Miten pitkälle Lauri Markkanen voi kantaa Suomen? Tämän takia Markkanen on EM-kisoissa suurempi tähti kuin NBA:ssa

Puolivälierävastustaja Espanja voi yrittää sotkea Susijengin pelin erilaisilla puolustusmuodoilla.

STT, Berliini

Kun Suomi oli voittanut koripallon EM-kisojen pudotusottelussa Berliinissä sunnuntaina Kroatian, Petteri Koposelta kysyttiin mikä on suurin hänen uransa aikana tapahtunut muutos suomalaisessa koripalloilussa. Koposen vastaus oli helppo: Lauri Markkanen.

Markkanen heitti Kroatiaa vastan 43 pistettä, mikä jakaa kymmenettä sijaa miesten EM-kisahistorian yhden ottelun korkeimmassa pistemäärässä. Markkanen oli korintekijänä tai syöttäjänä suoraan osallisena yli puolessa Suomen 94 pisteestä.

Markkanen on ensimmäisen pudotuskierroksen jälkeen EM-turnauksen kolmanneksi paras korintekijä 27,8 pisteellä ottelua kohti. Hänen edellään ovat vain Kreikan Giannis Antetokounmpo (29,0) ja Slovenian Luka Dončić (28,0), jotka kuuluvat NBA:n supertähtien kategoriaan eli arvokkaimman pelaajan palkinnon vuosittaisiin tavoittelijoihin.

Markkanen on ollut lähes koko viisivuotisen NBA-uransa ajan aloitusviisikon pelaaja NBA:ssa, mutta maailman parhaassa liigassa hän ei kuulu supertähtiin. Toisella NBA-kaudellaan Markkanen pelasi parhaimmillaan tavalla, joka sai monet uumoilemaan hänestä all staria eli tähdistöottelupelaajaa.

Sitä suomalaisesta ei ole tullut, mutta EM-kisoissa hän on pelannut kuin supertähti. Mikä selittää eron Markkasen NBA- ja EM-tasojen välillä?

Lue lisää: Lauri Markkasen suuruus veti melkein sanattomaksi – Susijengin historiallisesta voitosta nousi esiin kuusi nimeä

Lyijyjalkaiset jätit

Lauri Markkanen on Susijengin tärkein pelaaja. Kuva Tšekki-ottelusta.

Tärkein ero on vastustajissa. EM-kisoissa Markkasen tavoin liikkuvat isot miehet ovat todella harvassa.

”Näissä kisoissa Laurilla on kokoistensa joukossa etu liikkumisessa kaikkia paitsi yhtä kreikkalaista [Antetokounmpo] vastaan”, Suomen apuvalmentaja Hanno Möttölä arvioi.

Siksi Markkanen pystyy useimmiten ohittamaan kokoisensa vastustajat kaukana korilta, ja EM-kisoissa korilla ei ole NBA:n tapaan vastassa ulottuvaa heitontorjujaa. Suomen tähänastisista vastustajista Tšekin ja Puolan lyijyjalkaiset jätit olivat aivan liian hitaita vartioimaan Markkasta. Kroatian Ivica Zubac on kohtalainen korivahti, mutta hän pelasi nilkkavaivaisena vain kolme minuuttia Suomea vastaan.

Niinpä Markkanen on päässyt toistuvasti pelaamaan lyhyempää puolustajaa vastaan tai ajamaan isoja puolustajia vastaan aivan korille asti. Suomen valmennus on onnistunut loistavasti tavoitteessaan luoda Markkaselle tilanteita, joissa hän pääsee hyödyntämään liikkumistaan korille pääsemiseksi. Kun tähän yhdistyvät Markkasen yli 40-prosenttisesti onnistuneet kolmoset ja erinomainen nopeiden hyökkäysten juokseminen, Markkasen pysäyttäminen on EM-tasolla ollut vastustajille mahdotonta.

Suomi kohtaa tiistain puolivälierässä Espanjan, jonka riveissä on yhdeksän EM-kisojen ensikertalaista eli enemmän kuin Suomella. Espanja kuuluu EM-kisojen lyhimpiin joukkueisiin ja se on joukkueena torjunut vain 1,2 heittoa ottelua kohti.

Hernangomezin veljekset Willy ja Juancho ovat Espanjan eturivin isoimmat ja nimekkäimmät miehet, mutta he ovat Markkasta hitaampia ja lyhyempiä. Espanjalla on repertuaarissaan kaksi erilaista paikkapuolustusta sekä mies- ja paikkavartioinnin sekoitus box and one, joilla se voi yrittää sekoittaa Suomen peliä.

”Kaikki puolustusmuodot palautuvat kuitenkin lopulta siihen, että jonkun pitää pärjätä yksi vastaan yksi”, Möttölä muistutti.

Tämän jälkeen tuskin ketään yllättää, että valmennus pitää Suomen mahdollisuuksia Espanjaa vastaan hyvinä.

”Ilman muuta”, Möttölä sanoi.

Koripallon miesten EM-kisojen puolivälierä Espanja–Suomi tiistaina kello 18.15. Yle TV2 ja Areena sekä V Sport (tv-kanavat ja Viaplay) näyttävät ottelun.