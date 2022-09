Susijengin tilanne on selvä: tulos tai ulos – Aamulehti seuraa ratkaisevaa Tšekki-ottelua

Aamulehti seuraa koripallon miesten EM-kisojen ottelua Suomen ja Tšekin välillä.

Suomen on puhallettava tiistaina yhteen hiileen Tšekkiä vastaan.

Aamulehti, Praha

Suomella on tänään kohtalonottelu koripallon miesten EM-kisoissa. Tšekki-voitolla Suomi on mitä todennäköisimmin D-lohkossa toinen. Tappiolla Suomi on satavarmasti ulkona jatkosta jo ennen alkulohkon Hollanti-päätöstä.