Mira Potkonen polkujuoksee Taysin nuorisopsykiatrian hyväksi – Ensikosketus lajiin pani nyrkkeilyn olympiamitalistin kropan koville: ”Kompuroin heti, kun ajatukseni lähti karkaamaan”

Voimaa metsästä -tapahtumaan harjoitteleva polkujuoksuporukka sai viimeisimmälle yhteislenkilleen olympiatason alkuverryttelyn.

Polkujuoksuyhteisö Tampere Trail Running on järjestänyt juhannuksesta asti Kaupissa ohjattuja yhteislenkkejä, joita on varsinkin viime viikkoina teemoitettu lokakuun toista sunnuntaita ajatellen.

Silloin nimittäin samoissa maastoissa järjestetään polkujuoksu- ja luontoliikuntatapahtuma Voimaa metsästä, jolla kerätään varoja Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian yksikölle.

Viimeisimmälle yhteislenkille uskaltautui eräs polkujuoksun ensikertalainen.

”Äkkiseltään aika raskasta oli, kun en ole polkujuossut, niin kyllä kehossa tuntuu joka paikassa. Mutta erittäin hyvää lenkki, oli tosi ihanaa!” toteaa nyrkkeilyn kaksinkertainen olympiamitalisti ja Euroopan mestari Mira Potkonen yhteislenkin päätteeksi.

Kauppi Sports Centerissä nykyään työskentelevä Mira Potkonen kertoo motivoituvansa ja nauttivansa tällä hetkellä tavallisten ihmisten liikuttamisesta. Hän valmistuu pian personal traineriksi.

Vuosi sitten kilpauransa päättäneellä huippu-urheilijalla oli toki pohjakuntoa juosta yhteislenkillä, eikä poluille tarvinnut lähteä muutenkaan kylmiltään: Potkonen sai ohjata tehokkaan alkulämmittelyn koko porukalle. Verryttelyssä pyöriteltiin huolellisesti nilkkoja, polvia ja lonkkia sekä aktivoitiin koko kroppaa erilaisilla hypyillä, pysäytyksillä ja kiertoliikkeillä.

”Kehoa on tärkeää aktivoida liikkeeseen, jotta se lähtee vastaanottamaan treeniä ja on siihen vähän valmiimpi. Maastossa tulee erinäköistä sivusuuntaista liikettä ja joutuu nostelemaan jalkoja, joten elimistö on hyvä valmistella treeniin hypyillä ja pikkuaktivoinneilla”, Potkonen sanoo.

Epätasaisessa ja juurakkoisessa metsämaastossa lämmittelyn puute voi näkyä alttiutena kompastelulle. Potkonen myöntää omien nilkkojensakin olleen koetuksella, mutta mitään vakavaa ei onneksi käynyt.

”Jos ei olisi ollut yhtä lämmin ja sattuisi samalla tavalla, voisi käydä ikävämmin”, hän muistuttaa.

Potkonen ja Voimaa metsästä -tapahtumaa järjestävä Raimo Arvola miettivät, että polkujuoksua ja nyrkkeilyä yhdistää ainakin kaksi asiaa: kumpikin laji vaatii hyvää kehonhallintaa ja keskittymistä.

”Jos työpäivän jälkeen alkaa tekemään asioita vain sillä lailla rallatellen, molemmissa käy huonosti. Polkujuoksussa on nenällään ja nyrkkeilyssä saa nenäänsä”, Arvola innostuu.

”Minäkin huomasin yhdessä kohdassa, että kompuroin heti, kun ajatukseni lähti karkaamaan”, Potkonen toteaa.

Tampere Trail Running järjestää Voimaa metsästä -tapahtumaa ennakoiden matalan kynnyksen yhteislenkkejä Kaupissa.

Maisemista nautiskellen

Voimaa metsästä -tapahtuma kiinnitti Mira Potkosen huomion jo viime vuonna, jolloin se järjestettiin ensimmäisen kerran. Juokseminen jäi silloin kuitenkin väliin, sillä hänellä oli samaan aikaan koulutusviikonloppu personal trainerin opinnoissaan. Hyväntekeväisyystempaukseen hän keksi oman tapansa osallistua.

”Olin tarjoilemassa siipiravintola Hookissa muutaman tunnin, ja sieltä lahjoitettiin sitten sen illan tuotto sinne nuorisopsykiatrialle.”

Tällä kertaa Potkonen aikoo juosta kuuden kilometrin matkan, ihan vain nautiskellen. Periaatteessa kilpailullinenkin mahdollisuus olisi, sillä juoksumatkoilla otetaan aikaa. Reittejä voi myös vaeltaa ilman ajanottoa.

”Tämä on siinä mielessä poikkeuksellinen tapahtuma, kun se yhdistää polkujuoksutapahtumaan muunkinlaiset ulkoilun kentät. Sinne voi tulla kaveriporukalla tai työporukalla parantamaan maailmaa tai sitten ihan tosissaan juoksemaan aikaa vastaan”, Raimo Arvola kuvailee.

”Minä en kilpaile kyllä tällä kertaa”, Potkonen sanoo painokkaasti ja nauraa päälle.

”Tapahtuma on varmasti mukava kokemus ja elämys. Näsijärven rantamaisemat ovat niin parhautta. Ei juostessa paljon ehdi omia asioita ajatella, kun pitää vain miettiä, mihin seuraavaksi astuu turvallisesti. Tuonne metsään kun lähtee, siellä kyllä rauhoittuu, ja se on oikeasti terapeuttista osallistujallekin”, hän uskoo.

Oman ja muiden päiden vuoksi

Polkujuoksun terapeuttisuus toistuu harrastajien puheissa. Tampere Trail Runningin aktiivi Kari Puttonen sanoo juoksevansa poluilla ”pään takia”.

”Minua ei saa maantietä juoksemaan ikinä. Tuollakin oli sellainen 500 metriä asvalttitietä tälle lenkille, ja sanoin siinä ääneen, että tätä ei sitten kiitos yhtään enempää.”

Raimo Arvolan mukaan on onni, että polkujuoksijat voivat mennä terapoimaan itseään metsään.

”Mutta kun ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan oikeasti apua, sitä tarvitaan myös tämän tyyppisiin myönteisiin asioihin”, Arvola viittaa Voimaa metsästä -tapahtuman lahjoituskohteeseen, Taysin nuorisopsykiatrian yksikköön.

Hän toivoo, että tapahtuman lahjoituspotti käytettäisiin jonkinlaiseen positiiviseen tekemiseen ja mielihyvää tuoviin aineettomiin asioihin, vaikka ei lahjoituksen käyttöä halua liian tarkasti määritelläkään.

Vuosi sitten Voimaa metsästä keräsi reilun 670 osallistujan voimin 19 000 euron lahjoitussumman.