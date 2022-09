Pirkkalalainen Kati Packalén valittiin Koripalloliiton toimitusjohtajaksi – Poika Miro Little tuttu Susijengistä

Kati Packalén siirtyy Koripalloliittoon logistiikkayhtiö Post Nordin johtotehtävistä. Hänellä on myös vankka lajitausta.

Koripalloliitto on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen Pirkkalassa asuvan Kati Packalénin.

Packalén seuraa tehtävässä Ari Tammivaaraa, joka aloittaa ensi vuoden alussa vuoden 2025 EM-kisojen pääsihteerinä.

”Koripallolla on menossa hieno noste ja pohjalle on tehty vuosikaudet oikeita asioita. Näkyvimmin tulokset ovat tuoreeltaan ollut esillä Susijengin hienossa menestyksessä EM-kisoissa, josta koko korisyhteisö voi tuntea ylpeyttä”, Packalén toteaa Koripalloliiton tiedotteessa.

Packalénilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto Mercy Collegesta New Yorkista ja hän on työskennellyt viimeiset yksitoista vuotta logistiikkayhtiö Post Nordilla muun muassa brändikokemusjohtajana.

Packálenilla on vahva koripallotausta pelaajana, valmentajana ja seuratyöntekijänä Tampereen Pyrinnössä.

Hän on toiminut Pyrinnön koripallojaoston puheenjohtajana sekä toimii parhaillaan seuran Unified-valmentajana ja Paralympialiiton lajivalmentajana.

Packalénin lapsista Niia Little, 20, pelaa Pyrinnössä naisten Korisliigaa ja Miro Little, 18, pelasi Susijengissä syyskuun EM-turnauksessa.

Packalén sanoo, että koripallo on hyvässä nosteessa, ja sen myötä työn aloittamiselle on hyvät pohjat.

Koronaepidemian jälkeen esimerkiksi lisenssipelaajien määrä on noussut 20 prosentilla 21 000 pelaajaan. Susijengi sijoitti EM-kisoissa puolestaan seitsemänneksi.

”Koripallolla on iso potentiaali, puhutteleva arvomaailma ja jalkatyötä ansiokkaasti tekevä seurakenttä”, Packalén arvioi.

”Koripallo on ollut viime vuodet nosteessa ja se varmasti näkyi myös haussa, jossa oli mukana paljon kovia tekijöitä. Kati täytti koristermein heittämällä ne kriteerit, joita haimme uudelta toimitusjohtajalta – saimme kovan tekijän jatkamaan Ari Tammivaaran tekemää työtä. Saimme hyvän tekijän”, Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo kertoo.