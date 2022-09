Tamperelainen 48 hengen porukka herätti huomion Prahan Sudenpesässä – Susijengi-fani Jarmo Palviainen ylistää: ”Tämä on suuri koripalloperhe”

Prahaan on matkannut tuhansien suomalaisten joukossa myös paljon tamperelaisia. Susijengi-fanit ovat matkassa kukin eri syistään.

Aamulehti, Praha

Vltava-joen kupeessa pauhaa White Stripesin Seven Nation Army. Urheilukannattamisen klassikkokappale on tullut Suomen miesten koripallomaajoukkueen kannattajien laulamaksi 2010-luvun arvokisoissa kovaa ja korkealta.

Lauantai-iltana Seven Nation Army kirvoitti yli 5000 suomalaista Prahan O2-areenassa sellaiseen laulantaan, että korvat ovat hellänä edelleen. Maanantaina alkuillasta Suomi-kannattajien kokoontumispaikassa Sudenpesässä ei vielä ole samaa tunnelmaa kuin Puola-voiton jälkeen. Serbia-myöhäisotteluun on aikaa viitisen tuntia.

Etualalla istuu kymmenien tamperelaisten porukka. Päällä on sinivalkoisen lisäksi sinikeltaista, vaikkei Ruotsi edes pelaa EM-kisoissa. Mistä on kyse?

”Me olemme Raholan Pyrkivän järjestämällä matkalla, kaikki meistä ovat maksaneet seuran kannatusmaksun. Meillä on monenlaista porukkaa: pelaajien vanhempia, pelaajia, heidän ystäviään, seuramme nuorten ja lasten toiminnan sponsoreita... Meitä on tänään 48. Sitä luokkaa ovat ryhmämme olleet näissä reissuissa. Kun tulemme takaisin on jo kova keskustelu, mihin seuraavaksi lähdemme”, RaPyn monitoimimies Jussi Tanhuanpää taustoittaa.

RaPyn kööri on käynyt yhdessä ennen Tšekin EM-reissua Yhdysvalloissa Chicagossa, New Yorkissa ja Miamissa seuraamassa NHL- sekä NBA-otteluita. Tuulisessa kaupungissa kohteena oli tietysti Susijengiä tähdittävä Lauri Markkanen.

Reissut ovat olleet värikkäitä. New Yorkissa iski lumimyrsky, Miamissa koronapandemian alku ja Prahaan tultaessa oli pienestä kiinni, ettei Lufthansan lakko olisi ehtinyt iskeä.

”Matkalla Miamiin maahan julistettiin pandemia ja perillä koko maailma oli sekaisin. Se oli vaikea hetki, kun perhe oli kotona ja olimme pojan kanssa 10-vuotismatkalla”, Mari Männistö muistaa.

RaPyn porukka kertoo osaltaan, miksi Susijengi-faneja on taas nähty Prahassa yli 5000. Kaikki eivät suinkaan ole elinikäisiä koripallon ystäviä, vaikka peleissä käydäänkin innoissaan ja Suomea kannustetaan äänekkäästi. Syy reissuun voi olla esimerkiksi yhteisöllisyys tai matkakohde.

”Minulla ei ole koripallotaustaa. Olen Tesoman palloiluhallin suunnittelija. Halli on Raholan kotisali. Olen ajautunut mukaan urheilurakentamisen kautta. Kannattajaporukka on mahtavaa ja mikäs Prahassa on ollessa”, Petri Kontukoski kertoo.

”En ole koripalloihminen, eikä perheeni. Kuljen tämän porukan mukana. Lähtisimme vaikka salibandyreissuun”, Männistö havainnollistaa.

RaPyn väki on käynyt Prahassa muun muassa kuuntelemassa oopperaa ja jazzia, museoissa ja Prahan linnoituksia katsomassa. Kontukoski jopa osallistui viikonloppuna Tšekin pääkaupungissa katujuoksutapahtumaan.

Mari Männistö.

Petri Kontukoski.

Jussi Tanhuanpää.

Nivelet plussaa

Jarmo Palviainen edustaa Susijengi-fanien koripalloa elämänsä rakastanutta siipeä. Hän on kaveriporukkansa ainoana kyennyt etätöiden turvin jäämään Prahaan maanantaiksi.

”Lähdimme kolmen miehen seurueella tänne, mutta täältä löytyi sekä yllätyksettä että yllätyksenä lisää tuttuja”, Palviainen iloitsee.

Palviainen pelaa tamperelaisessa Morbid Basketissa kolmos- ja nelosdivisioonissa.

”Totesin, että täällä on enemmän meidän pelaajia kuin treeneissä. Ja täällä on käyty kovia neuvotteluita lisävahvistuksista. Ensimmäinen kaveri on tänä iltana kokeilemassa harjoituksissamme Tampereella”, Palviainen hymyilee.

Palviainen valmentaa koripallojunioreita Pyrinnössä, missä hän on huomannut arvokisojen nostavan nuorten kiinnostusta lähteä lajin pariin.

”Toivon, että juniorien lisäksi vanhat jäärät palaisivat takaisin lajin pariin. Vaikka kaikille käy koposet joskus”, Palviainen lausuu.

”Me olemme seurassamme sanoneet, että nivelet ovat plussaa pelaajalle. Petteri Koponen pääsisi mukaan ilman lonkkaakin.”

Jarmo Palviainen.

Palviainen on ensimmäisellä arvokisamatkallaan. Nyt hän suunnittelee lähtöä ensi vuodeksi Aasian MM-kisoihin. Hän kiittelee Suomi-fanien yhteisöllisyyttä.

"Tämä on suuri koripalloperhe. Suomessa kun käy maaotteluissa, katsot pelin ja ajat kotiin. Täällä koripallojuhla jatkuu aamusta iltaan. Kaupunki on täynnä tuttuja ja useammat erottuvat Suomen fanitavaralla tai -vaatteilla”, Palviainen tunnelmoi.

Palviainen kehuu Sudenpesä-konseptia, joka kerää suomalaiset entistä tiiviimmin yhteen.

”Jos nostan suosikkihetkekseni kisoissa yllärin niin ’Mädin’ (Alexander Madsen) huikea kaksiminuuttinen Israel-pelissä: kolmonen, huikea blokki ja kolmonen. ’Mädiä’ pitäisi katsomon huutaa kuin vanhojen sankarien nimiä.”

Petra Ronkainen, Petra Willberg ja Viivi Kylämä ovat lähtöisin Järvenpäästä. Parasta reissussa on ollut tunnelma ja se, että tässä yhdistyy matkailu, nähtävyydet ja yhteisöllisyys korisfanien kesken.

Ossi Korhonen, Jarkko Rönnholm, Johanna Rönnholm, Toni Railotie ja Pasi Torkkeli Keravalta olivat sonnustautuneet komeasti siniseen.

Taru Vasenius, Marko Katajisto ja Taina Degerlund Vantaalta lähtivät fanittamaan Susijengiä Tainan maalaamissa meikeissä.