Ilves tarvitsee tänään kotivoiton Salzburgista – Eetu Tuulola debytoi Kontiolan rinnalla

Tamperelaisjoukkueen valmennusjohto on muokannut kaikki ketjut uuteen uskoon perjantaisen tappion jälkeen.

Ilves pelaa tänään toisen kotiottelunsa Mestarien liigassa ja tarvitsee voiton EC Salzburgista taistellakseen pudotuspelipaikasta.

Tamperelaisjoukkue haki viime viikonloppuna jatkoaikavoiton Itävallasta ja tuntee näin vastustajan metkut tuoreeltaan. Silloin ratkaisu lähti Joona Ikosen lavasta.

Ilveksen valmennusjohto on muokannut kaikki hyökkäyskolmikot uuteen uskoon perjantaisen Fribourg-tappion jälkeen.

Balazs Sebök johtaa nyt ykkösvitjaa. Jani Nyman ottaa toisen laiturin paikan Tommi Tikan isännöimästä kakkosketjusta. Rymylaituri Eetu Tuulola tulee Petri Kontiolan ja Henrik Haapalan rinnalle kolmostrioon.

Tämä on samalla pelikuntoon toipuneelle Tuulolalle debyytti Ilveksen paidassa.

Nelosketju on nyt muodossa Miro Ruokonen–Matias Mäntykivi–Aku Räty. Panu Mieho on nyt katsomon puolella.

Puolustajaparit ja maalivahtiosasto ovat ennallaan.

Salzburg on mukana CHL:ssä jo seitsemättä kertaa. Itävaltalaisjoukkue on edennyt pudotuspeleihin joka syksy. Parhaana saavutuksena on kauden 2018–19 välieräpaikka.

Salzburgin riveistä löytyy yksi suomalaispelaaja. Atte Tolvanen vartioi maalia, kun joukkueet kohtasivat viime viikonloppuna. Pohjois-Amerikan kaukaloissa karaistunut Tolvanen kuului Pelicansin, Ässien ja Sportin liigaryhmien vahvuuteen, kunnes siirtyi viime kaudeksi Itävaltaan.

Salzburgin toisena veskarivaihtoehtona on David Kickert.

CHL:n kamppailu alkaa Nokia-areenassa klo 16.

Ilveksen kokoonpano:

Eemeli Suomi–Balazs Sebök–Joonas Oden

Jani Nyman–Tommi Tikka–Joona Ikonen

Henrik Haapala–Petri Kontiola–Eetu Tuulola

Miro Ruokonen–Matias Mäntykivi–Aku Räty

Jarkko Parikka–Les Lancaster

Jyrki Jokipakka–Dominik Mašín

Leo Lööf–Otto Latvala

Kevin Czuczman–Santeri Airola

Marek Langhamer (Jakub Málek)