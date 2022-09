IS: ST1:n pääomistaja valmis ostamaan Jokerien entisen kotihallin

Energiayhtiö ST1:n pääomistaja Mika Anttonen on kiinnostunut ostamaan Helsingin areenan, kertoo Ilta-Sanomat.

Mika Anttonen on valmis ostamaan Helsingin areenan. Jokerien omistajaksi hän ei kuitenkaan ryhdy, Anttonen kertoi Ilta-Sanomille.

Aamulehti

Ilta-Sanomat kertoo, että energiayhtiö ST1:n miljardööriomistaja Mika Anttonen on yksi ehdokas ostamaan Jokerien entisen kotihallin, Helsingin areenan. Anttonen vahvistaa lehdelle, että hän on valmis ostamaan areenan, mikäli sille ei ole juridisia esteitä. Anttoselta on kysytty kiinnostusta lähteä pelastamaan tyhjillään seisovaa hallia.

Nykyisin areenan omistavat venäläissuomalaiset oligarkit Roman Rotenberg ja Gennadi Timtšenko.

”Olen itsekin siinä käsityksessä, että jos ostajan taustat ovat juridisesti kunnossa, esteitä kauppojen syntymiselle ei pitäisi viranomaisten puolesta olla”, Anttonen kommentoi IS:lle.

Anttonen selvittää lehdelle, että hänen ymmärryksensä mukaan eri tahot ovat jo käyneet neuvotteluja areenan ostamisesta. Hänelle itselleen osto ei ole ykkösprioriteetti.

”Olen sanonut, että jos kukaan muu ei osta areenaa, minä voin ostaa sen.”

Liikemiehelle on tärkeää, että areena saataisiin taas avattua tapahtumille.

Anttonen on vahvasti mukana urheilussa. ST1 lähti tukemaan Hiihtoliittoa vuosituhannen alussa dopingskandaalin jälkeen. Lisäksi hän muun muassa tukee vähävaraisia jääkiekkoperheitä merkittävillä summilla vuosittain.

IS:n tietojen mukaan areenasta on pyydetty 50–60 miljoonaa euroa. Lisäksi lehti kertoo, että Timtshenkon avustajat olisivat olleet yhteydessä Suomen viranomaisiin hiljattain myyntiin liittyvissä kysymyksissä.