Manse PP:n komea kausi on saamassa ankean huipennuksen – pelit voivat päättyä kokonaan jo lauantaina

Miesten joukkue häviää materiaalin laajuudessa vastustajalleen, kun taas naisten joukkueen sekavimmat hetket ovat osuneet kauden loppuun, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Mikko Pajala.

Aamulehti

Neljä finaaliottelua, neljä tappiota.

Loistelias tamperelainen pesiskausi on saamassa ankean loppuhuipennuksen. Sekä miehet että naiset ovat finaalisarjoissaan tappiolla voitoin 0–2, kun mestaruuteen vaaditaan kolme voittoa.

Ankeutta lisää se, että tietä kohti kultamitaleita on kummankaan joukkueen kohdalla enää vaikeaa nähdä.

Karuimmillaan Kaupissa saatetaan nähdä yhteensä enää yksi finaaliottelu, ja kaikki voi olla ohi jopa jo ensi lauantaina.

Vielä pudotuspelien alkaessa näytti hyvin mahdolliselta, että Mansesta tulisi pesäpallon ensimmäinen tuplamestari sitten vuoden 1994. Nyt yksikin kulta vaatisi odottamatonta venymistä selkä seinää vasten.

Leevi Lehdon ja koko Manse PP:n kakkoskärjen anti on finaalipeleissä jäänyt olemattomaksi.

Lähes puolikas joukkue

Miesten Superpesiksen runkosarjassa Vimpelin Veto oli selvä ykkönen, ja Manse PP myös reilulla marginaalilla toinen.

Sama on jatkunut läpi pudotuspelien aina tähän hetkeen asti. Sama kaksikko on ansaitusti finaaleissa, joissa Manse on jäänyt edelleen toiseksi.

Lauantaina ensimmäisessä finaalissa yksittäinen Topias Liljan virhe kopparina maksoi paljon, mutta neljä lyötyä juoksua ei ole ihmeellinen määrä. Sunnuntaina sekin puolittui vielä kahtia.

Mansella Tuomas Jussila, Juha Puhtimäki, Perttu Ruuska, Juuso Myllyniemi ja Henri Puputti muodostavat sellaisen viisikon, jollaista ei löydy keltään muulta.

Taakka ydinpelaajien harteilla on noussut kuitenkin liian suureksi, kun Manse käytännössä pelaa puolikkaalla joukkueella. Vastustajalta ainoa sisäpelirooliton pelaaja on ollut käytännössä lukkari Teemu Kinnunen.

Numeroilla 6–9 pelaavien kärkilyöntisaldo kahdessa ensimmäisessä finaalissa on ollut Mansella viisi kärkilyöntiä 23 yrityksellä, ViVellä puolestaan 26/41 – ja sen päälle kolme tuotua ja kaksi lyötyä juoksua.

Ero on valtava – ja asialle on viikossa vaikea tehdä kummemmin mitään.

Mansen Leevi Lehto ja Tomi Lehtonen ovat nuoria ja kehityskelpoisia pelureita, vastustajan Mikko Kanala ja Severi Lassila taas tasonsa lukemattomilla SM-mitaleilla ja henkilökohtaisilla meriiteillä osoittaneita tähtiä.

Kirittärien Eeva Mäki-Maukola kiersi ensimmäisessä finaalissa kahdesti kunnarin. Läpilyönnit on ollut Mansen naisten iso ongelma pudotuspeleissä.

Ikävä sivumaku

Suurimman osan kesästä uljain askelein voitosta voittoon edennyt Mansen naisten joukkue on kaatumassa nenälleen loppusuoralla.

Jo Virkiä-välieräsarja oli vaikea, mutta ratkaisevassa viidennessä pelissä Manselta nähtiin erinomainen ryhdistäytyminen.

Nyt Kirittäriä vastaan finaalisarjassa joukkueen peli on sekaisin pahemmin kuin kertaakaan aiemmin armon vuonna 2022. Kahdessa ensimmäisessä finaalissa Mansea on kuritettu neljällä kunnarilla ja yhteensä 26 juoksulla.

Sopan hämmentämisessä on kunnostautunut erityisesti pelinjohto, joskin ykköspelinjohtaja Jari Caverneliksen tuulettamisesta välierissä nousi tarpeettomankin suuri kohu.

Finaaleissa puheenaiheeksi on noussut ulkopelistä vastaavan kakkospelinjohtajan Antti Vihtkarin saama punainen kortti ja toimitsijakielto – sekä tuon kiellon noudattaminen. Tällaiset tapahtumat ovat jättäneet hienoa pesäpalloa pelanneen joukkueen kauteen ikävän sivumaun.

Kun vielä pelistä toiseen ei voi ennen kiilaan juoksemista olla varma, pelaako lukkarina Senni Sallinen vai Jasmin Andreasen, ei Mansen paketin hajoileminen ole yllättävää.

Sitä ei ole myöskään se, että huippuvireeseen oikealla hetkellä päässyt Kirittäret on edennyt jo pitkälle matkallaan kohti mestaruutta.

