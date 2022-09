Manse PP:n naisten joukkue uusiutuu reilusti, uusi tähti lupaa: ”Uskon, että pystyn tuomaan voittamisen kulttuuria tännekin” – miesten joukkueeseen kolme sopimusta

Antti Vihtkari nousee Manse PP:n naisten pelinjohtajaksi. Lisäksi Manse julkisti kahdeksan pelaajasopimusta torstaina.

Aamulehti

Manse PP:n naisten Superpesis-joukkueen pelinjohtajaksi nousee ensi kaudella Antti Vihtkari, 45. Hänen sopimuksensa kattaa ensi kesän ja sisältää option vuosista 2024 ja 2025.

Uutta kakkospelinjohtajaa Manse ei ole vielä julkistanut.

Vihtkari toimi kuluneella kaudella Mansen kakkospelinjohtajana. Hän johti joukkueen ulkopeliä ja oli myös sisäpelissä merkittävässä roolissa. Tuleva kausi on Vihtkarin toinen Mansessa.

Mansen piti tehdä yllättäen muutoksia pelinjohtoonsa, kun jo heinäkuussa vuoden jatkosopimuksen tehnyt Jari Cavernelis koki, ettei pystykään jatkamaan pestissä.

Vihtkarin nostaminen ykköspelinjohtajaksi oli Manse PP edustus ry:n puheenjohtajan Pirkka Savilahden mukaan täysin selvää. Mikäli muutos ei olisi tullut nyt, Vihtkari olisi noussut pelinjohtajaksi ensi kesän jälkeen.

Kuluneella kaudella Vihtkari teki Mansessa myös lajivalmennustöitä, joihin kuului esimerkiksi lyönnit ja räpylätoistot talviharjoittelussa. Vaikka rooli pelinjohdossa kasvaa, Vihtkari haluaa jatkaa lajivalmennuksiakin.

”Se on itselleni tärkeää, että saan olla siinä mukana. Siinä oppii parhaiten tuntemaan omat pelaajansa, varsinkin sisäpelin osalta tietää taitoja ja ulkopelissä tietysti myös, kuka heittää kovaa, kuka on paras räpylässä ja niin edelleen.”

Paljon uusia kasvoja

Naisten joukkue uusiutuu melko paljon ensi kaudeksi. Peräti kahdeksalla pelaajalla sopimus oli katkolla. Uusina pelaajina joukkueeseen liittyvät: Ella Korpela sekä lupaavat nuoret Siiri Laine ja Kiira Kautto 2-vuotisilla sopimuksilla, lukkari Venla Tanhua yksivuotisella sopimuksella ja pesäpallosta hetken taukoa pitänyt nuori Maija Vastamäki 1+1-vuotisella sopimuksella.

23-vuotias Korpela tulee Tampereelle Jyväskylän Kirittäristä, jossa hän pelasi viisi vuotta voittaen neljä Suomen mestaruutta ja yhden SM-hopean.

”Uskon, että pystyn tuomaan voittamisen kulttuuria tännekin”, Korpela lupaili.

Korpela on pelannut kärkietenijänä. Tälle kaudelle hänen roolinsa muuttui kärjen vaihtajaksi. Uudessa roolissaankin Korpela suoriutui mainiosti. Vielä Korpela ei osannut sanoa, millaisessa roolissa hän Tampereella pelaa.

Viime kesänä uransa ensimmäisen Itä–Lännen pelannut lukkari Tanhua, 23, siirtyy Tampereelle Vaasasta. Mansen tarjoukseen hän tarttui, jotta pääsee ulosmittaamaan kykynsä tosissaan.

”Nyt pääsen ensimmäistä kertaa vähän kovemmalla tavoitteella ensi kauteen Superissakin. Menestyksen halu joukkueen kanssa oli se päällimmäinen syy siirrolle.”

Miesten joukkueeseen uusina kasvoina liittyvät 2-vuotisilla sopimuksilla Imatralla viime vuodet pelannut Konsta Hyötyläinen, 27, ja Mansen oma B-juniori Tino Heikkilä. Lisäksi Leevi Lehto jatkaa joukkueessa yhden vuoden sopimuksella. Riku Hokkasen optiota tulevasta kaudesta ei käytetty.

Miesten joukkueen pelinjohto ensi kaudelle on vielä auki. Juhani Lehtimäki tuli Tampereelle 1+1-vuotisella sopimuksella viime vuonna. Kakkospelinjohtaja Sampo Pasasen sopimus on katkolla. Joukkueen pelinjohto selvinnee lähiviikkoina. Sekä miesten että naisten joukkueeseen on tulossa vielä lisäyksiä. Mansella on tavoitteena saada 15 pelaajaa miesten ja naisten joukkueiden harjoitusvahvuuteen.

Aamulehti näytti sopimusten julkaisun suorana. Osoitteessa aamulehti.fi/live olevalta tallenteelta voi käydä katsomassa kaikkien paikalla olleiden haastattelut kokonaisuudessaan.