rivi palautti 136 euroa.