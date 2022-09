Aamulehti näyttää naisten SM-sarjan ottelun suorana, selostettuna lähetyksenä. Pääset katsomaan ottelun tästä jutusta.

Tilaajille

Aamulehti

Nurmikenttä jytisee Tampereen Raholassa lauantaina, kun Tampere Rugby Club kohtaa Helsinki Rugby Clubin naisten SM-sarjan ottelussa.

Aamulehti näyttää kamppailun suorana kello 12 alkaen. Ottelun selostaa Kati Miettinen.

Helsinkiläiset johtavat sarjaa 24 pisteen turvin. Hallitseva Suomen mestari TRC on sijalla kolme. Pisteitä joukkueella on kasassa 10. Tamperelaisten edellä on myös Jyväskylä RC (16 pistettä).