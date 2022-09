Susijengin EM-kisat päättyivät tunteikkaisiin kyyneliin – Lauri Markkanen: ”Teimme jotain, mihin kukaan meistä ei ollut aiemmin pystynyt”

Espanja päätti Suomen EM-turnauksen lisäksi Petteri Koposen ja Shawn Huffin kunniakkaat pelaajaurat.

Suomen miesten koripallomaajoukkueesta ei löytynyt tiistai-iltana monia kuivia poskia Berliinin areenassa. Espanja oli juuri päättänyt Suomen historiallisen EM-turnauksen pistein 100–90 (43–52).

Kapteeni Shawn Huff veti peliuransa viimeisen kerran joukkueen yhteen ja piti kanssapelaajilleen puheen. Huff ja Petteri Koponen, Susijengin pitkäaikainen kapteeni–kenraali-duo, lopetti pitkän ja maineikkaaseen uransa EM-kisoihin. Tunteet olivat syystäkin pinnassa Espanja-tappion jälkeen.

”Päällimmäisenä olen pettynyt pelistä. Harmittaa enemmän, koska olimme lähellä voittoa. Pelasimme hienon ensimmäisen puoliajan, mutta Espanja näytti toisella puoliajalla meille kaapin paikan, emmekä löytäneet keinoja heidän pysäyttämiseensä. Olen silti hemmetin ylpeä joka jätkästä. Hieno turnaus”, liikuttunut Koponen lausui Berliinissä.

”Samalla olen helpottunut ja kiitollinen. Viimeiset vuoteni ovat olleet kovaa taistelua kropan kanssa.”

Koponen, 34, ja Huff, 38, aloittivat A-maajoukkueessa 2000-luvulla, kun Suomi tahkosi karsintojen B-divisioonassa. Vasta vuonna 2007 Suomi nousi A-divisioonaan saaden edes mahdollisuuden selviytyä arvokisoihin. 15 vuotta myöhemmin Suomi on palannut 55 vuoden tauon jälkeen arvoturnauksessa kahdeksan parhaan joukkoon. Alla on viisi peräkkäistä EM-turnausta, joista jokaisessa Suomi on päässyt alkulohkosta jatkoon, ja vuoden 2014 MM-turnaus.

Tulevaisuudessa siintävät ensi vuoden MM- ja vuoden 2025 EM-kisat.

Vuoden 2013 EM-kisoissa Sloveniassa Espanja murjoi Suomea 26 pisteen erolla. Espanja on tullut 2010-luvun kultaisista vuosistaan – kaksi EM-kultaa, MM-kulta ja kaksi olympiamitalia – selvästi alaspäin, mutta siitä huolimatta olisi ollut pitkään mahdotonta ajatella, että Suomi voisi hävitä niukasti Espanjalle EM-puolivälierässä ja kokea olevansa pettynyt. Tai että Suomi sijoittuisi arvoturnauksessa Serbian ja Liettuan kaltaisten maiden edelle.

Näin oli tiistaina.

”Eteenpäin on menty. Olemme näyttäneet, mihin Suomi-koris on päässyt ja mihin se on menossa. Tulevaisuus on todella kirkas. Tulen jatkamaan tämän matkan seuraajana”, Koponen tunnelmoi.

Espanjan legendaarinen päävalmentaja Sergio Scariolo ja NBA-vahvistus, 27 pistettä korin alta murjonut Willy Hernangomez aloittivat Berliinin lehdistötilaisuutensa ylistämällä Suomea.

”Onnittelut Suomelle upeasta turnauksesta, he pelasivat hienosti. Heillä on talenttia ja sisukkuutta”, Hernangomez kehui.

”Kunnia Suomelle. Ideamme oli puolustaa [Lauri] Markkasta niin, että emme samalla päästäisi [Edon] Maxhunia, [Sasu] Salinia ja Koposta kuumaksi. He pelasivat turnauksen aiemmissa otteluissa hienosti”, Scariolo avasi.

Willy Hernangomez (kesk.) ja Lauri Markkanen olivat joukkueidensa parhaat pelaajat. Tässä Hernangomez blokkasi Markkasen heittoyrityksen.

Markkanen päätti EM-kisat arvoisellaan lennokkuudella. Joventut Badalonan 22-vuotias lupaus Joel Parra teki kaikkensa pysäyttääkseen Markkasen Scariolon taktisten kikkojen tukemana. Silti Markkanen ylsi 28 pisteeseen ja 11 levypalloon.

”Iso pettymys meille. Petterin ja Shawnin lopettaminen lisää pettymystä. Olisimme halunneet antaa heille jatkopelit. On ollut kunnia pelata heidän kanssaan. Mahtavat urat”, Markkanen ylisti Ylelle.

”Nyt ei siltä tunnu, mutta hieno turnaus meiltä. Teimme Berliinissä jotain, mihin kukaan meistä ei ollut aiemmin pystynyt.”

Mikael Jantunen pelasi kisojen parhaan pelinsä keräten 18 pistettä. Alexander Madsen teki 13, Espanjan liigan tuttujen pelaajien puristukseen joutunut Salin 11 pistettä.

