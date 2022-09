Kalle Rovanperän mestaruus voi ratketa jo viikonloppuna – ”Varsinkin Kallelle on luvassa raaka päivä”

Rovanperä joutuu perjantaina jälleen auraamaan irtosoraa. Sastamalan Lauri Joona ajaa juniorisarjan mestaruudesta.

Kalle Rovanperä on ylivoimaisessa johdossa rallin MM-sarjassa.

Lamia

Toyota-kuski Kalle Rovanperällä on mahdollisuus varmistaa rallin maailmanmestaruus jo tulevana viikonloppuna Kreikassa.

Nuoren suomalaistähden johtoasema MM-sarjassa on muhkeat 72 pistettä ennen Hyundain Ott Tänakia. Rovanperä tarvitsee Kreikasta 19 pistettä enemmän kuin vuoden 2019 maailmanmestari Tänak. Myös tallikaveri Elfyn Evansin ja toisen Hyundai-kuski Thierry Neuvillen ei pitäisi saada suurta pistepottia Akropolis-rallista, jotta suomalaiskuskin mestaruus saisi sinettinsä.

”Mestaruus ei ole vielä kovin todennäköinen. Yritämme ajaa mahdollisimman kovat pisteet täältä, jotta mestaruus tulee mahdollisesti lähemmäksi”, Rovanperä mietti.

”En tietenkään pistäisi pahaksi, jos mestaruus sattuisi varmistumaan jo täällä. Yritämme aina parhaamme, ja tavoitteena on ajaa mahdollisimman kova kisa.”

MM-sarjan johtajana Rovanperä joutuu perjantaina jälleen auraamaan irtosoraa erikoiskokeilla. Lisähaastetta tuo perjantain reitti, kun vain yksi pikataival ajetaan kahteen kertaan.

”Oikeastaan kaikki muut pätkät vuoristossa ovat vähän kosteita ja linjat ovat kovia. Perjantaina taas on pelkkää irtosoraa. Siinä mielessä kaikki kortit ovat vähän väärin päin”, Rovanperä harmitteli.

Toyotan kolmatta tehdastallin autoa Kreikassa ajava Esapekka Lappi on ajanut kahdessa edellisessä MM-rallissa kolmanneksi. Pieksämäkeläinen kokee, että varovainen taktiikka voi toimia myös Kreikassa erinomaisesti.

”Yritetään ensiksi selvitä perjantaista ehjin nahoin ja katsotaan sitten, missä ollaan. Toki lähtöpaikkaa pitää käyttää mahdollisimman hyvin. Vaikeaa on varmasti vastata muiden vauhtiin varsinkin niillä pätkillä, joilla jätkät ajoivat jo viime vuonna. Viiden sakissa pitäisi vähintään olla”, Lappi pohti.

Kreikan MM-ralli käynnistyy torstai-iltana Ateenan olympiastadionilla ajettavalla yleisöerikoiskokeella. Perjantaina ohjelmassa on seitsemän erikoiskoetta.

”Perjantai on aika raaka päivä, kun ei ole mitään huoltoa. Myös olosuhteet ovat kaikista rajuimmat perjantaina. Varsinkin Kallelle on luvassa raaka päivä ensimmäisenä autona”, Lappi summasi.

”Minun taas ei tarvitse välttämättä edes ajaa täysillä. Renkaat on pidettävä ehjinä ja auto myös. Sitten aikojen pitäisi tulla automaattisesti.”

Rallin MM-sarjan juniorisarjan viimeinen osakilpailu otellaan Kreikassa. Suomalaiskuskeista mestaruudesta kamppailevat viime vuoden mestari Sami Pajari sekä Lauri Joona. WRC2-luokassa menestystä kilvoittelevat Teemu Suninen sekä Emil Lindholm.

Juniorisarjan mestaruus ratkeaa neljän kuskin tiukassa taistossa, jonka voi viedä kuka tahansa.

”Nyt on lähinnä kyse selviytymiskilpailusta. Se kuski, kenellä on vähiten rengasrikkoja ja kuka saa pidettyä autonsa ehjänä, on varmasti korkealla tuloksissa. Voittoa lähdemme tavoittelemaan, emme tyydy muuhun”, sastamalalainen Joona sanoi tiedotteessa.