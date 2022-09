Matti Nykäsen muistomerkissä kiusallinen virhe – kuvanveistäjä: ”Olen pahoillani sellaisesta mokasta”

Kaarina Kaikkosen mukaan virheen korjaamiseen on jo ideoita.

Matti Nykänen voitti Sarajevossa 1984 suurmäestä olympiakultaa eikä -hopeaa toisin kuin muistomerkin suksiin on kaiverrettu.

Jyväskylä

Edesmenneen mäkihyppylegenda Matti Nykäsen muistomerkki Höyhen paljastettiin keskiviikkona Hippoksen liikuntapuistossa Jyväskylässä. Paljastuksen jälkeen muistomerkistä paljastui virhe, jota kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen pahoittelee.

Teoksen suksiin on kaiverrettu Nykäsen saavutuksia. Yhdeksi saavutukseksi listataan ”Olympiahopea suurmäki Sarajevo 1984”, mutta Nykänen oli Sarajevon suurmäessä olympiavoittaja.

”Siinä on inhimillinen oikolukuvirhe. Se korjataan tietenkin ensi tilassa. Olen pahoillani sellaisesta mokasta”, Kaikkonen sanoi STT:lle.

”Kyllä se on minun inhimillinen virheeni”, hän jatkoi.

Kaikkosen mukaan virheen korjaamiseen on jo ideoita.

”Hyvä tulee. Entistä parempi tulee”, Kaikkonen sanoi.

Muistomerkkiin kuuluu portaittainen jalusta, muistolaatta sekä jalustan päällä oleva höyhentä muistuttava veistos. Höyhenen muoto rakentuu useista vierekkäisistä suksenkaltaisista osista.

Muistomerkin jalustaan on liitetty laatta, johon kaiverrettu nuoren Matti Nykäsen kasvot. Teoksen hinta on 140 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut hanketta 50 000 eurolla.

Urallaan muun muassa neljä olympiakultaa voittanut Matti Nykänen kuoli 55-vuotiaana helmikuussa 2019.

Muistomerkissä olevasta virheestä kertoi ensimmäisenä Seiska.