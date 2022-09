Juuso Ahola hurmaa varmasti Raholan salibandypyhätön. Kevät saattaa jälleen päättyä Pirkanmaan unelmafinaaliin.

Tampereen Classicin ja Nokian KrP:n paikallistaistot miesten salibandyliigassa kaipaavat uutta säpinää, ja alkavalla kaudella sitä on tarjolla. Tuttujen ratkaisijoiden lisäksi molemmilla on heittää kaukaloon nuoria ja huippukiinnostavia nimiä.

Classicin Alpo Laitila, 20, on valmis ottamaan uuden askeleen kohti liigan kärkeä. Laitilassa on viihdetakuu. Näyttäviä suorituksia tulee lähes pelistä toiseen.

Juuso Aholan nimi ei välttämättä Tampereen seudulla vielä soita kaikkien kelloa, mutta hänet on viimeistään nyt syytä painaa muistiin. 19 vuotta täyttävä Ahola on lajin suurimpia lahjakkuuksia. Hän on noussut raketin lailla, vaikka lajitausta on vielä lyhyt.

Ahola siirtyi Nokialle kasvattajaseurastaan Porin Karhuista. Toisen polven hyökkääjä teki liigan häntäpäähän kuuluneessa joukkueessa kovaa jälkeä. Viime kausi oli Aholalle debyyttikausi pääsarjassa. Hän mätti heti pisteet 25+22=47 eli lähes kaksi pistettä ottelua kohti.

Hyökkääjän isä Petri Ahola oli salibandykenttien väriläiskä, eikä omena ole kauas puusta pudonnut. Ahola hurmaa varmasti Raholan salibandypyhätön.

Juuso Ahola on virtuoosi, jonka kikkapussissa riittää yllätyksiä. Laukaus lähtee terävästi eri asennoista. Suuremmat seurat olivat sensaation perässä jo aikoja sitten. Nokian KrP:n toimistolla saatiin kilistellä voittajina.

Juuso Ahola teki kovaa jälkeä viime liigakaudella.

Se, muuttaako Aholakaan Pirkanmaan sisäisiä voimasuhteita, on jo toinen juttu. Classic lähtee jälleen kerran suosikkina miesten salibandyliigaan. Kaiken voittanut runko on edelleen kasassa.

Suurin muutos Classicissa on valmennuksessa, kun viime kauteen pelinsä lopettanut puolustajalegenda Juha Kivilehto hyppäsi suoraan päävalmentajan tehtäviin. Classicin toimintakulttuuri ja pelillinen identiteetti on juurtunut niin syvälle, että Kivilehdolla ei pitäisi olla suuria vaikeuksia aloittaa uutta uraansa. Kivilehto pelasi Classicissa uransa viisi viimeistä vuotta, joten hän tuntee pelaajat, seuran ja tavat kuin taskunsa.

Myös naapuriseurassa on uusi pomo. Janne Kainulainen jatkaa Jarmo Härmän pitkää työtä Nokialla. Kainulainen kuului jo Härmän valmennusryhmään, joten myös KrP:ssä on ollut hallittu muutos.

Kainulaisella on käytössään pelaajanippu, jossa riittää laatua kolmeen kentälliseen. Varsinkin hyökkäyspäähän piisaa tulivoimaa.

Nokian KrP on haastanut Tampereen Classicin tosissaan kahden edellisen kevään pudotuspeleissä. Nytkin se lähtee kauteen Classicin suurimpana haastajana.

Toinen peräkkäinen pirkanmaalainen unelmafinaali näyttää hyvinkin todennäköiseltä. Siellä estradi on pedattu nuorille huippulupauksille.