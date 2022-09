Suomen kautta aikain vastustaja: Nikola Jokićia vihattiin kotimaassaan, kunnes kaikki muuttui – Sasu Salin NBA-supertähdestä: ”Ihmettelin kuka tuo lapsenpyöreä pelaaja on”

Serbian ja Denver Nuggetsin supertähti Nikola Jokić on maanantai-iltana Suomen riesana. Haaste on mielettömän iso.

The Joker (Jokeri) lempinimellä tunnettu Nikola Jokić velmuili Serbian harjoituksissa torstaina. Jokić nauttii joukkuekaveriensa seurasta, muttei suuresta huomiosta. Sosiaalisessa mediassa hän ei ole.

Aamulehti, Praha

”MVP! MVP! MVP! MVP!”

Tuhannet serbialaiset karjuvat kannustushuutoja Prahan O2-areenassa supertähdelleen Nikola Jokićille, joka on hallitseva kaksinkertainen NBA:n MVP-palkinnon (arvokkain pelaaja) voittaja. Pelin päätyttyä hymyilevä Jokić kiittää vuolaasti punasinivalkoisia kannattajia taputtaen ja luoden faneihin iloisia katseita.

Tällaisen voisi kuvitella olevan hyvin normaalia käytöstä koripallomaajoukkueen supertähden ja kannattajien välillä. Niin ei Jokićin ja Serbian tapauksessa ole ollut.

Vielä viisi vuotta sitten Jokić oli Serbiassa vihattu maanpetturi, jota solvattiin raivokkaasti kaduilla ja somessa. Jokićin pelipaitoja poltettiin.

Jokić johdatti Denver Nuggetsissa pelatun NBA-tulokasvuotensa jälkeen Serbian olympiahopealle Riossa kesällä 2016, mikä miellytti valtaisan intohimoisesti maajoukkueisiinsa suhtautuvia serbejä. Jokićin ja maansa kansalaisten suhde osoittautui ailahtelevaksi, kun Jokić vatvoi pelaamispäätöstään EM-kisoihin 2017.

Jokićin lopulta kieltäydyttyä EM-kisoissa pelaamisesta serbit menettivät täysin malttinsa. Tarpeeksi maanpetturuutta kuunneltuaan Jokić löi liinat kiinni. Jokić ei ole sittemmin antanut Euroopassa kuin yksittäisiä haastatteluja, eikä hän anna niitä kuluvissa EM-kisoissakaan. Ei oman maansa toimittajille, eikä muille.

”Serbialaiset eivät rakasta urheilua, eivätkä koripalloa, vaan mitaleja ja voittamista”, Jokić lausui harvinaisessa haastattelussa viime kesänä.

Suhde Serbian maajoukkueen ystäviin on toipunut pikkuhiljaa. Vuoden 2019 MM-kisoissa Jokić puki Serbian paidan ylleen, mikä hautasi jo osaltaan pilkkakirveitä, mutta Serbian jäätyä turnauksessa murheellisesti puolivälieriin ja supertähti Jokićin oltua kisoissa huonossa kunnossa kaikkia haavoja ei tikattu umpeen.

Viimeistään tänä vuonna Jokić on voittanut Serbian takaisin taakseen. MM-karsinnoissa Serbia päihitti Kreikan jatkoaikatrillerissä, minkä lisäksi Jokić otti Kreikan supertähden Giannis Antetokounmpon päänahan. Jokić (2021, 2022) ja Antetokounmpo (2019, 2020) ovat vieneet viimeiset neljä NBA:n MVP-palkintoa. Ennen tätä pystin oli eurooppalaisista voittanut vain Saksan Dirk Nowitzki (2007).

Jokićin vietyä omansa voittoon Belgradin huutomyrskyssä kävi viimein selväksi, että vanhat kaunat on unohdettu. Jokić on taas rakastettu kotimaassaan. Sitä hän on myös Prahassa.

Serbian kokenut päävalmentaja Svetislav Pešić jakoi ohjeita supertähdelleen Nikola Jokićille lauantain Tšekki-ottelussa.

Jokićin hyppyheitto ei ole se ilmavin, mutta tarkka se on.

Jokić poimi kovia kokeneen Nikola Kalinićin ylös.

Haaste nimeltä Jokić

Serbia ja Suomi kohtaavat maanantai-iltana kello 22 koripallon miesten EM-kisoissa. Jokić, 27, on paras pelaaja, jonka Suomen maajoukkue on koskaan saanut vastaansa, kun otetaan huomioon pelaajan taso ottelun ajankohtana.

Suomi on kohdannut muitakin NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi palkittuja, kuten Nowitzkin, Stephen Curryn, James Hardenin, Julius ”Doctor J” Ervingin, Tim Duncanin ja David Robinsonin, mutta kukaan heistä ei otteluhetkellä ole ollut uransa absoluuttisella huipulla. Jokić on.

Paras tähän asti Suomea vastaan pelannut on Nowitzki heinäkuun lopulta 2008. Harjoitusottelussa Nowitzki, vuoden takainen MVP ja tuore valinta NBA:n kakkostähdistöön, jäi 11 pisteeseen.

Jokić on kasvanut Denver Nuggetsin supertähdeksi ja yhdeksi maailman parhaista koripalloilijoista vuosien työn tuloksena. Lapsena Jokić joi päivittäin kolme litraa Coca Colaa ja eli syöden serbialaista piirakkaa, burekia. Jokić oli lapsena raskaasti ylipainoinen. Jokić ei vielä nykyäänkään ole supersankarin näköinen lihaskimppu, mutta sen ei kannata antaa hämätä. Voimaa ja kestävyyttä piisaa.

”Pelasin alkuaikoina Jokićia vastaan Adrianmeren liigassa. Ihmettelin, että kuka tuo lapsenpyöreä pelaaja on. Taitoa oli paljon silloinkin, mutta Barcelonaan ei tullut sopimusta, koska Espanjassa sanottiin, että tänne ei pullukkaa hankita. Hienosti on pärjännyt sen jälkeen”, Suomen tarkka-ampuja Sasu Salin kehuu.

Jokić on 211-senttisenä ja 128-kiloisena taitopelaajana vaikea pysäytettävä.

Jokić kannustaa ja neuvoo omiaan äänekkäästi vaihtopenkillä.

Lapsuudesta on peräisin myös Jokićin rakkaus hevosiin, jotka ovat sentteritähden kotikaupungissa Somborissa erityisen rakkaita. Jokić vieraili viime toukokuussa Ruotsin Solvallassa raveissa ja hänellä on Somborissa oman tallinsa lisäksi oma kilpahevonen.

”Rakastan hevosia, ne ovat minusta kauniita. Rakastan ravikilpailuiden adrenaliinia. Kun ohjastat hevosta ja toinen tulee rinnallesi, se on uskomaton tunne. Tunnet maan tärisevän ja kavioiden pureutuvan maahan”, Jokić fiilisteli ESPN:lle vuonna 2017.

Jokić pääsi NBA:han poikkeuksellisilla taidoillaan, jotka ovat historiallista luokkaa. Jokić on koripallohistorian paras syöttäjä sentterin pelipaikalla. Arvydas Sabonis, Bill Walton ja kumppanit jäävät kakkoseksi. Nuggetsin ja Serbian hyökkäyspelaaminen pyörii Jokićin historiallisen syöttötaidon ja peliälyn varassa. NBA:n viimeisimmässä runkosarjassa Jokić antoi 7,9 korisyöttöä ottelua kohden.

Luonnollisesti Jokić on myös poikkeuksellisen taitava korintekijä niin kaukaa kuin läheltäkin. Suomella on maanantaina edessään hurja haaste.

”Ei ole jokapäiväistä herkkua päästä puolustamaan tuollaista pelaajaa. Micken (Jantunen) kanssa puhuttiin jo, että pitää uida hänen sylinteriinsä ja olla ärsyttävä. Virheitä siinä voi tulla, mutta kontaktia on oltava. Katsotaan miten hänen päänsä kestää”, Suomen 207-senttinen sentteri Alexander Madsen tuumi.

”Jos Jokić pääsee sekä syöttämään että tekemään koreja, Serbia on todella vahva. Modernissa koripallossa ei voi pelata 40 minuuttia samalla tavalla. Maailmanluokan pelaajaa vastaan pitää koko ajan sekoittaa systeemiä”, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi arvioi.

Koripallon miesten EM-ottelu Serbia–Suomi maanantaina kello 22 alkaen. Yle (TV2, Areena) ja V Sport (tv-kanavat ja Viaplay) näyttävät ottelun.

Nikola Jokić imee usein itseensä useamman vastustajan pelaajan...

...kunnes lähtee nopea ja tarkka syöttö...

...joka saa vastustajat vaikeuksiin.

Jan Veselý joutui epäkiitolliseen tehtävään puolustaessaan Jokićia.

