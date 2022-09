Yleisurheilun nuorten maailmanmestari Saga Vanninen vaihtaa valmentajaa

Tampereen Pyrinnön Saga Vannisen uusi valmentaja on Jesse Jokinen.

Aamulehti

Tampereen Pyrinnön 19-vuotias seitsenottelija Saga Vanninen siirtyy Jesse Jokisen valmennukseen. Vanninen on kaksinkertainen nuorten maailmanmestari ja nuorten Euroopan mestari seitsenottelussa.

Vannisen ennätys seitsenottelussa on 6 271 pistettä. Hän oli tänä kesänä aikuisten EM-kisoissa kymmenes ja voitti nuorten MM-kultaa Kolumbiassa.

Vannista valmensi tähän asti Matti Liimatainen.

”Olen todella kiitollinen Masalle. Hän on ensimmäinen valmentaja, joka minulla on ollut. Hänen kanssaan on tehty hyvät pohjat, jonka päälle on hyvä rakentaa huippu-urheilijan uraa”, Vanninen kiittelee Urheiluliiton tiedotteessa.

Uusi valmentaja Jokinen on Suomen Urheiluliiton kymmenottelun lajivastaava. 34-vuotias Jokinen asuu Jyväskylässä ja hän on tehnyt aiemmin Vannisen kanssa yhteistyötä lajivastaavan roolissa ja nuorten arvokisoissa.

”Kysyin itse Jesseä valmentajaksi. Hän on tullut tutuksi nuorten arvokisoissa. Meillä kemiat ovat kohdanneet ja hän ajattelee valmennuksesta hyvin paljon samaan tapaan kuin Masa”, Vanninen kertoo.

Liimatainen antaa tuen Vannisen ratkaisulle.

”Olen jo aiemmin sanonut Sagalle, että minä en ole hänelle koko hänen uransa aikainen valmentaja, joten tässä asiassa pitää jossain vaiheessa tehdä ratkaisu. Nyt se on tehty ja olen lupautunut olemaan tässä mukana, että vaihto onnistuisi”, Liimatainen sanoo.

Vannisen harjoittelu tapahtuu jatkossa pääasiassa Tampereella, mutta nuori urheilija on valmistautunut käymään myös Jyväskylässä, jossa uusi valmentaja Jokinen asuu.

”Varmasti jonkinlaisia muutoksia tulee, mutta hyvää ei kannata liikaa sörkkiä. Sagan vahvuus on ehdottomasti todella raju tehontuotto. Sen puolen kehittämiseen ei enää tarvitsee käyttää niin paljon energiaa. Sen sijaan taito- ja tekniikka-asioissa on paljon työstettävää. Samoin ihan perusjuoksemisessa, josta pitää tehdä teknisesti ja tehollisestikin parempaa, Jokinen arvioi.