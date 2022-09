Mansen pelinjohtaja ei hätkähtänyt avausfinaalin ratkaisijan suorituksista: ”Saimme ’Jukkiksen’ hyvin kiinni”

Manse PP:n Topias Lilja haluaa varmasti unohtaa ensimmäisen finaalin tapahtumat nopeasti.

Manse PP koki heti Saarikentän kirouksen miesten Superpesiksen finaalien avausosassa. Vimpelin Veto ei ole tällä kaudella legendaarisella kotikentällään hävinnyt, eikä siihen pystynyt Mansekaan lauantaina.

Veto voitti selkein lukemin 2–0 (3–1, 6–3) ja meni finaaleissa 1–0-johtoon. Mestaruus irtoaa kolmella voitolla.

Tamperelaiset hävisivät omiin virheisiinsä ja Jukka-Pekka Vainionpäähän. Veto paineisti erityisesti Topias Liljaa Mansen takakentällä. Lilja haluaa varmasti unohtaa ensimmäisen finaalin nopeasti. Kiinniottovirheet maksoivat peräti kuusi juoksua, mikä on finaalissa liikaa.

”Menemme joukkueena. Joukkueen pitää pystyä parantamaan, ja siihen pystymme ihan varmasti”, tamperelaisten pelinjohtaja Juhani Lehtimäki painotti.

Haparointia näkyi muutenkin. Manse sai kärkensä liikkeelle hyvällä prosentilla, mutta se ei onnistunut viemään tilanteita maaliin asti. Merkkisakkaukset ja laittomat osumat merkatuilla lyönneillä pilasivat liian monta potentiaalista tilannetta.

Kun lisäksi Vedon lukkari Teemu Kinnunen onnistui saamaan useamman kärpäsen Mansen etenijöistä, oli tulos nähty.

"Finaaleihin kuuluu se, että peli ei ole rallattelua. Meille tuli muutamia yksittäisiä virheitä, minkä takia emme saaneet riittävästi juoksuja. Mutta missään nimessä kuutta juoksua ei pitäisi joutua tekemään. Se on ensimmäinen asia”, Lehtimäki sanoi.

Lehtimäen kuvailemaan tilanteeseen Manse joutui, kun Vainionpää täräytti pallon kohti Liljaa, joka haki riskillä koppia. Seurauksena oli kunnari ja kolme tavallista. Toinen jakso ja siten koko ottelu ratkesivat käytännössä heti ensimmäisessä vuoroparissa kotijoukkueen kuuteen juoksuun.

Manse kavensi vielä juoksu kerrallaan, mutta ei päässyt lopulta edes lähelle jaksovoittoa.

”Kolme juoksua pitää riittää jaksovoittoon. Nyt ei riittänyt, kun annoimme yhdessä kuusi. Saimme Vimpelin peliä kiinni, mutta pystymme parantamaan hurjasti. Sitä kautta saamme huomenna voiton. Omaa suoritusta parantamalla tulee varmasti hyvä tulos”, Lehtimäki totesi.

”Taikatemppuja ei tarvitse tehdä. Pitää vain päästä omalle hyvälle tasolle.”

Vimpelin Jukka-Pekka Vainionpää, 32, on yksi kaikkien aikojen lyöjistä, mutta hän pelaa vasta nyt uransa ensimmäisiä finaaleja. Vainionpää siirtyi Vimpeliin täksi kaudeksi pelattuaan monta vuotta Seinäjoella.

Finaalijännitys ei konkaria ainakaan vaivannut. Vainionpää avasi juoksutehtailun, kun hän onnistui finaaliuransa ensimmäisellä lyönnillä.

”Saimme ’Jukkiksen’ hyvin kiinni, mutta nyt vain sattui menemään käsistä, ei sen kummempaa. Hyvä lyöjä hän on”, Mansen pelinjohtaja Juhani Lehtimäki sanoi.

Yksi, jonka Manse sai myös tilastoissa hyvin kiinni, oli Elmeri Anttila. Kauden kärkilyöntikuninkaan onnistumisprosentti jäi nyt vaatimattomaksi.

”Huomenna on kuitenkin uusi peli, ja molempien pitää keksiä uudet systeemin. Marginaalit ovat pienet. Vimpelikin pystyy varmasti parantamaan, mutta näen, että meillä on hyvät saumat, kun saamme perushommat paremmaksi”, Lehtimäki totesi.

Anttilan pysäyttäminen ei auttanut, sillä Veto takoi tulosta kakkoskärjellään.

”He saivat jatkettua peliä jokerin kautta. Niin he ovat pelanneet koko ajan. Heillä on laadukas ja hyvä materiaali. Meidän pitää vain saada pallot kiinni, niin se on hyvä alku.”

Toinen finaali Manse PP–Vimpelin Veto Kaupissa sunnuntaina kello 15.