Pirkanmaalaiset napsivat paljon pisteitä Ruotsi-ottelun avauspäivänä – Ruotsi johtaa molempia otteluita

Suomi on takaa-ajoasemassa miehissä ja naisissa Ruotsi-ottelussa, kun lähdetään toiseen kisapäivään.

STT, Helsinki

Ruotsi johtaa avauspäivän jälkeen Helsingin Olympiastadionilla käytävää yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelua sekä miehissä että naisissa.

Ruotsi johtaa miesten ottelua pistein 137–112. Naisten maaottelussa Ruotsi johtaa pistein 126–122.

Ruotsi johtaa ensimmäisen päivän jälkeen myös poikien ja tyttöjen maaotteluja.

Ikaalisten Urheilijoiden suomalaissprintteri Samuli Samuelsson taipui tilastokärjen paikalta toiselle sijalle yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelun miesten 100 metrillä. Kesän SE-juoksija pinkoi Helsingin Olympiastadionilla tuloksen 10,36, mutta voitto meni Ruotsin Henrik Larssonille kahden sadasosasekunnin erolla.

”Totta kai tavoite oli voittaa satanen. Vähän jäi hampaankoloon, mutta ottelussa on käytössä vain yksi yritys. Tiukoille meni. Viestin pitäisi kuitenkin olla meidän heiniä perusvaihdoillakin”, Samuelsson viittasi myöhemmin illalla juostavaan pikaviestiin.

Miesten 100 metrillä pisteet tasattiin 11–11, kun Santeri Örn oli kolmas (10,50) ja Valtteri Louko viides (10,59).

Ruotsi-ottelu järjestettiin Olympiastadionilla viimeksi kahdeksan vuotta sitten 2014. Lauantai-iltana remontoidun stadionin suorakatsomot olivat mukavan täynnä, mutta kaarteissa oli enemmän tilaa.

”Juoksin täällä 2014 ensimmäisessä aikuisten maaottelussani. Todella hienoa täällä on juosta, väkeä on paljon ja tunnelma on korkealla. Urheilijalle merkitsee paljon, että stadion on taas käytössä”, sunnuntaina vielä 200 metrille osallistuva Samuelsson tunnelmoi.

Vanninen voittoon

Pyrinnön Saga Vanninen runttasi kolmiottelun voittoon ja päätöslajin 200 metrin ykköseksi ajalla 25,00. Vanninen voitti myös kolmiottelun. Pyrinnön Miia Sillman oli 200 metrin lopputuloksissa neljäs (25,54) ja Jessica Rautelin viides (26,32).

Vanninen otti 200 metrin lisäksi lajivoiton myös kuulantyönnössä. Hänen yhteispisteensä olivat 2568. Sillman oli kokonaistulosten kolmas (2324) ja Rautelin viides (2105). Suomi vei kolmiottelun pistein 13–9.

Tampereen Pyrinnön Daniel Kosonen vei miesten korkeuskisan tuloksellaan 214. Lajilegenda Stefan Holmin poika Melwin Lycke Holm hyppäsi 212 ja oli toinen.

Arttu Mattila oli neljäs (205) ja LeKi Yleisurheilun Matias Mustonen kuudes (201), joten pisteet tasattiin 11–11.

Miesten kiekonheiton maaottelussa vuodesta 2015 lähtien voittanut Daniel Ståhl otti omansa tällä kertaa tuloksella 65,34.

”Minulle on tärkeää voittaa myös Stadikalla. Tulos oli huono, mutta jatketaan vaan eteenpäin ja yritetään parhaansa”, Ståhl sanoi Ylelle.

Viikonloppua Ståhl kehui aivan mahtavaksi. Hänestä oli mukavaa olla Suomessa. Ståhl kilpailee maaottelussa myös kuulantyönnössä.

Naisten 400 metriä päättyi Suomen kaksoisvoittoon, kun Mette Baas voitti ajallaan 52,94 ja aidatun ratakierroksen jo voittanut Viivi Lehikoinen juoksi kakkoseksi kesän parhaallaan 53,00.

Viivi Lehikoinen kertoi Ylen haastattelussa odottaneensa pitkään Olympiastadionilla kilpailemista.

”Nyt vihdoin pääsin tänne juoksemaan. Oli kyllä tosi kivaa. Nautin joka hetkestä”, hän sanoi.

Viivi Lehikoinen urakoi voiton 400 metrin aidoissa ja kakkossijan 400 metrillä.

Kaksoisvoitto ja Milja Thuressonin viides sija (54,31) toivat Suomelle pistevoiton 14–8. Ennakkoon sinivalkoisille oli tarjolla jopa kolmoisvoitto eli Ruotsi otti pari pinnaa odotuksia enemmän.

Suomi otti kaksoisvoiton myös pitkissä aidoissa. Lehikoinen aitoi maaliin ajassa 56,17 ja Kristiina Halonen ajassa 57,32

Senni Salminen ja Kristiina Mäkelä ottivat kaksoisvoiton naisten kolmiloikassa. Salminen hyppäsi 13,98 ja vain kolmesti hypännyt tuore EM-hopeanainen Mäkelä 13,72. Mäkelä jätti väliin kolme viimeistä hyppyään.

Kaksikko oli Olympiastadionilla omaa luokkaansa. Kolmanneksi sijoittunut ruotsalainen Maja Åskag hyppäsi 13,49.

Naisten seiväshypyn lajivoiton tuloksellaan 442 taivuttanut Elina Lampela kiitteli kannustusta, jota hän sai muun muassa nuorilta seuracupin juoksijoilta.

”Olihan ihan huikea tunnelma. Kyllä se auttoi, siitä sai semmoista lisäbuustia siihen hyppäämiseen”, Lampela sanoi.

”Kyllä siitä yleisöstä saa niin paljon lisää tekemiseen.”

Hän nosti voiton ratkettua riman ennätyskorkeuteensa 455.

”Toinen oli läpijuoksu ja toinen ihan yritys. En ole ihan varma, minkälainen yritys se oli. Olisin toivonut, että se olisi nyt mennyt, mutta kyllä tässä on jo vähän väsynyt tähän kauteen”, kauden viimeisen kisansa hypännyt Lampela sanoi.

Euroopan mestari Wilma Murto puuttui ottelusta, hänen poisjääntinsä varmistui kisapäivänä.

Suomi on voittanut miesten maaottelun viimeksi Tampereella vuonna 2018. Suomen naisten edellinen otteluvoitto on Tukholmasta vuodelta 2015.