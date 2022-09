Koovee avasi Mestis-kauden voitolla TuTosta – viime kaudesta tuplattu budjetti luo odotuksia menestykselle: ”He pystyvät olemaan sarjan kärkipelaajia”

Koovee kaatoi TuTon Turussa 3–2. Pitkältä tauolta peleihin palannut Samu Markkula onnistui heti maalinteossa.

Aamulehti

Tamperelainen Koovee aloitti kautensa jääkiekon Mestiksessä 3–2-voitolla TuTosta Kupittaalla.

Avauspelissä Kooveen erikoistilanteet toimivat kiitettävästi. Joukkue teki molemmista ylivoimistaan maalit. TuTo puolestaan onnistui ohittamaan ylivoimalla Kooveen maalivahdin Samu Pakarisen vain kerran, vaikka kotijoukkue pääsi yrittämään kuudesti ylivoimaa.

”Yhdestä menetyksestä lähti sellainen lumipallo vyörymään, että maalipaikat menivät TuTolle varmaan 8–1 toisessa erässä. Olimme kusessa. Kun menetyksiä tuli paljon, istuimme jäähylläkin”, päävalmentaja Miikka Kuusela tiivisti C Morella.

Kooveelle maalinteon aloitti vuoden pelitauolta kiekkokaukaloihin palannut Samu Markkula. Kokenut hyökkääjä pääsi namuttelemaan Kooveen johtoon Okko Kangasniemen poikittaissyötöstä reilun 15 minuutin pelin jälkeen.

Avauserän lopulla Joona Korhonen pääsi irtokiekkoon maalin edustalla ja ohitti laukauksellaan Emil Vuorion.

TuTo nousi päätöserässä vielä tasoihin, mutta Kooveen illan toinen ylivoima toi voittomaalin, kun Severi Sillanpään kova ja tarkka laukaus b-pisteeltä ohitti Vuorion.

Budjetti tuplattu

Nokia-areenan valmistuttua Koovee on saanut Hakametsän myynti- ja markkinointioikeudet itselleen. Tämän ansiosta seura on pystynyt tuplaamaan kokonaisbudjettinsa viime kaudesta reiluun puoleen miljoonaan euroon. Pelaajabudjetti on jopa hieman yli kaksinkertainen viime kauteen nähden.

Seuran toimitusjohtaja Pekka Hemmilä uskoo, että budjetit ovat suuruudeltaan sijoilla 5–7 tämän kauden Mestiksessä, jossa pelaa 14 joukkuetta.

Odotuksena on, että rahallinen satsaus näkyy kaukalossa.

”Pystyimme tuomaan tähän sarjaan profiilipelaajia. He ovat menossa urallaan eteenpäin ja koemme, että he pystyvät olemaan sarjan kärkipelaajia”, Hemmilä kertoo.

Koovee on lisännyt myös taustavoimiaan.

”Olemme tuoneet hierojaa, osteopaattia ja fysiikkavalmentajaa, jotka tukevat arkea ja rakennetta isossa kuvassa”, Hemmilä sanoo.

Koovee pelaa kotiavauksensa Kiekko-Vantaata vastaan Hakametsässä lauantaina kello 17. Otteluun on vapaa pääsy.