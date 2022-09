”Murhaavan tehokas” Classic antoi kilpailijoilleen pelottavan varoituksen – Oilersin tuhokaksikko saatiin pimennettyä, paikallispeliin luvassa kiehtovat asetelmat

Classic näytti perjantaina taas kerran, miksi se on voittanut kuusi viimeisintä salibandyn miesten Suomen mestaruutta.

Pienen alkukankeuden jälkeen Classic on miesten salibandyliigassa taas omalla totutun korkealla tasollaan. Tämän sai perjantaina Lempäälän Ideaparkissa huomata hyvin kauden aloittanut Esport Oilers, joka joutui lähtemään kotimatkalle pimeälle kolmostielle tylyn tappion kokeneena.

Perjantain murskavoitto toimi samalla myrskyvaroituksena niille, jotka haaveilevat tällä kaudella Classicin kuuden kauden mittaisen valtakauden murtamisesta. Voittolukemat kirjattiin Classicille lopulta 9–1 (3–1, 4–0, 2–0).

”Asenne oli tänään puolustamisessa kunnossa, mitä se ei ehkä ollut aiemmin tässä alkukaudesta. Siihen on oltava todella tyytyväinen”, totesi Classicin päävalmentaja Juha Kivilehto lyhyen valmennusuransa toistaiseksi suurinumeroisimmasta voitosta.

”Numerot mairittelevat meitä, olimme todella tehokkaita.”

Oilers aluksi johtoon

Tylyistä numeroista huolimatta myös Oilers ehti johtaa ottelua hetken. Oilersin hyökkäyksen tuhokaksikko Justus Kainulainen–Aaro Astala oli Classicille ottelun alussa vaikea pideltävä: parivaljakko leipoi vieraille avausmaalin jo puolen minuutin jälkeen, ja alivoimalla toinenkin oli enemmän kuin lähellä.

Materiaalin laajuudessa espoolaiset kuitenkin häviävät auttamatta Classicin tähtisikermälle. Vaikka tasakentällisin meno oli tasaista, sai kotijoukkue sai erän lopulla pari ylivoimamahdollisuutta ja käytti ne häikäilemättä hyväkseen Ville Lastikan ja Eemeli Salinin johdolla.

Toisessa erässä Classic menikin sitten menojaan. Erityisen synkkä vieraille oli 31. minuutti, jonka aikana Classic kasvatti johtonsa 3–1:stä 6–1:een.

”Erikoistilanteiden turvin he pääsivät vähän edelle, ja Classic on aivan maailman eliittiä pelaamaan johtoasemassa. He puolustivat tosi hyvin, iskivät hienosti vastaan ja olivat murhaavan tehokkaita paikoissaan”, ylisti Oilersin päävalmentaja Heikki Luukkonen.

Kolmas erä oli enää lähinnä kosmetiikkaa. Classicin tehokkain oli lopulta Lastikka, joka kerrytti pistesaldoaan kahdella maalilla ja yhtä monella maalisyötöllä. Kainulainen ja Astala jäivät räjähdysmäisestä alusta huolimatta lopulta melko lailla pimentoon.

”Ei jäänyt paremmasta tänään epäselvyyttä, vaikka taistelimme sen mitä pystyimme”, Luukkonen summasi.

Paikallispeliin kiehtovat asetelmat

Miesten salibandyliigan toinen pirkanmaalaisedustaja Nokian KrP pelasi perjantaina samaan aikaan vieraskentällä ja kaatoi Eräviikingit maalein 9–5.

Seuraavaksi Classicilla ja KrP:llä on edessä kauden ensimmäinen paikallispeli. Se käynnistyy keskiviikkona 5. lokakuuta Ideaparkissa kello 18.30.

Asetelmat ovat kiehtovat, sillä ainakin perjantain jälkeen joukkueet löytyvät sarjataulukon sijoilta yksi ja kaksi.