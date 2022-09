Aamulehti, Praha

Israelin miesten koripallomaajoukkue saa pikaisen revanssimahdollisuuden Suomesta. Susijengi kaatoi viime viikon torstaina Israelin MM-karsinnoissa Nokia-areenassa, minkä lisäksi maat kohtaavat EM-avauksessaan perjantaina Prahan O2-areenassa.

Israelille jäi viime viikosta paljon parannettavaa. Sinivalkoiset hävisivät Suomen lisäksi Tel Avivissa ilman tähteään Ludvig Håkansonia pelanneelle Ruotsille.

”Oma peli on klisee, mutta se vaan pitää saada käyntiin. Siinä onnistuimme Tampereella. Israel ei päässyt vauhtikoripalloonsa, eikä leikkauspeleihinsä. Oletan, että he haluavat muuttaa pelin kulkua siitä”, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi ennakoi perjantaita tiedotustilaisuudessa.

Yksi isoimmista kysymyksistä Suomen ja Israelin kohdatessa on, nouseeko Israelin NBA-vahvistus Deni Avdija tasolleen. Viime viikon otteluissa Israelin kantava voima oli Partizan Belgradissa Euroliigaa tahkoava takapelaaja Yam Madar, joka pussitti koreja tahdilla, jota odotettaisiin myös Washington Wizardsin mieheltä.

Avdija, 21, oli yllättävissä vaikeuksissa jopa Ruotsin pimentäessä 206-senttisen atleetin.

”Avdija on lahjakas nuori pelaaja. Hän on varmasti aggressiivisempi kuin viime viikolla. Hän on pitkä ja vahvakroppainen, monipuolinen pelaaja. Israel katsoo paljon häntä ja antaa hänen ottaa paljon heittoja”, Lauri Markkanen kuvaili.

Tampereella Markkanen vei NBA-vahvistusten taiston 10–0.

Tuovi kertoi torstaina, että useampi Suomen pelaaja on joutunut tällä viikolla jättämään harjoituksia väliin. Harjoituksissa olikin torstaina mukana ”ylimääräinen” pelaaja Perttu Blomgren.

”Perttu on innokas maailmanmatkaaja, joka tuli katsomaan kavereitaan Prahaan”, Tuovi heitti.