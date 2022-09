Suomi kohtaa D-lohkon tärkeimmässä pelissään Tšekin tiistaina kello 18.30 alkaen. Valmistautuminen otteluun on jo aloitettu.

Aamulehti, Praha

Serbian maanantainen koripallokoulu Prahan O2-areenassa sai Suomen joukkueen jäsenten ilmeet vakaviksi. Serbia rökitti Susijengin kumoon EM-parketilla pistein 100–70 (62–34).

Ensimmäinen puoliaika oli murskaava esitys yhdeltä EM-kisojen suursuosikeista. Suomen puolustusta juoksutettiin paikasta toiseen, minkä jälkeen Serbian fiksut ja taitavat pelurit etsivät parhaan mahdollisen heittopaikan. Vasta korisukan heilahdus päästi suomalaiset hetkeksi piinasta.

”Tulimme hyvällä intensiteetillä otteluun, kunnes jouduimme sellaiseen klinikkaan, että lamaannuimme siitä. Kaikki kunnia Serbialle. Näimme mitä he tekevät parhaimmillaan ja mitä me emme voi siinä tehdä. Se on mennyttä ja on nopea siirtyminen seuraavaan”, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi lausui.

”Serbian siirtymähyökkäys oli tuhoisaa. Avasimme peliä liian paljon ja nostimme painopisteemme liian ylös. Maailmanluokan pelaajat hyökkäsivät sitä vastaan todella tehokkaasti. Otan omaan piikkiini. Taktiikka ei ollut hyvä. Pitää olla kriittinen ja korjata asiat tiistaiksi.”

”Ei ollut sitä mitä halusimme. Paljon meidän pitää parantaa tiistaihin. Ensimmäisellä puoliajalla Serbia rankaisi meitä nopeista hyökkäyksistä. Hyökkäyslevypallopeli on ollut etumme, mutta nyt se ei toiminut ollenkaan. Toiselle puoliajalle pudotimme prässin lähtöpistettä”, Topias Palmi avasi.

”Halusimme heidän heittävän kolmosia, jotta saisimme [Nikola] Jokićilta pallon pois korin alta, mutta he heittivät kolmoset hienosti sisään.”

Vielä ennen ottelua suomalaiset pitivät katsomossa ”Nikola who?”-kylttiä. Serbian ja NBA:n megatähti Nikola Jokić antoi ottelussa vastauksen kysymykseen. Jokić, 27, teki joukkueensa karattua tarvittavan keräten 13 pistettä, 14 levypalloa ja 7 korisyöttöä. Jokić oli 128 kilon voimallaan mahdoton pideltävä Suomelle korin alla ja levypalloissa, minkä lisäksi Jokić oli paloittelemassa pahoin Suomen haparoinutta puolustusta.

Euroliigan finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu, turkkilaisen Anadolu Efesin Vasilije Micić (14/3/7) oli odotetun erinomainen. Nemanja Nedović keräsi Micićin kanssa Serbian parhaan pistemäärän.

”Kun itse pääsin kentälle, en enää muistanut yhtään, ketä vastassa oli. Pelin alettua pääsin katsomaan hyvältä paikalta vaihtopenkiltä heidän taitojaan”, neljä pistettä viimeistellyt Palmi kertoi serbitähdistä.

Serbian tähti Nikola Jokić kiitti faneja.

Ylösheitossa Suomi oli vielä tasaväkinen.

Lauri Markkanen sai kunnian puolustaa Jokićia.

Jokić rikkoi Markkasta, joka keräsi 18 pistettä.

Tuovi peluutti ottelussa tärkeimpiä pelaajiaan säästeliäästi, mutta toi kuitenkin Lauri Markkasen (23 minuuttia) ja pari muuta kärkipelaajaansa kentälle vielä toisella puoliajalla, kun peli oli täysin ratkennut. Vaikka elintärkeä Tšekki-peli oli summerin soidessa vain 18 tunnin päässä.

”Ensimmäisen puoliajan kuoppaan ei voinut jäädä. Kierrätimme pelaajia ja vähensimme kuormaa, mutta rytmiä ja onnistumisia piti saada. Ensimmäisen puoliajan jälkeen jokainen varmasti halusi saada pari onnistumista. Sitä haimme”, Tuovi perusteli.

Suomen kärkipelurit olivat Serbia-kamppailussa edukseen. Markkanen heitti 18 pistettä, Espanjan pääsarjassa tahkoava Elias Valtonen pääsi 10 pisteeseen.

Edon Maxhuni oli liekeissä ottelun alussa 10 pisteellään, mutta hyytyi sittemmin.

Suomi joutui pitämään monta tuumaustaukoa.

Ognjen Jaramaz ajoi vastustamattomasti korille.

Kohti jännäriä

Suomea odottaa tiistaina EM-alkulohkon tärkein ottelu. Isäntämaa Tšekki saa kello 18.30 alkaen tuekseen yli kymmenentuhatta raivokkaasti kannustavaa kotifania.

Mikäli D-lohkon ylivoimainen suosikki Serbia ei häviä kahta viimeistä peliään, eikä jumbosuosikki Hollanti voita yhtään kahdesta viimeisestä pelistään, Suomi on Tšekki-voitolla D-lohkossa toinen. Tämä tietäisi erinomaisia asetelmia neljännesvälieriin.

Jos Suomi puolestaan häviää Tšekille, Suomi putoaa jatkosta katastrofaalisesti.

Ottelun asetelma on jännittävintä mahdollista sorttia.

”Paine kuuluu urheiluun. Näitä pelejä pitää voittaa. Kaikista tärkeintä on, että pääsemme nauttimaan kentälle. On tehtävä samanlainen kasvojenkohotus kuin Puola-peliin”, Tuovi toivoi.

”Meidän ei tarvitse keskittyä kuin voittoon – oli voiton panos mikä vain. Ja se keskittyminen on jo aloitettu. Tiistaina pitäisi olla tulossa paljon väkeä paikalle. Kiitos faneillemme, oli upea tunnelma ja meni kylmät väreet, kun suomalaiset laittoivat serbialaisille hanttiin”, Palmi kiitti.

Suomen kannalta keskiöön nousee Serbia-tappion nollaaminen. Tšekki avasi voittotilinsä maanantaina Hollanti-voitollaan. Suomi sai lyhyemmän levon (noin 18 tuntia), minkä lisäksi se hävisi pahasti ottelunsa.

”Joukkue kokoaa itse itsensä. Siitä en ole huolissani tippaakaan. Kesän hienoin tapahtuma, tällainen areena ja kahdet huippufanit, tällainen panos. Nyt pitää saada itseluottamus takaisin”, Tuovi painotti.

”Lepoaika ei ole tekijä. Eivätköhän pelaajat halua pelata tällaisen tappion jälkeen heti uudestaan.”

Lassi Tuovia mietitytti.

Kuka Nikola? kysyivät suomalaisfanit.

Serbeillä riitti iloittavaa.

Tšekki on pelannut Puola-avausottelua lukuun ottamatta ilman tähtipelaajaansa Tomas Satoranskýa, joka on loukkaantunut. Tuovi olettaa Satoranskýn pelaavan tiistaina.

”Tuskin hän olisi enää täällä lomailemassa.”

On kuitenkin täysi arvoitus, missä kunnossa Tšekin pelin moottori ja supertähti on. Puolaa vastaan Satoranský jäi pisteittä 17 peliminuutin aikana.

”En ole nähnyt Puola-peliä. Minun on katsottava se kohta nauhalta. Hurja taisto tulee, oli ketä vaan kentällä”, Tuovi sanoi.

Tšekki, hallitseva MM-kutonen ja olympiayhdeksikkö, kaatoi viime MM-karsinnoissa Suomen kahdesti. Tuolloin tosin Markkanen ja Satoranský puuttuivat kokoonpanoista.

”Me olemme liukkaampi joukkue kauttaaltaan. Heillä pitää olla kiire kotihallissa”, Tuovi arvioi.