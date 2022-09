Juha Kivilehto sai tarjouksen, jota ei voinut lopulta vastustaa: ”Kysyin, oletteko nyt ihan varmoja siitä mitä olette tekemässä”

Juha Kivilehto hyppäsi suoraan kentältä moninkertaisen mestarijoukkueen Classicin päävalmentajaksi. Hän kävi eräänlaista valmentamisen korkeakoulua jo peliurallaan Helsingin ja Tampereen välisellä moottoritiellä.

Juha Kivilehto teki liigadebyyttinsä päävalmentajana, kun Classic kohtasi kotonaan OLS:n Lempäälässä 17. syyskuuta. Yksi hänen apuvalmentajistaan on Henri Toivoniemi (vas.)

Maailman salibandy­puolustajien eliittiin kuulunut Juha Kivilehto oli ihmeissään, kun kuuli Tampereen Classicin johtoportaan ehdotuksen.

”Kysyin heiltä, että oletteko nyt ihan varmoja siitä, mitä olette tekemässä”, hän kertoo.

Kivilehto, 40, oli vuosi sitten kesälomalta palatessaan ilmoittanut seurajohdolle, että seuraava kausi on hänen uransa viimeinen pelaajana.

Kivilehto dominoi yhä pelipaikkaansa, mutta kesän aikana hän oli huomannut, että harjoittelu ei tuntunut yhtä hyvältä kuin aiemmin. Treenaamiseen oli tullut lievä pakottamisen sivumaku.

Kivilehto oli kertonut aiemmin Classicin toiminnanjohtajalle Pasi Peltolalle, että valmentaminen kiinnostaisi peliuran jälkeen. Seurajohto oli näyttänyt idealle vihreää valoa.

Syksyllä 2021 peliuran loppuminen alkoi häämöttää ja konkreettinen pohdinta uudesta urasta alkoi.

”Sanoin, että selvä, mihin rooliin minua ajattelitte”, Kivilehto muistelee.

Peltolan ehdotus sai kokeneen puolustajan haukkomaan happea.

Samu Kuitunen on ilmoittanut jättävänsä päävalmentajan tehtävän tämän kauden jälkeen. Ajattelimme, että sinusta tulee meidän uusi päävalmentaja, Peltola ilmoitti.

Kivilehto pyysi harkinta-aikaa. Piti pohtia voiko hän hypätä pelaajan roolista suoraan penkin taakse päävalmentajaksi.

”Seurajohto oli sitä mieltä, että voi.”

Kivilehto tiedusteli mielipidettä myös vaimoltaan ja muutamilta johtavilta pelaajilta. Kaikki sanoivat, että antaa mennä.

Kivilehdon salibandykaverit muistuttivat, että vastaavaa tilaisuutta ei ehkä koskaan tule.

”Ajattelin sitten itsekin, että minun ei tarvitse tehdä niin kuin kaikki muut tekevät. Valmentajan rooli tulee minulle tällaisena.”

Valmentajasopimus julkistettiin jo hyvissä ajoin viime vuoden joulukuussa. Se oli yksi kauden kovimmista salibandyuutisista.

”Hetkeäkään ei ole kaduttanut, että lähdin tähän.”

Juha Kivilehto keskittyy valmentamiseen ja vakuuttaa, että ei halua enää kentälle pelaajana.

Kivilehto kuuluu salibandyn ikoneihin. Hän debytoi liigassa vantaalaisessa VFT:ssä kaudella 1998–1999 ja pelasi Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 23 kautta.

Kivilehdon palkintokaapista löytyy muun muassa neljä MM-kultaa ja kymmenen SM-kultaa. Myös johtohommat tulivat uran aikana tutuksi, sillä FC Helsingborgissa hän toimi pelaamisen ohella seuran urheilujohtajana.

Kivilehto on myös Suomen ensimmäisiä salibandyammattilaisia ja on saanut urheilemisesta elantonsa pääosin koko uransa ajan.

Valmentaminen on hänelle kuitenkin uusi juttu. Ensimmäisen kurssin on määrä alkaa pian.

”Ennen tätä minulla ei ollut kokemusta seuravalmennuksesta päivääkään. Eri rooleissa olen toki ollut salibandyssa pitkään, mutta en koskaan valmentajana jollekin seuralle”, Kivilehto toteaa.

Hän kuitenkin sanoo käyneensä eräänlaista valmentamisen korkeakoulua jo peliurallaan Helsingin ja Tampereen välisellä moottoritiellä.

Kivilehto kulki pääkaupunkiseudulla asuneiden Classicin valmentajien kyydissä treeneihin. Samassa autossa istuivat vuorollaan Petteri Nykky, Samu Kuitunen, Juha Jäntti ja Henri Toivoniemi.

Matkat kuluivat Classicin taktiikoita, harjoituksia sekä urheilijan elämää ja arkea ruotiessa. Valmentajat kysyivät usein myös Kivilehdon mielipidettä ratkaisuihin.

”Minulla on sellainen kutina, että tämä autoseurue aloitti tietoisesti minun sparraamisen valmentajaksi jo ennen kuin koko pestistäni oli sovittu”, Kivilehto sanoo.

Salibandyanalyysi ja valmentaminen jatkuu moottoritiellä myös Kivilehdon aikana, sillä Toivoniemi jatkaa hänen valmennus­ryhmässään.

Lisäksi Helsingistä Tampereelle kulkee Classicin fysiikkavalmentaja Ari Haapalainen, ja Riihimäeltä kyytiin hyppää välillä valmentaja Vesa-Matti Virtanen.

Kivilehto puhuukin valmentamisesta me-muodossa. Hänen mukaansa valmentaminen on samanlaista tiimityötä kuin pelaaminen.

”Meillä on tiimissä 7–8 valmentajaa, ja olisi tyhmää ajatella, että vain minä teen päätöksiä hyödyntämättä muiden ammattitaitoa. Heillä on valmentamisesta paljon pidempi kokemus ja erilainen näkemys kuin minulla. He ovat myös voittaneet asioita valmentajina.”

Kivilehdon oma mauste menestymiseen on ahkeruus ja korkea vaatimustaso, laadukas työ joka päivä. Se koskee yhtä lailla pelaajia ja valmentajia.

”Meillä on taitoa, mutta menestymiseen tarvitaan kovaa työtä. Jokainen saa olla sellainen kun on, kunhan tuo oman parhaansa joukkueeseen joka päivä. Silloin kaverinkin on pakko antaa kaikkensa. Mitään erityistä hokkuspokkusta ei ole.”

Classic on voittanut miesten SM-kultaa kuusi kautta putkeen. Maajoukkuepelaajia vilisevän joukkueen tavoitteena ei voi olla alkaneella kaudella mikään muu kuin mestaruus. Kivilehto sanoo, että se, mikä riitti viime kaudella menestykseen, ei riitä nyt.

”Vastustajat nostavat tasoaan koko ajan. Se pitää kaikkien ymmärtää.”

Classicin kovimpia haastajia ovat Kivilehdon papereissa Nokian KrP, TPS ja Espoon Oilers.

Juha Kivilehto voitti pelaajaurallaan kymmenen SM-kultaa, joista neljä Tampereen Classicissa.

Kivilehto tietää, että siirtyminen kentältä suoraan valmentajaksi ei ole helppoa. Tällaisessa loikassa epäonnistuneita valmentajia on varmasti enemmän kuin onnistuneita, hän toteaa. Menetyspaineita riittää.

”Mutta en näe mitään syytä, miksi en olisi lähtenyt tähän hommaan. Koen tämän hienona mahdollisuutena sen sijaan, että pelkäisin epäonnistumista.”

Yksi asia on kuitenkin selvä: Kivilehdon omat liigapelit on pelattu, eikä hän aio palata kentälle.

Sen sijaan hän on ihmetellyt, miten pystyi vielä viime kaudella pelaamaan mestaruuden voittaneessa joukkueessa ja MM-finaalissa.

Valmentajasta tuli myös opettaja

Juha Kivilehto asuu perheineen Helsingin Tammisalossa ja matkustaa Tampereelle vetämään harjoituksia pelikaudella noin kolme kertaa viikossa. Tämän päälle tulevat pelit.

Kivilehdon mukaan hänellä on enemmän aikaa kuin ennen. Pelaajana hän veti Helsingissä omatoimisen aamutreenin ennen lähtöä joukkueharjoituksiin Tampereelle.

Nyt tämä aika on vapautunut muuhun, ja se antoi mahdollisuuden tarttua myös toiseen tarjoukseen. Valmentamisen ohella Kivilehto opettaa Perhon liiketalousopistossa merkonomilinjalla liiketaloutta urheilijoille.

Kivilehto on koulutukseltaan tradenomi ja tuntee huippu-urheilun ja opiskelun yhdistämiseen liittyvät ongelmat. Opettaminen on hänelle valmentamisen tavoin uutta.

Opetustyötä on jaksosta riippuen keskimäärin 10–15 tuntia, Kivilehto laskee.

”Omana opiskeluaikana lintsasimme aamutunnit, jotta päästiin harjoittelemaan. Meillä oli sama palo urheiluun kuin nykyisillä opiskelijoilla, mutta he pääsevät nauttimaan myös erinomaisista olosuhteista”, Kivilehto toteaa.

Kivilehdon mukaan urheilijat pääsevät täysin uuteen tradenomikoulutukseen, joka on suunniteltu ja sanoitettu urheilun ehdoilla. Oppilaina on muun muassa jalkapalloilijoita ja jääkiekkoilijoita.

Kivilehto uskoo, että urheilutaustaa osataan arvostaa työmarkkinoilla koko ajan enemmän.

”Murros on käynnissä. Urheilu itsessään ja joukkueurheilu tarjoavat erinomaisia taitoja työelämään. Urheilussakin keskiössä on tiimityö, yhteiset tavoitteet ja niihin sitoutuminen kuten työelämässä.”

Tampereen Classic kohtaa tällä viikolla miesten salibandyliigassa kotonaan SPV:n tiistaina ja Oilersin perjantaina.