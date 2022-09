Murskatappion jälkeen Susijengin on tärkeintä tehdä yksi asia – tiistain Tšekki-ottelussa on nyt valtavat panokset

Serbia tarjosi Suomelle kaksituntisen koripalloklinikan, jota oli tavallaan upeaa katsoa.

Aamulehti, Praha

Serbia tarjosi Suomelle sellaisen koripallokoulun Prahan EM-illassa, ettei Susijengiksi kutsuttu maajoukkue ole hetkeen niin paljoa opittavaa saanut pureskeltavakseen. Serbia johti jo tauolla 62–34 voittaen pelin lopulta 100–70.

Suomen palloskriinipuolustus oli haparoinut jo Israel- ja Puola-peleissä, mutta yleisesti ottaen Suomen puolustuspelaaminen oli ollut hyvää ensimmäisissä EM-otteluissa. Serbiaa vastaan Suomen aggressiivinen puolustus mureni tuhkaksi. Serbia paloitteli maailman parhaan syöttäjän Nikola Jokićin ja eurokenttien parhaimpiin syöttäjiin kuuluvan Vasilije Micićin johdolla sinivalkoisen, ryntäilevän puolustuksen silpuksi. Vapaa heittopaikka seurasi toistaan. Suomen korisukka olisi voinut syttyä tuleen.

Serbian koripalloklinikkaa oli tavallaan nautinto katsoa. Niin upeasti valkopunasininen joukkue pelasi perushyökkäyksiään ja liikutti palloa, kun Suomi lähetti puolivillaisia tuplauksiaan kohti järkälemäisiä Serbian pelaajia. Suomen jäätyä jyrän alle susipelurit alkoivat epäröidä ja tehdä lisää virheitä, mikä entisestään helpotti Serbian hyökkäämistä.

Serbian, yhden EM-kultasuosikeista, ainoisiin heikkouksiin kuuluu heikko nopeiden hyökkäysten puolustaminen. Kun Suomi joutui kaivamaan pallon toistuvasti sukkansa alta, juoksemaan oli vaikea päästä.

Entistä vaikeampi nopeisiin hyökkäyksiin oli ampaista, kun Suomi sortui useisiin juniorimaisiin pallonmenetyksiin.

Suomen EM-turnauksen kannalta Serbia-tappion jälkeen hurjan tärkeä ykköskysymys kuuluu, miten sinivalkoinen nippu käsittelee nuijituksi jäämisen. Suomen ylivoimaisesti tärkein alkulohko-ottelu odottaa tiistaina, vain reilut 18 tuntia Serbia-ottelun päättymisestä.

Suomi kohtaa kymmenentuhannen mylvivän fanin tukeman isäntämaa Tšekin. Pelin merkitys on Suomelle valtaisa – ja kuvastaa, kuinka kiharaiseksi D-lohko on mennyt Puolan voitettua maanantaina Israelin.

Oletetaan, että ennakkosuosikki Serbia voittaa loput kaksi peliään, eikä jumbosuosikki Hollanti voita yhtään peliä. Tällöin Suomen Tšekki-pelin panos on seuraava:

1. Suomi voittaa ollen D-lohkon kakkonen. Erinomaiset asetelmat neljännesvälieriin.

2. Suomi häviää ollen D-lohkon vitonen. Suomi jää katastrofaalisesti ulos jatkopeleistä.

Lienee turha kuvata enempää superlatiivein, mikä ero ykkös- ja kakkosvaihtoehdolla on, tai kuinka giganttinen merkitys Tšekki-pelillä täten on.

Tšekki avasi voittotilinsä maanantain Hollanti-ottelussa. Isäntämaa on aivan erilaisessa henkisessä tilassa kuin Suomi, joka jäi Serbian jyräämäksi. Lisäksi tiistaina Suomi ei saa etua tunnelmasta – tšekit tukevat omiaan vähintään kaksinkertaisella väkimäärällä ja sen mukaisella volyymillä.

Tšekki on tuore MM-kutonen ja olympiayhdeksikkö. Sen keskeinen tähtipelaaja, oma Markkasensa, Tomas Satoranský on ollut loukkaantuneena sivussa, mikä on sysännyt Tšekin taistelemaan jatkopaikasta näin tiukasti. Joukkue on paljon nähtyä parempi – jopa ilman Satoranskýa.

Suomi on silti pelillisesti aavistuksen Tšekkiä edellä. Tšekki-pelin paineisiin tai Serbia-tappion tylyyteen ei kuitenkaan ole varaa jäädä vellomaan.

Susijengi pelaa tiistaina yhden kuluvan vuosituhannen isoimmista otteluistaan.