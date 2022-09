Serbia on D-lohkon ylivoimainen suosikki. Maa kohtaa Suomen maanantai-iltana Prahassa.

Aamulehti, Praha

Serbian miesten koripallomaajoukkueen harjoituksissa on leppoisa tunnelma myöhään torstai-iltana Prahan O2-areenassa. Serbia on tullut vasta torstaina pelipaikalle, mutta reissujalat eivät paina ainakaan pelaajien mieliä.

NBA:n kaksinkertainen hallitseva MVP-palkinnon (arvokkain pelaaja) voittaja Nikola Jokic naureskelee ja pitää lystiä. Jokic tekee perusharjoitteet vakavissaan, muuten hän nauttii tilanteesta joukkuekaveriensa kanssa.

Kenties Serbian leppoisaan fiilikseen vaikuttaa Ognjen Jaramazin 27-vuotissyntymäpäivä.

Serbian legendaarinen päävalmentaja Svetislav Pešić ja kapteeni Vladimir Lučić ovat heivanneet hymyt kasvoiltaan kiivetessään EM-kisojen viralliseen tiedotustilaisuuteen.

Serbia on alkulohko D:n ylivoimainen suosikki – yksi kultasuosikeista koko EM-kisoissa. Prahasta Serbialle tuskin löytyy pysäyttäjää yhdessäkään ottelussa, saatika koko alkulohkon mitassa.

Vladimir Lučić toimii Serbian kapteenina.

Pešićin ja Lučićin vakavat ilmeet pettävät, kun Aamulehti kääntää kysymykset Suomeen ja sinivalkoisten pelaajaikoni Petteri Koposeen. Koponen, 34, päättää maineikkaan pelaajauransa EM-kisojen jälkeen.

Kapteeni Lučić vastaa ensin. Kasvoilla on niin leveä virne, ettei jää epäselväksi, vitsaileeko Bayern Münchenin tähti pohjimmiltaan. Lučić ja Koponen pelasivat saksalaismahdissa yhdessä kaudet 2018–20 ja voittivat Bundesliigan keväällä 2019.

”Uskomaton ura, Petteri on hyvä ystäväni. Olimme huonekavereita Bayernissa yhden kauden ajan. Hieno joukkuekaveri ja ihminen. Kova tekemään töitä. Mutta onhan Petterin ura käytännössä ollut ohi jo pari vuotta. Vihdoin Petteri lopettaa!” Lucic kujeilee kauhallinen pilkettä silmäkulmassaan.

Pešić, 73, on yksi eurooppalaisen koripallon meritoituneimpia hahmoja ja valtaisan kunnioitettu. Pelaajanakin Euroliigan voittanut Pešić valmensi Jugoslavian vuonna 2001 Euroopan mestaruuteen ja vuotta myöhemmin maailmanmestaruuteen. EM-kultaa hän voitti myös Saksan peräsimessä vuonna 1993.

Seurapuolella Pešićin palkintokaapista löytyy muun muassa viisi Saksan mestaruutta, kaksi Espanjan mestaruutta, Jugoslavian mestaruus ja Euroliigan mestaruus.

Pešić valmensi Koposta vuonna 2018 Barcelonassa Espanjassa. Serbilegenda korvasi tehtävässä Sito Alonson, joka ei luottanut Koposeen pätkääkään. Pešić palautti Koposen Barcelonassa isoon vastuurooliin.

Vaikuttaa silmin nähden siltä, että päävalmentaja Pešić oikein janoaa päästä vastaamaan suojattinsa jälkeen Koposta koskevaan kysymykseen.

”Minulla on yksi erittäin positiivinen muisto hänestä: Petteri on fantastinen pelaaja. Sen lisäksi minulla on yksi erittäin huono muisto: Petteri mursi olkapääni yhdessä harjoituksessa. Se oli tyypillinen suomalainen jääkiekkotaklaus”, Pešić lausuu ja saa toimittajajoukon repeämään.

”Hieno persoona, pidän hänestä kovasti. Hän on legenda paitsi Suomessa, myös Euroopassa. Toivon hänelle kaikkea hyvää jatkoon.”

Koposella on mahdollisuus vastata serbien velmuiluihin kentällä maanantaina kello 22 Suomen aikaa. Tuolloin Susijengi ja Serbia kohtaavat O2-areenan iltaottelussa.