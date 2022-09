Hurjasti parantanut Manse PP otti ensimmäisen pakkovoiton naisten pesisfinaaleissa – lopun lukkaridraama ei hetkauttanut pelikavereita: ”Tämä joukkue on selvinnyt niin monesta sekoilusta ja jutusta”

Runkosarjan voittanut Manse PP otti ensimmäisen finaalivoiton dramaattisten vaiheiden jälkeen. Manse kaatoi kotikentällään Kaupissa Kirittäret 2–0 (3–2, 5–4).

Vielä viime viikolla Kirittärien jalkoihin jäänyt Manse PP tuli sisuuntuneena kolmanteen naisten Superpesis-finaaliin Kauppiin. Manse käänsi tiukan pelin dramaattisten vaiheiden jälkeen ja otti ensimmäisen pakkovoiton sarjassa lukemin 2–0 (3–2, 5–4).

Joukkueen mukaan voitto tuli hyvän valmistautumisen kautta. Ensimmäinen finaaliviikonloppu oli rauhaton, mutta nyt itseluottamus ja rauha saatiin palautettua onnistuneilla harjoituksilla viiden päivän tauon aikana.

”Fakta on se, että kun katsoo meidän joukkuettamme ja pelaajiemme, kyllä meidän kuuluu voittaa joka ikinen joukkue tässä sarjassa. Se on siitä kiinni, mitä me itse teemme treeneissä, palavereissa ja kuinka me valmistaudumme. Nyt me saimme tällä viikolla takaisin sen kuosin. Tässä on ollut kaikenlaista hälinää ja ölinää. Saimme sivuutettua kaiken ja pääsimme omalle tasollemme”, kertoi erinomaisen pelin pelannut Saaga-Angelia Raudasoja.

”Kertaakaan emme ole tänä vuonna hävinneet silloin, kun on pitänyt voittaa. Tätä hommaa jatkamme. Uskon, että tämä on nyt meidän tarinamme”, pelinjohtaja Jari Cavernelis sanoi.

Dramatiikka ei hetkauttanut

Hyvin tilannetta rakentanut Manse vei ensimmäisen jakson Siri Eskolan kahdella ja Anna Ala-Kauhaluoman yhdellä lyödyllä juoksulla. Toisen jakson lopussa homma meinasi kuitenkin mennä jännäksi.

Manse johti peliä 5–1 Elli Katteluksen kunnarilla, kun jäljellä oli enää yksi Kirittärien sisävuoro. Kesän aikana syöttövaikeuksista kärsinyt lukkari Senni Sallinen oli tilanteessa yhtäkkiä ongelmissa. Sallinen antoi vapaataipaleilla Kirittärille kolme juoksua. Mansen oli tilanteessa tehtävä enää yksi palo voittoon, mutta Salliselle lukkarointi riitti ja hän pyysi lautasen ääreen kauden aikana jo tuuranneen Jasmin Andreasenin.

Pelinjohtaja Cavernelis myönsi ottelun jälkeen, että sykkeet nousivat hieman tilanteessa, vaikka luottamus säilyi siihen, että Manse pelin hoitaa. Koska Manse pelasi edelleen erityisjärjestelyillä kakkospelinjohtajan Antti Vihtkarin uuden toimitsijakiellon takia, saivat pelaajat tehdä päätöksen vaihdosta itse.

Mitä tapahtui? Manse näytti sitkeytensä Manse PP pelasi parasta ulkopeliään finaaleissa ja jätti Kirittäret ensimmäistä kertaa sarjassa ilman läpilyöntejä. Sisällä Manse loi Kirittäriä paremmin tilanteita. Saaga-Angelia Raudasojan kaksi tuotua ratkaisivat avausjakson ja Elli Katteluksen kunnari ajolähdössä toisen. Kirittäret ei päässyt nousemaan 1–5-takaa-ajoasemasta toisella jaksolla Senni Sallisen herpaantumisesta huolimatta. Yleisöä: 1 181. Kokoonpano: Kun Mansen Antti Vihtkarin toimitsijakielto jatkui, Mansen kakkospelinjohtajana jatkoi tuuraaja Vesa Toikka. Senni Sallinen jatkoi lukkarina, mutta halusi vaihtoon viimeisen ulkovuoron lopussa. Lyöntijärjestykseen ja ulkopelipaikkoihin Manse oli tehnyt pientä viilausta.

Raudasoja keskusteli pariin otteeseen Sallisen kanssa ja lopuksi myös Andreasenin kanssa. Hän kertoi, että tilanteessa mietittiin lukkarin vaihtamista ja luotiin henkeä. Tilanne ei kentällä pelaajia hetkauttanut.

”Sanon rehellisesti, etteivät sykkeet nousseet yhtään. Tämä joukkue on selvinnyt niin monesta sekoilusta ja jutusta”, Raudasoja kommentoi.

Andreasen hoiti lyhyen leiviskänsä tyylikkäästi. Ensimmäinen syöttö osui lautaseen, mikä vei Emma Körköltä yhden lyönnin, sillä kaari huusi väärää. Seuraavasta syötöstä Manse hoiti tarvittavan palon kakkospesältä.

Finaalisarja jatkuu sunnuntaina kello 14 Hippoksella. Nyt nähdään vanhan stadionin jäähyväiset, sillä Jyväskylässä otetaan käyttöön uusi stadion ensi vuonna.

”On mahtavaa. Tykkään siitä kentästä älyttömän paljon ja varmasti tulee kyllä nautittua siitä pelistä. Siellä on tosi hyviä muistoja itselläni monelta vuodelta. Ihan varmasti tulee hieno fiilis sinne peliin”, mehusteli Virpi Hukka, joka on pelannut kuusi kautta Kirittärissä ennen Manseen siirtymistään.

Saaga-Angelia Raudasoja ehti täpärästi kotipesään ja tasoitti ensimmäisellä jaksolla juoksut 1–1:een. Kirittärien Mattias Kitola haastoi tämän kotipesäkilvan, mutta juoksu pysyi videotarkistuksen jälkeen taululla.

Virpi Hukka on ollut häkellyttävässä vedossa finaalisarjassa. Toisessa ja kolmannessa finaalissa Hukan kärkilyöntiprosentti oli molemmissa tasan sata. ”Kyllä tällainen kokenut pelaaja syttyy, mitä kovemmaksi peli menee. Sitä enemmän on itsellä nautintoa, päättäväisyyttä ja periksiantamattomuutta mukana. Sieltä se tulee syksyn peleihin.”

Uransa viimeistä kautta pelaava Henna Peltokangas toi tasoittaneen 2–2-juoksun avausjaksolla.

Mansen pelaajat lähtivät tuulettamaan Elli Katteluksen kunnaria vauhdilla kolmospesälle. Etualalla Anna Ala-Kauhaluoma.

Saaga-Angelia Raudasoja toi pelissä kolme juoksua Mansen kahdeksasta.

Manse vaihtoi pelin lopussa Senni Sallisen halusta lukkaria, kun Sallinen oli antanut Kirittärille kolme juoksua vapaataipaleilla. Kuvassa Saaga-Angelia Raudasoja ja lautasen ääreen vaihdettu Jasmin Andreasen (oik.) punovat suunnitelmia.

Jasmin Andreasen tuli vakuuttavasti lautasen ääreen pelin lopussa. Kirittärien kaari huusi Andreasenin ensimmäisen syötön vääräksi, mutta pallo putosi lautaselle. Seuraavasta syötöstä Manse teki voittoon tarvitun viimeisen palon.

Lopussa lukkariksi vaihdettu Jasmin Andreasen pomppasi korkealle voiton ratkettua. Ilo oli Mansen leirissä ylimmillään ensimmäisen finaalivoiton jälkeen.

Senni Sallinen ei peitellyt harmitustaan pelin jälkeen. Vaihtopenkillä häntä lohdutti oma poikaystävä.

Kirittärien äänekkäitä kannattajia oli tullut Kauppiin kymmenittäin.