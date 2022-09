Aleksi Röyhkiö joutuu jättämään viimeisen SM-rallin väliin budjettisyistä – Oriveden Konsta Saariselle aukeni huipputilaisuus yllättäen: ”En olisi osannut haaveillakaan”

Aleksi Röyhkiö suunnittelee jo ensi kautta. Konsta Saarinen pääsee jo SM1-luokkaan.

Aamulehti

Aleksi Röyhkiö ei osallistu rallin SM-sarjan viimeiseen osakilpailuun, joka ajetaan Kouvolassa lauantaina.

Ylöjärveläinen sanoo, että poisjäännin syynä on budjettivaje. Hän kertoo tiedotteessa, että koko kausi on ollut taloudellisesti vaikea maailmantilanteen vuoksi. Sen takia ajot ja testit ovat jääneet vähiin, mikä on näkynyt myös tuloksissa.

Röyhkiö, 22, oli rallin pää- eli SM1-luokassa viidentenä. Volkswagen Polo -kuski suunnittelee jo ensi kautta.

Oriveden Konsta Saarinen sen sijaan saa yllättävän tilaisuuden Kouvolan rallissa. Vasta 17-vuotias kuskilupaus tekee ison harppauksen, kun hän pääsee Kouvolassa kisaamaan SM1-luokassa. Saarinen ja kartanlukija Joni Mäkelä osallistuvat ralliin Co-Motorsportin Skoda Fabia R5 -ajokilla.

”Tämä tilaisuus kilpailla tehdastekoisella ralliautolla tuli itsellenikin yllätyksenä”, Saarinen sanoo tiedotteessa.

Saarinen ajoi toissa kaudella nuorten SM-sarjassa ja viime vuonna SM5-luokassa. Tämän kauden hän aloitti SM4-luokassa. Saarinen on kisannut syksyllä kaksi rallia nelivetoisella tuotantoautolla.

”En olisi osannut haaveillakaan, että pääsen tähän tilanteeseen.”

Tiedotteen mukaan Saarinen ennätti tutustua uuteen menopeliinsä sunnuntaina.

”Täytyy yrittää pitää malttia matkassa, vaikka menohaluja kuinka riittäisi. SM1-luokan kärjessä mennään tunnetusti aivan maailmanluokan vauhtia. Yritetään kiusata sellaista ryhmää, joka ajaa siinä viitossijan nurkilla.”

Sastamalan Lauri Joona ajaa uudistuneen SM3-luokan mestaruudesta. Hän ajaa SM-tittelistä Roope Korhosta vastaan. Viimeisen rallin voittajasta tulee myös uuden luokan Suomen mestari.

SM1-luokkaa johtaa Emil Lindholm ennen Mikko Heikkilää.