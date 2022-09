Esapekka Lappi ajaa voitosta, Kalle Rovanperällä tuskainen perjantai: ”Oli ehdottomasti kauden hankalin päivä”

Veteraanikuljettaja Loeb kaasutteli perjantain päätteeksi kärkeen. Juniorien mestaruudesta taistellut Lauri Joona rikkoi autonsa takapään ripustuksia ja tippui kauas kärjestä.

Helsinki/Lamia

Toyotan Esapekka Lappi taistelee Kreikan MM-rallin voitosta. Pieksämäkeläinen oli perjantain erikoiskokeilla kolmanneksi nopein.

Kisan johtoon nousi päivän päätöserikoiskokeella ranskalaislegenda Sebastien Loeb.

Lappi on jäänyt 48-vuotiaasta Ford-kuskista 8,7 sekuntia. Kisassa toisena on yllättäen Fordin nuorempi ranskalaispilotti Pierre-Louis Loubet, joka on jäänyt maanmiehestään 1,7 sekuntia.

”Oli nousujohteinen ja tasainen päivä, ei mitään ongelmia tai murheita. Otti vähän aikaa ymmärtää, että miten täällä pitää ajaa. On ihan sairaan liukasta ja pitää ajaa tosi paljon hiljempaa kuin mikä olisi luonteva tyyli”, Lappi kertoi.

”Oli haastavaa tajuta, että homma menee ihan hyvin, koska tuntui, että ajan tosi hiljaa.”

Lauantaina ohjelmassa on liki 150 ek-kilometriä. Lappi ei lähde taistelemaan väkisin voitosta.

”Katsotaan, mitä huomisesta (lauantai) tulee. Jännä päivä on luvassa. Ei pysty kyllä hyökkäämään. Tuo on nyt se kyyti ja sillä siisti. Jos alkaa puskemaan, voi olla, että puska kutsuu.”

Hyundain Thierry Neuville on neljäntenä ennen tallikavereitaan Dani Sordoa ja Ott Tänakia.

MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Kalle Rovanperä kärsi paljon lähtöpaikastaan. Rovanperä joutui reitille ensimmäisenä autona ja putsasi tietä irtosorasta. Toyotan suomalaistähti on kilpailussa vasta yhdeksäntenä yli minuutin päässä kärjestä.

”Oli ehdottomasti kauden hankalin päivä. Ei pystynyt oikein tekemään mitään, vaikka kuinka yritti tulla välillä. Se ei vaan näkynyt kellossa. Aikatappiota tuli enemmän kuin ajattelin”, Rovanperä harmitteli.

Lauantaina Rovanperä on jälleen kehnolla lähtöpaikalla, mutta suomalaiskuskin eteen starttaa sentään muutama kuski.

”Toivottavasti lähtöpaikka ei vaikuttaisi huomenna niin paljon. Toivotaan, että pitoa on enemmän, jotta saadaan auto omaan ajotyyliin vähän paremmin toimivaksi. Kokeillaan tehdä jotain pieniä muutoksia autoon”, Rovanperä suunnitteli.

”Pitää vain yrittää kiristää vauhtia. Pitäisi meidän vähän enemmän pisteitä saada kuin nämä, mitkä nyt ovat tulossa. Vaikea sanoa, mihin voisin vielä nousta. Kaikki ovat ajaneet tosi kovaa, mutta yritetään silti.”

Suomen Emil Lindholm ajaa perjantain jälkeen WRC2-luokan kärjessä ja on yleiskilpailussa 12. sijalla. Teemu Suninen ajaa luokassa kolmantena.

Juniorien MM-sarja ratkeaa Kreikassa. Suomalaisittain mestaruusjahti sai heti perjantaina harmittavia käänteitä, kun Sami Pajari joutui keskeyttämään kolmen perättäisen rengasrikon vuoksi.

Lauri Joona puolestaan rikkoi autonsa takapään ripustuksia tippuen kymmenen minuutin päähän kärjestä.