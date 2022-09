Vimpelin Veto ei ole hävinnyt kotikentällään kertaakaan tällä Superpesis-kaudella. Nyt Manse PP:n on tehtävä Vimpelin tilastoon tahra, jotta Poika pysyy Tampereella.

Aamulehti

Pesisromantikot saivat, mitä halusivat, kun Vimpelin Veto ja Manse PP menivät miesten Superpesiksen loppuotteluihin. Vastakkain on kaksi kauden selvästi parasta joukkuetta. Perinteinen menestysseura Vimpelin pienestä kunnasta kohtaa pääsarjan voimasuhteita setelinipun kera järisyttämään tulleen suurkaupungin joukkueen.

Sarjasta tulee suurella todennäköisyydellä hyvin tiukka, eikä mestari ole vielä kolmen ottelun jälkeen selvillä.

Runkosarjan voittanut Vimpeli lähtee lauantaina alkavaan loppuottelusarjaan pienenä suosikkina, ennen kaikkea kotietunsa takia. Vimpeli ei ole kuluvalla kaudella hävinnyt kertaakaan kotonaan Saarikentällä. Nyt Mansen on murrettava kotitaika, jotta mestaruuspysti pysyy Tampereella. Tähän Mansen riveistä löytyy pari asiantuntijaa, sillä Henri Puputti ja Perttu Ruuska ovat pelanneet yhteensä 15 kautta Superpesistä Vimpelissä ja tuntevat kentän metkuja.

Ylipäätään Mansen konkareiden on onnistuttava finaaleissa, jotta joukkue voi juhlia mestaruutta. Ulkopelissä joukkueet ovat melko tasaväkiset, mutta Vimpeli on sisäpelissä Mansea monipuolisempi ja lyöntivoimaisempi. Mansella taas suurin tuloksentekovastuu lepää numeroilla 1–5 pelaavien Simo Vainikaisen, Juuso Myllyniemen, Tuomas Jussilan, Henri Puputin ja Juha Puhtimäen sekä nuoren lyöjäjokerin Ruuskan harteilla.

Juoksujen takomisen lisäksi konkareista voi olla sarjan kääntäväksi voimaksi pukukopin puolella. Vaikeita tilanteita tasaväkisessä sarjassa tulee väistämättä eteen. Silloin kaiken nähneet Jussilan ja Puputin kaltaiset hahmot nousevat arvoon arvaamattomaan.

Mansen kannalta hyvä uutinen on, että kauden vaikeimmat hetket se koki jo alkukesästä, jolloin joukkue myös treenasi kovaa, kun pelejä oli harvakseltaan.

Syksyä kohden peli on parantunut ja välieräsarjan kaksi viimeistä ottelua olivat jo mallikasta suorittamista, vaikka korjattavaa on edelleen. Erityisesti Mansen kentällemenot sakkaavat. Kolmannessa välierässä Mansen ykköskärki Vainikainen pääsi ensimmäisen kerran ykköselle vasta toisen jakson alussa. Pudotuspeleissä Mansen etenijöiden Vainikaisen ja Timo Torpan yhteenlaskettu kentällemenoprosentti on yli 20 prosenttiyksikköä heikompi kuin Vedon Mikko Vihriälällä ja Jere Saukolla.

Tulossa on viihdyttävä sarja, jonka aikana Savonjokeen syöksyjäkään ei tarvitse enää jännittää sydän syrjällään, kun kakkospuolen törmältä on poistettu suuret kivet ja kannot.