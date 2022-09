Näin paljon maksavat Leijonien liput ensi kevään MM-kisoissa Tampereella – Mukana uusi halvempi hintakategoria, jonka lippuja saa vain tiettynä aikana

Jääkiekon Tampereella keväällä 2023 järjestettävissä MM-kisoissa pidetään taas lippuarvonta. Lippujen hintoihin on luotu uusi, viime kisoja halvempi kategoria. Suomen alkulohkopeliin halvin aikuisten päivälippu maksaa 57,50 euroa. Finaalipäivän lipuista voi maksaa jopa 557 euroa.

Aamulehti

Tulevia kevään 2023 jääkiekon MM-kisoja pääsee katsomaan Tampereelle parhaimmillaan viime vuotta halvemmalla. Kevään 2023 MM-kisat pelataan Tampereella ja Latvian Riiassa, ja Tampereella lipuille on luotu uusi, viime kisoja halvempi kategoria.

”Haluttiin tarjota uusi hintakategoria arvontaan osallistujille ja madaltaa kynnystä lipun ostoon”, perustelee MM-kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen MM-kisojen mediatilaisuudessa Nokia-areenassa.

Otteluihin järjestetään viime vuoden tapaan lippuarvonta, joka on alkanut torstaina 22.9. ja johon voi osallistua 12. lokakuuta asti. Arvontojen voittajat selviävät loka–marraskuussa, ja myymättä jääneet päiväliput tulevat myyntiin marraskuussa. Yksittäiset liput tulevat puolestaan myyntiin helmikuussa.

Lue lisää: Ensi vuoden jääkiekon MM-kisojen Spiky-maskotti julkistettiin – katso tästä koko lähetys tulevien kisojen kuulumisista

Arvonnassa myytävät päiväliput sisältävät sisäänpääsyn pelipäivän kaikkiin otteluihin samassa areenassa.

Uutuutena arvonnassa myytäviin lippuihin on lisätty kampanjahintaisia lippuja, jotka ovat kaikkein halvimpia ja myynnissä vain lippuarvonnan kautta.

”Toista kertaa nyt tämä arvonta on käytössä. Ollaan opittu ja haluttu parantaa toimintoja, yksi on tämä uusi halvempi hintakategoria”, Hietanen taustoittaa.

Heikki Hietanen toimi vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen pääsihteerinä ja jatkaa tehtävässä vuoden 2023 kisoihin.

Halvimmillaan Suomen ottelua pääsee katsomaan lapsi 35 eurolla ja aikuinen 57,50 eurolla ja kalleimmillaan 357 eurolla. Muihin kuin Suomen peleihin halvimmat liput lapselle ovat 15 ja aikuiselle 20 euroa.

Viime kisoissa halvin aikuisten päivälippu Suomen alkulohkopeliin oli 65 euroa ja kallein 355 euroa.

Viime MM-kisoissa lippuarvonnan kautta Suomi–Ruotsi-ottelun liput maksoivat 75–295 euroa, nyt 108,5–357 euroa. Ruotsi-pelin päiväliput ovat alkulohkon peleistä kalleimmat.

Keväällä 2022 Suomen alkulohkopäivien kalleimman kategorian päiväliput arvonnan kautta olivat 235–355 euroa, ensi vuonna 211–357 euroa.

Arvonnassa olevissa lipuissa on viisi eri hintakategoriaa, joista arvontaan osallistuessa voi valita mielekkäimmän.

Täältä voi vertailla viime kevään MM-kisojen arvonnan päivälippujen hintoja.

MM-kisat 2023 Lippujen hinnat Päivälippujen hinnat lippuarvonnassa Suomen pelipäivinä, sisältää päivän kaikki pelit: 12.5. Suomi–Yhdysvallat 88,5€–307€, lasten lippu 62,5€ 13.5. Saksa–Suomi 85€–272€, lasten lippu 60€ 15.5. Suomi–Ruotsi 108,5€–357€, lasten lippu 72,5€ 17.5. Suomi–Ranska 57,5€–211€, lasten lippu 35€ 19.5. Unkari–Suomi 62,5€–211€, lasten lippu 35€ 20.5. Itävalta–Suomi 80€–241 €, lasten lippu 47,5€ 23.5. Suomi–Tanska 102,5€–333€, lasten lippu 65€ 28.5. mitaliottelut 297–557€

Lyhyt aika

Kiekko putoaa jäähän 12. toukokuuta, kun Suomi kohtaa Nokia-areenassa Yhdysvallat. Loppuottelu pelataan 28.5. Tampereella. Kisat tulivat Suomelle ja Latvialle, kun Venäjältä vietiin järjestämisoikeus maan aloitettua sodan Ukrainassa.

Lue lisää: Harri Nummela iloitsee ensi vuoden MM-kisoista – turnaus huipentuu taas Tampereella: ”Uskon, että pystymme tarjoamaan vielä pari pykälää paremmat kisat”

Tampere ja Riika saivat tiedon kisajärjestämisestä tämän vuoden MM-kisojen aikaan, joten valmistautumisajaksi jää 11 kuukautta. Kevään 2022 kisoja valmisteltiin kolmisen vuotta. Myös Latvialla on tuoretta kokemusta, sillä kisat pidettiin maassa vuonna 2021.

”Onneksi meillä ja latvialaisilla on vahva pohja. Tämä on ihan minimiaikataulu. Muutamaa muu maa oli mukana kilpailemassa: pidän mahdottomuutena, että he olisivat voineet kisat järjestää”, pääsihteeri Hietanen sanoo.

Hietanen kertoo, että moni asia pysyy samana eikä toimivaa haluta rikkoa. Viime kisoista saadun palautteen pohjalta muutetaan tiettyjä asioita.

”Ollaan lähdetty rakentamaan viime vuoden kokemuksen pohjalta, ja hyvät asiat on napattu mukaan. Nyt ruvetaan kehittämänä uusia asioita. Aikataulu tuo oman rajoitteensa, mitä voi muutta.”

”Nyt mennään hyvässä vaiheessa, kun lipunmyynti käynnistyy ja kisailme on julkistettu. Iso haaste viime vuonna oli Helsinki, kun jouduttiin vaihtamaan areenaa. Nyt pystytään tarjoamaan molemmissa kaupungeissa maailmanluokan areena.”

Viime kisoissa yksi iso puheenaihe oli kauttaaltaan hintataso muutenkin kuin lippujen hinnoissa.

”Hintatasoltaan ollaan kalliimpi kuin Latvia. Olut on varmasti halvempaa Latviassa, mutta siihen emme voi vaikuttaa”, Hietanen toteaa.

Iso vaikutus talouteen

Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kertoo, että Tampere halusi olla ehdottomasti mukana järjestämässä MM-kisoja toisen kerran peräkkäin. Yli-Rajala on varma, että kiinnostusta riittää, vaikka edelliset kisat ovat vielä tuoreessa muistissa.

Tampereen keskustan tapahtumapaikat, kuten Keskustorin Kesäkeidas ja fanialueet, ovat säilymässä ainakin pitkälti samoina.

”Lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta ne toimivat todella hyvin viime vuonna. Uskon, että hyvin pitkälti samantyyppisesti toimitaan”, Yli-Rajala taustoittaa.

Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, maskotti Spiky ja pääsihteeri Heikki Hietanen kertoivat tulevista MM-kisoista torstaina Nokia-areenassa.

Taloudellisesti MM-kisojen järjestelyssä mukana oleminen on merkittävä panostus Tampereen kaupungille, mutta se tuo myös tuottoa.

”Samoilla pelimerkeillä mennään. Sadoista tuhansista, lähemmäs miljoonasta puhutaan. Vaikutuksesta aluetalouteen ei ole vielä varmuutta, sillä viime kisojen arviointi on vielä kesken. Villi arvaus on, että aluetalouteen syntyisi 40 miljoonan euron hyödyt.”

Tampere päävastuussa

Suomi on tulevien MM-kisojen pääjärjestäjä. Tampereella pelataan välierät ja mitaliottelut. Puolivälieristä kaksi pelataan Suomessa, kaksi Latviassa.

Alkulohkoista Suomen A-lohko pelataan 13 300 katsojaa vetävässä Nokia-areenassa ja Latvian B-lohko 10 300 vetävässä Riga-areenassa.

Lähtökohtaisesti puolivälierävaiheessa osa joukkueista vaihtaa kisapaikkakuntaa. Erikoisuus tapahtuu siinä kohtaa, jos Suomi ja Latvia kohtaisivat puolivälierävaiheessa.

Tällöin Suomi ja Latvia pelaisivat oman puolivälieränsä omassa kotimaassaan oman lohkonsa vastaavan sijoituksen joukkuetta vastaan.

Kansainvälisiä kisaturisteja odotetaan viime kisoja enemmän Tampereelle.

”Uskon, että on Tampere on jopa kansainvälisempi. Viimeksi korona vaikutti vielä kansainväliseen lipunmyyntiin. Nyt voidaan paljon turvallisemmin odottaa kansainvälisiä vieraita”, Hietanen uskoo.

Suomi voitti MM-kultaa kotikisoissaan viime toukokuussa.

Jääkiekon MM-kisat Tampereella ja Riiassa 12.5.–28.5.2023. Kisainfon tallenne on katsottavissa aamulehti.fi/live.