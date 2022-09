Manse PP on pakotettu historiallisiin tekoihin, jotta finaalisarjat Vetoa ja Kirittäriä vastaan kääntyvät – pelinjohtajat luottavaisina: ”Taikatemppuja ei pidä eikä tarvitse tehdä”

Manse PP:n naisten ja miesten Superpesis-joukkueet ovat 0–2-tappiolla finaalisarjoissaan. Naisissa vastaavasta tilanteesta on noustu mestaruuteen vain kerran, miehissä ei kertaakaan.

Aamulehti

Kun Superpesiksen finaalisarjat jatkuvat lauantaina, vaaditaan Manse PP:n miehiltä ja naisilta sankaritekoja Suomen mestaruuteen. Sekä miesten että naisten joukkue on sarjassaan tappiolla 0–2.

Erityisesti sunnuntaiset tappiot olivat molemmille joukkueille isoja pettymyksiä. Naiset olivat viemässä hyvällä toisen jakson alulla ottelua Jyväskylän Kirittäriä vastaan supervuoropariin, mutta ulkopelivirheiden takia jyväskyläläisjoukkue nousi tasoihin juoksuissa ja vei siten ensimmäisen jakson voitollaan ottelun 1–0. Miehet puolestaan olivat kohmeessa kotistadionillaan Kaupissa, ja runkosarjan voittanut Vimpelin Veto otti 2–0-vierasvoiton.

Nyt Mansen joukkueet on pakotettu historiallisiin tekoihin. Nykymuotoisissa finaalisarjoissa vain Jyväskylän Kirittäret on pystynyt nousemaan 0–2-tappioasemasta mestaruuteen vuonna 2006.

Manse PP:n joukkueiden pelinjohtajat Jari Cavernelis ja Juhani Lehtimäki ovat luottavaisia sen suhteen, että kurssi vielä kääntyy. He kertovat, miten se onnistuu.

Mistä on kyse? Manse PP:n joukkueet selkä seinää vasten Miesten ja naisten Superpesis-joukkueet ovat tappiolla finaalisarjoissaan 0–2. Suomen mestaruuteen vaaditaan kolme voittoa. Miesten finaaleissa ei ole kertaakaan nykymuotoisissa finaaleissa noustu mestaruuteen 0–2-tappioasemasta. Naisissa temppu on tehty kerran, Kirittäret vuonna 2006. 24 vuoteen Manse on ensimmäinen seura, josta sekä miesten että naisten joukkue pelaa finaaleja samana vuonna. Lauantaina naisten joukkue pelaa kolmannen finaalin Jyväskylän Kirittäriä vastaan Kaupissa kello 13. Miehet aloittavat kello 15 Vimpelin Vedon vieraana. Tarvittaessa neljännet finaalit pelataan sunnuntaina Jyväskylässä kello 14 ja Kaupissa kello 15. Suomen mestarit ovat selvillä viimeistään lauantaina 24. syyskuuta.

Ulkopelipainotuksilla toiseen finaaliviikkoon

Naisten joukkue valmistautuu kolmanteen loppuotteluun Kirittäriä vastaan vahvasti ulkopelin ehdoilla, kertoo joukkueen pelinjohtaja Cavernelis.

Ulkopeli toimi erinomaisesti viidennessä välierässä Lapuan Virkiää vastaan. Finaalisarjassa vaikeuksia on ollut, erityisesti sunnuntaina. Ulkopelin Cavernelis tahtoo nähdä samanlaisessa mallissa kuin loppuottelupaikan ratkaisseessa pelissä.

”Silloin olimme ihan todella hyviä. Meillä on hirveän hyvät aihiot ulkopelissämme, mutta jänne ei tahdo kestää koko peliä aina. Siihen täytyy löytää lääkkeet.”

Kirittäriä vastaan Manse on kahdessa ensimmäisessä ottelussa antanut myös liikaa läpilyöntejä.

”Pitää antaa vastustajallekin kunnia, ovathan Lapuan ja Kirittärien läpärit olleet hyviä lyöntejä, eivät millään tavalla huonoja. Mutta se, että ne ovat tulleet sellaisissa tilanteissa, missä olemme vähän tienneet, että sieltä yritetään läpäriä. Siihen pitää kiinnittää huomiota.”

Antti Vihtkarin piti jättää kenttä punaisen kortin jälkeen ensimmäisessä finaalissa.

Naisten joukkueen ulkopeliä on johtanut koko kauden kakkospelinjohtaja Antti Vihtkari, jolla on merkittävä rooli myös sisäpelissä. Vihtkari sai ensimmäisessä finaalissa kahdesta näkyvästä protestoinnista punaisen kortin ja ottelurangaistuksen. Sunnuntaina hän oli pelikiellossa, mutta seurasi peliä Jyväskylässä. Toisen jakson alussa Vihtkari ilmestyi katsomoalueelle lähelle Mansen vaihtopenkkiä ja keskusteli pelialueella olleen Mansen Anna Hemmilän kanssa.

Sääntöjen mukaan pelikiellossa oleva henkilö ei saa pitää yhteyttä suoraan tai välillisesti pelialueelle eikä joukkueen jäseniin pelin aikana, minkä vuoksi kurinpito lätkäisi Vihtkarille yhden ottelun pelikiellon toimitsijakiellon rikkomisesta. Siten hän on sivussa myös lauantain kotipelistä.

Vaikka merkittävä palanen pelinjohdosta on ollut poissa, pelaajat ovat haastatteluissa kieltäneet sen vaikuttaneen ulkopeliin. Cavernelis kokee, että Vihtkarin puuttuminen näkyi eniten ensimmäisessä finaalissa, jolloin hänen itsensä piti hypätä kesken pelin ulkopelin kapellimestariksi.

”Siitä on kauan aikaa, kun olen viimeksi ollut ulkopelin johtajana. Se oli minulle kova paikka ja väitän, etten pystynyt antamaan ja tarjoamaan sellaisia apuja ulkopelille.”

Sisäpelissä yksi pelaajista joutui ottamaan Vihtkarin roolin.

”Eihän mikään joukkue sellaista voi kestää täysin. Totta kai ekassa pelissä siinä oli merkittävä vaikutus.”

Mansen joukkueesta paistoi pettymys toisen finaalitappion jälkeen. Cavernelisin mukaan mieli parani jo paluumatkalla bussissa pidetyn palaverin jälkeen. Nyt joukkue treenaa ulkopelin ehdoilla kohti kolmatta koitosta.

Jyväskylässä Vihtkarin tonttia hoiti pikahälytyksellä peliin saatu Vesa Toikka. Nyt Vihtkarin mahdolliseen pelikieltoon on varauduttu maanantaista lähtien. Lauantaista kakkospelinjohtajaa Cavernelis ei silti halua vielä paljastaa, vaan pitää nimen yllätyksenä viimeiseen asti.

Sama pätee lukkariin. Manse aloitti finaalisarjan Jasmin Andreasenilla, mutta sunnuntaina lautasen ääreen palasi Senni Sallinen.

”Jassu on pelannut, tuurannut todella hyvin, jos ajattelee vielä sitä taustaa vasten, ettei hän ole treenannut lukkarointia koko talven aikana yhtään. Hän tuli täysin kylmiltään siihen. Hän on pelannut suorastaan erinomaisesti sitä taustaa vasten. Eikä hän millään tavalla epäonnistunut lauantain pelissäkään. Kun Sennillä oli pelihaluja, halusimme pikkuisen herätellä joukkuetta. Näimme, että nyt on paikka ottaa toinen lukkari. Pienen alkujännityksen jälkeen Senni pelasi todella hyvin Jyväskylässä.”

Miehet murtamaan kipsiä

Mansen miesten joukkueen ensimmäinen peli ratkesi yksittäisiin virheisiin, joista Vimpeli iski tarvittavat juoksut. Muutoin peli oli tasainen, kolmostilanteiden mentyä Vimpelille 15–12. Sunnuntaina sisäpeli ei kulkenut Mansella lainkaan.

”Se oli alisuoritus ennen kaikkea henkisellä puolella”, Lehtimäki kommentoi toista finaalia.

Kotipelin jälkeen Mansen konkaripeluri Henri Puputti kommentoi Superpesiksen verkkosivuilla, että joukkue oli kentällä pelkäämässä. Lehtimäki allekirjoittaa joukkueen tuskastuneen, mitä silloin tällöin otteluissa tapahtuu. Nyt asiaa on käyty avoimesti läpi.

”Se on ihan inhimillinen tunne joskus tuntea niinkin, mutta nyt teemme työtä sen eteen, että on uusi tarina ensi viikonloppuna.”

Juhani Lehtimäki (vas.) muistuttaa, että ensimmäisessä finaalissa Manse PP ei ollut Vimpelin Vetoa pelillisesti jäljessä. Kotipeli sen sijaan oli hankala. Kuvassa Lehtimäen vieressä Vimpeli-taustainen Perttu Ruuska.

Ennen selkä seinää vasten pelattavaa ottelua yksi keskittymisen kohde on sisäpeli. Kahdessa finaalipelissä miesten joukkue on tehnyt vain kuusi juoksua. Lehtimäki on tyytyväinen ensimmäisen pelin tilanteiden määrään ja korostaa, että ratkaisut toimivat silloin ykköskärjellä. Toisessa pelissä joukkue Lehtimäen mukaan käpertyi nurkkaan epäonnistumisista.

”Taikatemppuja ei pidä eikä tarvitse tehdä. Meillä on sellainen pelisysteemi, joka vaikkapa välierissä tuotti ennennäkemättömän verran tilanteita ja juoksuja. Ei ole mitään syytä, etteikö se sama konsepti pienillä säädöillä tuottaisi tässä. Vastustaja ei ainakaan oleellisesti ole ulkopelissään erilainen tai parempi.”

Valmistautumisessa Lehtimäki korostaa selkeän toimintamallin ja hyvän itseluottamuksen löytämistä. Siten hän uskoo suoritusten olevan nähtyä vielä laadukkaampia, mikä antaa mahdollisuuden kamppailla voitosta.

”Pitää päästä itse kuskin paikalle ja kokea se, että on kuskin paikalla ja se tulee oikeissa ratkaisuissa onnistumisessa.”

Mestaruus vaatii Manselta kahta vierasvoittoa Saarikentältä, jossa Veto on voittanut kaikki kotipelinsä tällä kaudella. Lehtimäki sanoo, että Saarikentässä ei pelipaikkana ole mitään ihmeellistä. Ollessaan Joensuun Mailan pelinjohdossa 2017–2019, joukkue voitti yhtä vaille kaikki pelinsä Vimpelissä. Nykyisessä Mansen joukkueessa on useita pelaajia kyseisten vuosien JoMan joukkueesta.

”Ydinasia on se, että Vimpelissä on hyvä ja laadukas kotijoukkue, joka pelaa tosi hyvin ja asettaa riman korkealle vastustajalle.”

Toista finaalia todisti Manse PP:n ennätysyleisö. Jotta miesten joukkue vielä esiintyisi tällä kaudella Kaupissa, on lauantain peli voitettava.

Oma taso riittää

Molemmat pelinjohtajat rakentavat onnistumista finaalipeleissä laadukkaiden harjoitusten varaan. Cavernelis ja Lehtimäki korostavat, että marginaalit yhden pelin voittamiseen ovat pieniä ja molemmat uskovat siihen, että sarjat jatkuvat, kunhan Mansen joukkueet pelaavat omalla, hyvällä tasollaan.

”Miksi en olisi luottavainen? Ei ole mitään sellaisia faktoja, että meidän pitäisi olla epäileväisiä. Meidän pitää vain saada ulkopelimme kuntoon ja pelata omalla tasollamme. Kun pelaamme omalla tasollamme, emme tarvitse mitään jippoja ulkopeliin emmekä sisäpeliin. Kun pelaamme omalla tasollamme, olemme aika vahvoilla”, Cavernelis sanoo.

”Se on selvä asia, että jos pääsemme omassa hommassamme meidän tasollemme tuloskin on isolla todennäköisyydellä hyvä. Se on ainut, mitä kannattaa miettiäkään. Tulos tulee sitten, kun olemme omassa parhaassamme. Luotan, että saamme oman olemisemme sellaiseksi, että olemme menossa oikeasti voittamaan emmekä pelkäämään sitä, tuleeko mahdollisesti tappio. Aika luottavainen on fiilis sen suhteen”, Lehtimäki kertoo.