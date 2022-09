Nuori Juuso Ahola häikäisi, kun Nokian KrP nousi jatkoaikavoittoon: ”Hän on ainutlaatuinen lahjakkuus”

Nokian KrP:llä on ylimääräisiä haasteita syyskauden ajan.

Aamulehti

Nuori Juuso Ahola väläytti ensimmäisen kerran huimaa potentiaaliaan Nokian KrP:n paidassa, kun nokialaiset hakivat värikkäiden vaiheiden jälkeen 8–7 (2–2, 1–4, 4–1, 1–0) -jatkoaikavoiton Jyväskylän Happeesta miesten salibandyliigassa.

Ottelu oli jo lipeämässä KrP:n käsistä, mutta sitten Ahola nousi esiin. Hän laukoi päätöserän jälkimmäisellä puoliskolla 4–6- ja 5–6-kavennukset sekä ratkaisi voiton heti jatkoajan alussa.

Aholan maalit olivat lähes identtisiä. Hän loi hyvin tilaa kudilleen, joka varsinkin jatkoajalla oli räjähtävä. Ahola otti muutaman askeleen keskelle, ja terävä rannekuti pamahti tolpan kautta vastustamattomasti sisään.

Ahola osoitti myös, että hän ei ole pelkkä laukoja. Hänen pallonsuojauksensa ja malttinsa laidan lähellä petasi ottelun ratkaisseen hyökkäyksen.

”Hän on ainutlaatuinen lahjakkuus, joka haluaa ratkaista pelejä. Samaa nähtiin harjoituksissa läpi kesän. Nyt, kun ketsuppipullo on auki, lisää on varmasti luvassa”, Nokian KrP:n päävalmentaja Janne Kainulainen sanoi.

Lauantai-illan voitto ei tullut ehjän esityksen päätteeksi. Käänteitä riitti jopa liiaksi. KrP esitti parastaan lopussa.

”Kolmannen erän alusta asti penkki oli erilainen. Tsemppasimme ja kannustimme toisiamme. Toisessa erässä oli vähän hautajaistunnelma, mutta sen jälkeen pelissä oli tiikerinsilmää. Annoimme vastustajalle olon, että täältä tullaan”, Kainulainen luonnehti.

”Otetaan nämäkin voitot vastaan. Näillä saa happea kehittää omaa peliä.”

Nokian KrP:llä on ylimääräisiä haasteita syyskauden ajan. Joukkueen selkeä ykkösvahti ja yksi sarjan parhaista torjujista Miro Tuomala on loukkaantumisen takia sivussa. Kun lisäksi Jesse Kanerva jätti joukkueen kesällä, tuli pula mitat täyttävästä liigavahdista.

KrP vahvisti alkuviikosta rivejään hankkimalla maalivahti Kaapo Kettusen, joka on mukana ainakin lokakuun ajan. Hän pelasi liigassa viimeksi kaudella 2019–2020.

Toinen maalivahti on 20 vuotta täyttävä Miki Saarinen. Saarinen otti hyviä koppeja oikealla sijoittumisella, mutta osa Happeen maaleista livahti sisään helpohkosti pienestä kulmasta.

”Yritämme vaikuttaa niihin asioihin, joihin pystymme. Miki otti tärkeitä torjuntoja. Ilman häntä takaa-ajolukemat olisivat olleet isommat. Hän sai ensimmäisen liigavoittonsa, mikä otti varmasti paineita pois”, Kainulainen sanoi.