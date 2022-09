Video: Sveitsiläisjoukkueen kannattajat sytyttivät soihdut Nokia-areenalla – Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro: ”On vaikea nähdä, kuinka tämä on ollut mahdollista”

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro kertoo, että soihtujen tuonti areenalle on tutkinnassa. Asiasta on tehty ilmoitus myös CHL-organisaatiolle.

Eilen Nokia-areenalla pelattu Tappara-Rapperswil-Jona Lakersin peli oli varsin intensiivinen. Intohimoiset sveitsiläisjoukkueen kannattajat innostuivat joukkueensa voitosta niin, että sytyttivät ottelun loputtua palamaan soihdut, jotka paloivat kuin juhannuskokko konsanaan.

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro kertoo, että soihdut ovat tietenkin kiellettyjä kaikissa areenan tapahtumissa ja tutkinnassa on nyt, kuinka kannattajat ylipäätään saivat soihdut kuljetettua paikalle.

”Areenan porteilla tehdään tarkat turvatarkastukset ja on vaikea nähdä, kuinka tämä on ollut mahdollista. Tutkimme asiaa ja selvitämme turvatiimin kanssa, kuinka jatkossa pystymme tämän ehkäisemään”, Aro kertoo.

Ilmoitus CHL-organisaatiolle

Sveitsiläiskannattajat sytyttivät soihdut ottelun päätyttyä omassa päädyssään. Aron mukaan suurin osa muusta yleisöstä oli jo silloin poistunut paikalta.

Aro kertoo, että sveitsiläiskannattajien soihtuja ei voitu sammuttaa paikan päällä, sillä se olisi voinut aiheuttaa vielä suuremman turvallisuusriskin. Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan yleisötilaisuuksissa sytytettyjen soihtujen on turvallisinta antaa palaa itse loppuun.

”Jos tilannetta alkaa väkisin purkamaan, on vaarana, että soihtuja alkaa silloin lentelemään jonnekin muualle. Tässä on noudatettu pelastuslaitoksen ohjeita.”

Aro harmittelee tapahtunutta, sillä eilinen jääkiekko-ottelu oli hänestä muuten hieno, ja sveitsiläiskannattajat, sekä Tapparan fanit olivat ottelussa hienosti mukana. Lehtereillä oli reilut 5 000 katsojaa, joista reilut 200 sveitsiläisiä.

”Soihdut olisi tosin saanut jäädä sytyttämättä. Teimme asiasta ilmoituksen CHL-organisaatiolle. He vastaavat säännöistä, joissa on selkeästi kielletty soihdut. He sitten tutkivat, että tuleeko tästä seuraamuksia vastustajalle.”