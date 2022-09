Jääkiekon MM-kisojen lippujen hintoja sekä nostettiin että laskettiin – Tärkeintä on saada Nokia-areenaan tunnelmaa

Viime jääkiekon MM-kisojen tapainen vaisu tunnelma osassa alkulohkopeleistä ei saisi toistua keväällä 2023.

Aamulehti

Jääkiekon tulevien MM-kisojen mediatilaisuus alkoi komealta kuulostavalta lupauksella: lippujen hintoja on laskettu.

Se pitääkin paikkansa: lippuarvontaa, jossa arvotaan päivälippuja eli kahden tai kolmen pelin yhteispaketteja, tuotiin täysin uusi hintakategoria aiempien alapuolelle.

Ajatus on oikea ja palautteesta on siis otettu opiksi. Samalla halvemmat liput arvontavaiheessa lisäävät houkutusta osallistua. Sopii olettaa, että Suomen alkulohkopeleihin tulee jäämään vain kv-kiintiöstä vapautuvia yksittäisiä lippuja myyntiin sen jälkeen, kun arvonta on suoritettu.

Jos siis haluaa varmistaa paikkansa Leijonien ottelussa alkulohkossa, ei arvontaa kannata unohtaa.

Kun vertaillaan kalliimpia ja halvimpia lippuja, huomataan että hintoja on myös nostettu.

Suomen ja Ruotsin viime kisojen keskiviikkoisen pelin liput maksoivat 75–295 euroa. Tulevissa kisoissa klassikkomatsi pelataan maanantaina. Aikuisten hinnat päivälipuissa ovat välillä 108,5–357 euroa.

Etenkin halvimman kategorian päiväliput Suomen peleihin vaikuttavat lopulta kallistuneen. Vaikka mukana ovat viime kisoja halvemmat Ranska- ja Unkari-pelin 57,5 ja 62,5 euron liput, kolmeen peliin halvin kategoria on kalliimpi kuin viime vuoden 85 euroa. Kahdesti mennään yli satasen.

Kun Suomi ei pelaa, viidestä päivästä neljänä aikuinen voi päästä halliin 30 eurolla tai alle. Se ei ole paljoa kahdesta MM-kisaottelusta. Tällä halutaan selvästi mahdollistaa kisakokemus yhä useammalle, vaikka Suomi ei pelaisi.

Kallein alkulohkolippu, kun ei oteta vip-lippuja mukaan, on tuleviin kisoihin 357. Viime keväänä se oli 355. Toki, puhutaan hintaluokasta, jossa ostajalle kahden euron kasvu ei vaikuta.

Kaikkein tärkeintä olisi, että Nokia-areena saataisiin täytettyä kisojen arvoisesta tunnelmasta. Viime keväänä kritisoitiin Suomenkin pelien vaisuhkoa tunnelmaa osassa alkulohkopeleistä.

Kisoissa oli paljon yritysten tuomia asiakkaita, jotka eivät olleet kaikki perinteistä kiekkokansaa.

Tulevissa kisoissa täytyy tehdä kaikki sen eteen, että Nokia-areenassa on joka kerta korvia huumaava tunnelma Suomen pelatessa. Yksi mietinnän paikka on yrityslippujen myyntipolitiikka sekä mahdollisesti katsomon fanikeskittymän luominen tunnelman kohottamiseksi.