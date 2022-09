Aamulehti, Praha

Koripallon NBA-maailma on raaka. Lauri Markkanen sai EM-kisojen alla Tšekin Prahaan tiedon, että Cleveland Cavaliers on kaupannut hänet Utah Jazziin. Cavaliers hankki itselleen Jazzin lähtökuopissa olleen tähtitakapelaaja Donovan Mitchellin, mikä kohottaa entisestään lupaavan viime kauden pelanneen Cavaliersin osakkeita itäisessä lohkossa.

Alle 20 tuntia uutisesta, ja Markkasen on pelattava Suomen paidassa Israelia vastaan EM-avauksessa. Uutisen totuudenmukaisuutta ei ole syytä epäillä, vaikka virallista seurojen tiedotusta ei ole kuultu. ESPN:n uutistoimittaja Adrian Wojnarowski on tunnettu jatkuvista ja tarkoista skuupeistaan.

Täydestä yllätyksestä ei siirron kohdalla voida puhua, sillä Markkanen pelaa NBA-mittarilla keskikokoisella sopimuksella (16,5 miljoonaa dollaria vuodessa), joita usein kaivataan isojen siirtojen toteuttamiseksi. Yli 30 miljoonan vuosiliksaa nauttiva Mitchell ei olisi päätynyt Clevelandiin ilman Markkasta. Suomalaisen lisäksi Utah sai kaupassa kaksi nuorempaa pelaajaa sekä kolme varausvuoroa.

Markkaselle, 25, tilanne on ikävän tuttu. Kolmas NBA-seura, kolmas jälleenrakennusprojekti. Pelaajalegenda, Utah Jazzin uusi manageri Danny Ainge repi kesällä viime vuosina kelvollisesti menestyneen Jazz-joukkueen kappaleiksi. Tähtipelurit Mitchell ja Rudy Gobert vaihdettiin 10 ykköskierroksen varaukseen sekä nuoriin pelaajiin.

Laadukkaassa lännen lohkossa Jazz on lähellä viimeistä sijaa. On kuvaavaa, että Jazzilla ei ole joukkueessaan yhtään NBA-tähdeksi luokiteltavaa pelaajaa ja Markkasesta tulee heti Salt Lake Cityn koripalloylpeyden palkkalistan kolmanneksi kallein mies. Menestystä Utahissa on turha odottaa lähivuosina.

Markkanen saa Jazzissa paljon vastuuta sekä peliminuuttien että heittomäärien osalta, mutta nousevaan Cavaliersiin verrattuna tilanne Jazzissa vaikuttaa masentavalta.

Markkanen voi käsitellä tilanteen ja purkaa mahdollista turhautumistaan tulevina viikkoina EM-parketeilla.