O2-areenaan odotetaan yli 5000 suomalaista. Perjantain Israel-ottelussa heitä oli paikalla arviolta 3000–4000.

Aamulehti, Praha

Suomen miesten koripallomaajoukkueen kannattajista on tullut käsite eurooppalaisessa maajoukkuekoripallossa. Susijengin fanit eivät pettäneet odotuksia Suomen ja Israelin EM-avauksessa. Arvio oli, että Prahaan saapuu yli 5000 suomalaista.

Perjantaina kannattajia oli silmämääräisesti arvioiden 3000–4000. Prahan O2-areena vetää 16 800 katsojaa, joten tyhjiäkin penkkejä riitti, mutta hallin kokoon nähden suomalaiset nostivat mökän mahtavalle tasolle. Israelilaistoimittajan kommentti kertoi suomalaisten saapumisesta Prahaan kaiken oleellisen:

”Praha on täynnä suomalaisia. Israelista ei ole tullut tänne ketään, mutta Suomesta on.”

Suomalaisten totut ”Oi Suomi on!”- ja ”Hakkaa päälle!”-huudot raikuivat Prahan iltapäiväpelissä kovaa ja korkealta.

”Onhan tämä makeaa. On iso halli, ei ehkä samanlainen karnevaalitunnelma kuin joskus on ollut, mutta oli hyvä tunnelma. Kotifanit kannustivat meitä. Oli hienoa, että noin moni suomalainen on matkannut tänne. Lauantaina uudestaan, mutta voitto kotiin”, Suomen konkari Petteri Koponen kiitti.

Koponen pelasi pirteästi tehden yhdeksän pistettä ja sai jäähyväisturnauksensa avauspelissä osakseen äänekkäitä ”Koponen!”-huutoja.

”Ne lämmittivät vanhan miehen mieltä”, Koponen, 34, hymyili.

Petteri Koponen kiitti Israel-tappion jälkeen suomalaisfaneja kannustuksesta.

O2-areenan edessä riitti kuhinaa ennen ottelua.

Juha Nyholm ja Juha Lehtonen saapuivat Äänekoskelta katsomaan Suomen ottelua.

Lauri Markkanen donkkasi suomalaisfanien edessä

Joulupukkikin oli saapunut Prahaan.

Au, Susijengi!

Palaute tuomarille.