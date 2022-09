Aamulehti lähettää tuhdin kattauksen uintikisoja suorana Tampereelta – katso tästä, mitä on luvassa

Aamulehti näyttää suorana kaikki kansalliset uintikisat Tampereelta syksyllä 2022 ja keväällä 2023.

Aamulehti

Aamulehti lähettää tilaajilleen suorana useita kiinnostavia uintikisoja syksyn ja kevään aikana. Ohjelmaan kuuluvat kaikki paikallisten uimaseurojen TaTU Tampereen ja Uinti Tampereen järjestämät kansalliset kisat Tampereen uintikeskuksessa.

Syksyllä 2022 ohjelmassa on neljät kisat, samoin keväällä 2023. Syksyllä uidaan 25 metrin altaassa ja keväällä 50 metrin.

Suurimmassa osassa kisoista on mukana uimareita junioreista aikuisiin. Poikkeuksena on lokakuun lopun ikäkausimestaruusuintien aluekilpailu, jossa radalla ovat 10–15-vuotiaat tytöt ja 11–16-vuotiaat pojat. Kilpailu on alueellinen karsinta valtakunnalliseen finaaliin.

Suoria lähetyksiä pääsee katsomaan Aamulehden tilaajana, ja kaikki kisat voi katsella myös jälkikäteen tallenteena.

Alla on listaus livenä näytettävistä kilpailuista sekä linkit suoriin lähetyksiin.