”Vaikka kuinka tekisi mieli lähteä karkuun, älkää varastako”, kuului ohjeet Liuksialan koululaisille – Viestikarnevaalit päästään taas viimein juoksemaan Pyynikillä

Kahden peruutusvuoden jälkeen Pyynikin urheilukentällä nähdään tiistaina perinteikäs Pirkanmaan koululaisten juoksutapahtuma Viestikarnevaalit.

Hiekka lentää Liuksialan koulun kentän pinnasta, kun yksi oppilas kerrallaan kiihdyttää täyteen vauhtiin, ennen kuin käsien läpsäytys antaa vuoron seuraavalle.

Tällä kertaa matka on vielä lyhyt verrattuna huomiseen iltaan, jolloin jokaisella odottaa sukkulaviestissä 80 metrin pikataival. Tuolloin kangasalalaisen Liuksialan koulun joukkueen ja satojen muiden koululaisten lenkkareiden alta löytyy hiekan sijaan vihreä tekonurmi.

Aamulehden ja Tampereen Pyrinnön 55. Viestikarnevaalit kilpaillaan tiistaina tutulla paikalla Pyynikin urheilukentällä. Tapahtumaa voi seurata Aamulehden suorasta verkkolähetyksestä kello 16.30 alkaen.

”Tärkeintä on juosta viimeiseen asti. Vaihdoissa muistakaa pitää kättä suorana sivussa, ja vaikka kuinka tekisi mieli lähteä karkuun, älkää varastako”, opastaa luokanopettaja Susanna Parkkonen, joka toimii koulun joukkueen vetäjänä.

Liuksialan koulun viestiryhmää vetävä opettaja Susanna Parkkonen jakoi ohjeita juoksijoille. ”Olemme painottaneet sitä, että tärkeintä on mennä pitämään oikeasti hauskaa ja hakemaan uusia kokemuksia”, Parkkonen kertoo.

Suurimmalle osalle innokkaista kisaajista kokemus on uusi ja jännittävä.

Koronapandemia johti kahdesti Viesti­karnevaalien perumiseen, joten edellisen kerran on kisailtu syksyllä 2019.

Katariina Silverajan 6A-luokalta kuuluu niihin joukkueensa harvoihin, jotka eivät ole mukana ensimmäistä kertaa. Neljännen eivätkä edes viidennen luokan oppilaat ole päässeet aiemmin kokemaan Pyynikin tunnelmaa ja ison ihmisjoukon edessä juoksemista.

”Minua ei sillä lailla jännitä, kun olen ollut siellä jo ja tiedän vähän millaista se on. Viimeksi olin ekana juoksemassa, ja se kyllä jännitti”, kertoo Silverajan.

”Eilen ja toissa päivänä jännitti, mutta nyt ei enää”, sanoo Jesse Heikkilä samalta 6A-luokalta.

Yli 70 koulua mukana

Vaikka hieman yli 200 oppilaan Liuksialan koulu on moniin muihin alueen kouluihin verrattuna pieni, oli esikarsinnalle silti tarvetta. Kaikkiaan kouluja mukana on 13:sta Pirkanmaan kunnasta yhteensä hieman yli 70.

Alakoululaisten lisäksi mukana ovat yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Yläkoululaiset kilpailevat sukkulaviestin lisäksi aitajuoksuviestissä, ja toisen asteen oppilaitokselle on kaksi erikoisviestiä.

Liuksialan koulu osallistuu alakoululaisten tyttöjen ja poikien sarjoihin. 8x80 metrin sukkulaviestissä kilpailevat 3.–6. luokkien oppilaat, kaksi jokaiselta luokalta.

Silverajanin ja Heikkilän vuoro tulee joukkueensa kahden viimeisen joukossa. Ensin matkaan lähtevät nuorimmat eli kolmosluokkalaiset, sitten nelosluokkalaiset ja niin edelleen.

Minttu Kauppi 5A-luokalta juoksee Liuksialan koulun joukkueessa. Tyttöjen joukkue on mukana B-sarjassa, jonka lähtö on kello 17.30.

Tiistaipäiväksi jää vielä jännitettävää, millaiset joukkueet Liuksialasta Pyynikille lopulta lähtee.

"On kurja juttu, että meillä on sattunut juuri nyt poissaoloja. Toinen opettaja on sairaana, ja kisailijoita on sairaana ja vielä varakisailijoitakin on sairaana”, opettaja Parkkonen harmittelee.

Viimeksi tyttöjen joukkue oli B-erässä 15:s, poikien taas C-erässä 14:s. Tulokset ovat kuitenkin toissijaisia.

”Tärkeintä on, että meillä kaikilla on iloista mieltä repullinen mukana. Mennään pitämään hauskaa”, ohjeistaa Parkkonen oppilailleen.

Mutta kyllä kilpailuhenkisyyttäkin löytyy.

”Liuksiala ei ole tainnut koskaan voittaa”, arvelee Heikkilä.

”Pyrin siihen että olisimme Kangasalan voittajia, mutta olisihan se mahtavaa, jos olisimme kaikkia tamperelaisiakin parempia”, Silverajan haaveilee.

