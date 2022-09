VaLePa aloitti kauden tapahtumarikkaalla voitolla – Näin päävalmentaja arvioi uudet hankinnat

VaLePa aloitti lentopalloliigan kautensa voitolla viime kauden finaalivastus Savo Volleysta. Neljännessä erässä koettiin erikoinen tilanne, kun Savo vaihtoi yleispelaajan passariksi.

Aamulehti

VaLePan uusi lentopallokausi alkoi kotihallissa tutulla näyllä: viirien rivi sai jälleen uuden kaverin, kun VaLePan viime kauden mestaruusviiri nousi katon rajaan. Mestaruus oli sastamalalaisryhmälle viides peräkkäinen.

”Kyllä se sykettä nostatti kivasti. Tuli voimaantunut olo”, VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko herkisteli avausvoiton jälkeen.

Viime kauden mestaruusviiri nousi VaLePan kotihallin kattoon ennen kauden avauspeliä.

Uuden kauden avausvastustaja oli sopiva, kahden viime kevään hopeajoukkue Savo Volley. Ottelu piti pelata jo viime lauantaina, mutta siirtyi kolmella päivällä Savon pelaajapulan vuoksi.

Nyt vierasjoukkue pääsi matkaan yhdeksällä pelaajalla eikä pystynyt loppuun asti haastamaan VaLePaa, joka avasi kauden 3–1 (25–22, 25–18, 16–25, 25–18) -voitolla.

Ottelu ratkesi lopullisesti neljännessä erässä, kun Savon kapea kokoonpano kävi joukkueen kohtaloksi. Savon 7–6-johdossa passari Maciej Madej loukkasi jalkansa. Savon oli matkassa vain yhdellä passarilla, kun Ilja Ivanov oli loukkaantunut jo aiemmin. Savo joutui vaihtamaan passariksi yleispelaaja Tapio Toiviaisen. Hän teki parhaansa, mutta tapahtuma käänsi pelin lopullisesti VaLePalle. Savo oli saanut hyvän takaa-ajon käyntiin kolmannen erän voitollaan.

Lue lisää: Erikoinen tilanne VaLePan pelissä: Savo Volley pakotettiin vaihtamaan yleispelaaja passariksi – VaLePa avasi kautensa voitolla

”Ei käynyt aamulla mielessä, kun nousi sängystä, että pitää passariksi mennä. Taisi kyseenalainen ennätys tulla tehtyä, että on kaikki pelipaikat käytynä liigassa. Jos joku on saman tehnyt, saa tulla juttelemaan”, Toiviainen kommentoi Ruudun haastattelussa.

”En ole itse koskaan ollut kentällä vastaavassa tilanteessa. En kyllä muista, että kävisi noin ikävästi”, Kangaskokko harmitteli pelin ratkaisua.

Sivula hurjassa kunnassa

VaLePa tavoittelee kuudetta mestaruusviriä putkeen, mutta syyskaudella katse on tiukasti Mestarien liigan karsinnoissa ja lohkovaihepaikassa. Jotta menestys on mahdollista, uusien hankintojen on onnistuttava nappiin.

”Kova nippu meillä on kasassa. Täytyy saada loistavat pelit, mutta en näe, että olisi mitään estettä sille”, päävalmentaja tuumii.

Lue lisää: VaLePa haluaa vakiinnuttaa paikkansa eurokentillä – kova tavoite ei toteudu pelkällä joukkueen vahvistamisella

Savoa vastaan isoa roolia kantoivat Akaa-Volleysta siirtynyt tuttu konkarihakkuri Urpo Sivula (19 pistettä), virolainen yleispelaaja Karli Allik (10), Oulusta tullut libero Eetu Pennanen ja Ruotsista saapunut keskitorjuja Jacob Ekman (10).

Sastamalalaisille Sivula on tuttu ja useammankin mestaruuden maestro. Hänen ei tarvitse hakea yhteispelin säveliä passari Mikko Eskon kanssa. Kauden avauksessa Sivula osoitti olevansa jo heti vahvassa syyskunnossa 19 pisteellään ja pomppu oli irtonainen.

”Hän on ollut kauheassa liidossa jo harjoituspeleissä ja jatkoi samalla otteella”, Kangaskokko iloitsi hakkurinsa vireestä.

VaLePa-hakkuri avasi kautensa tekemällä 19 pistettä Savo Volleyta vastaan. Torjunnassa Jakub Kovac (oikealla) ja Andrus Raadik.

VaLePan päävalmentaja Janne Kangaskokko seurasi tyytyväisenä Savo-ottelun kulkua.

Keskitorjuja Ekman kamppailee toisesta avauskokoonpanon paikasta Mikko Karjarinnan kanssa ja oli nyt päävalmentaja Kangaskokon valinta.

”Hän on raakile ja fyysinen pelaaja, mutta erittäin hyvä hankinta. Hänellä on hyviä ominaisuuksia ja meillä on huikea keskitorjujakolmikko.”

Kokenut libero Pennanen on Kangaskokon mukaan vahva etenkin pelin luvussa ja puolustuspelissä. Yleispelaaja Allikilla on suuret saappaat täytettävänä, sillä Belgiaan siirtynyt Jiri Hänninen muodosti Sakari Mäkisen kanssa viime kauden parhaan yleispelaajaparin.

”Allik on vähän samantyyppinen kuin Jiri. Päävastuu hyökkäyksessä on Sivulalla ja Mäkisellä, hän on tasapainottavampi pelaaja. Kova syöttö ja ja hyvä vastaanotto”, Kangaskokko arvioi.

Virolainen Karli Allik on ottanut paikkansa VaLePan toisena yleispelaajana alkukaudesta.

Siipirikkoisella Savo Volleylla on edessä mahdollisesti nopealla aikataululla uuden passarin hankinta.Viime kauden finaalipaikan uusinta on kovan työn takana. Olli-Pekka Ojansivu ja Antti Siltala jättivät ison roolin sekä pelillisesti että henkisesti. Savon isoin voimavara on yleispelaajapari Andrus Raadik–Michael Michelau.

Avauspeli veti yleisöä paikalle 825 katsojaa. VaLePan kausi jatkuu perjantaina paikallispelillä Akaa-Volleyta vastaan vieraskentällä.