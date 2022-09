Suomi-koripallon kautta aikain ratkaisija pelaa enää maksimissaan kahden ja puolen viikon ajan. Lonkan nivelrikko on tehnyt Petteri Koposen uran lopusta kivuliaan.

Petteri Koposen horisontissa siintää peliuran lopettaminen. EM-kisoissa Koponen on edelleen Suomelle tärkeä hyökkäyspelin järjestäjä.

Aamulehti, Praha

Tasavallan aukio Prahan keskustassa on kiinnostava yhdistelmä nykyisyyttä ja mennyttä. Kiireiset Tšekin pääkaupungin asukkaat viilettävät mukulakiviä eteenpäin kännyköitään selaten tai lastenvaunuja eteenpäin työntäen. Päällä on trendikkäitä vaatteita, jotka sopivat kesäiseen säähän. Moderni tanssimusiikki kuuluu ämyreistä.

Aukion laitamilla Prahan kommunistinen museo muistuttaa 1900-luvun puolivälin historiasta. Katusoittaja tulkitsee huilun avulla viime vuosituhannen klassikkokappaleita Titanic-hitti My Heart Will Go Onista alkaen.

Ihmisten seassa Suomen miesten koripallomaajoukkueen Petteri Koponen ravaa mediahaastattelusta toiseen. Koponen, 34, on maksimissaan kahden ja puolen viikon päässä uransa viimeisestä ottelusta.

Yksi Suomi-koripallon parhaista pelaajista, ja sen kautta aikain ratkaisija, lopettaa uransa perjantaina alkavien EM-kisojen jälkeen. Valitettavasti Koponen on pelaajaurallaan lähempänä Titanicia kuin uusia trendivaatteita.

”Ei ole enää hirveästi jäljellä. Tuntuu helpottuneelta samaan aikaan kun jännittää ja pelottaa. Ehkä voimakkain tunne tulee, kun kisat ovat ohi ja uusi sarjakausi alkaa, eikä treenejä ja pelejä enää olekaan”, Koponen tunnelmoi.

Koponen, 34, pelaa Prahassa viidensissä EM-kisoissaan.

Koponen kuvattiin Prahan keskustassa torstaina, EM-avauksen aattona.

Lonkka sinetöi kohtalon

Koposella voisi ikänsä (34) puolesta olla useita pelivuosia jäljellä, mutta Koposen vartalo on päättänyt toisin. Vasemman lonkan nivelrikko on tehnyt kenraaliksi kutsutun pelintekijän viimeisistä pelivuosista äärimmäisen kivuliaita.

Lonkkavamma on vienyt Koposen atleettisuuden, mikä näkyy erityisesti puolustuspäässä. Hyökkäyspäässä Koponen oli 2010-luvun huippuvuosinaan kylmäpäinen ja kuumakätinen heittäjä, jonka johtajuus ja tiukkojen hetkien suuret korit veivät miehen Euroopan suurseuroihin Barcelonasta ja Bayern Münchenistä alkaen. A-maajoukkueessa katseet kääntyivät tiukoilla hetkillä aina Koposeen, eikä kenraali usein pettänyt joukkojaan.

Viime kaudella Koponen oli Helsinki Seagullsissa kotimaisen liigan ylempää keskitasoa. Vielä jokunen vuosi sitten tilanne olisi ollut mahdoton ajatuskin.

Mikä pahinta raastava tuska on vienyt Koposelta peli-ilon.

”Kivun määrä vaihtelee, mutta kipulääkkeitä kuluu. Viimeisillä höyryillä mennään. Sen takia tässä lopetetaankin. Ei se pelaaminen ole enää niin mielekästä. On hyviä ja kivoja päiviä, mutta on paljon päiviä, kun päivittäinen treenaaminenkin on vaikeaa. Sitä saa tehdä kaikenlaista, että voi edes treenata – eikä sekään aina riitä”, Koponen manaa.

”Jos kisat olisivat olleet viime vuonna, voi olla, että urani olisi päättynyt siihen. Olen jatkoajalla ja nautin viimeisistä hetkistä.”

Koposelle taantuminen pienempään rooliin on ollut kiperä asia käsitellä.

”Henkisesti on ollut vaikeaa, kun olen aiemmin pystynyt ottamaan maajoukkuetta reppariin, kun on ollut haasteita, enkä vaan yksinkertaisesti pysty siihen enää.”

Harvan urheilijan ura saa onnellista loppua, kuten Koposen mentori Teemu Rannikko sai voittaessaan viimeisessä ottelussaan Salon Vilppaalle Suomen mestaruuden. Useammin ura päättyy jollain tavalla surullisesti. Koponen kokee, että hän on sinut uransa päättymisen kanssa.

”Tämä on ollut jotenkin helpompi tapa lopettaa kuin jokin äkillinen tapahtuma. Olen käsitellyt tätä parisen vuotta. Tiedän, ettei ole enää mitään jäljellä. Olen antanut kaikkeni ja mennyt loppua kohti”, Koponen kuvailee.

”Mutta kyllä tässä jännittää ja pelottaa. Koko elämäni on ollut tähän asti koripalloa. Sitä jää ikävä, sitä en voi kieltää.”

Kautta aikain paras eurooppalaispelaaja Dirk Nowitzki myönsi uransa päätyttyä, että hänen olisi kannattanut jättää viimeinen kautensa pelaamatta, koska hän ei enää kykene pelaamaan jalkapalloa lastensa kanssa monien loukkaantumistensa vuoksi.

Onko sinulla samanlainen tilanne?

”Niin no... Siitä tässä on kyse. Arjessa en pysty tekemään kaikkea. Mietin siksi lopettamista aiemmin, mutta halusin pelata vielä ja tyhjentää tankkini”, Koponen saa sanotuksi, vaikka harmitus paistaa veteraanin kasvoilta.

”Jännä nähdä mihin suuntaan kroppani lähtee, kun lopetan pelaamisen. Helpottavatko kivut? Vai menevätkö pahemmaksi, kun lopetan näin säännöllisen urheilun?”

Petteri Koponen väänsi pallo kädessään Espoon Hongan pelaajana vuonna 2007.

Vuonna 2016 Koponen puki päälleen Barcelonan ikonisen pelipaidan.

Aamulehti tapasi Petteri Koposen vuonna 2012, kun Koponen pelasi BK Himkissä. Koponen voitti venäläisseurassa Euroopan toiseksi parhaan seurakilpailun Eurocupin vuonna 2015.

Himki-pelurin alkuverryttelyt.

Koposen terveysongelmiin on vain yksi ratkaisu: tekonivelleikkaus. Pelaamaan Koponen ei uudella lonkalla enää pääse. Kyse on loppuelämän laadusta.

”Leikkaukseen on mentävä, mutta kysymys kuuluu, että koska. Lääkärit sanovat, että olen nuori. Uusi lonkka kestää 20 vuotta, kunnes se on uusittava. Toijalan Jukka lopetti samaan asiaan samanikäisenä. Nyt hän juoksee jotain maratoneja!” Koponen nauraa.

Koposella itsellään on selkeä näkemys siitä, koska lonkkaleikkaukseen on vihoviimeistään mentävä.

”Olen sanonut, että kun en pysty enää golfaamaan, niin siinä menee raja”, Koponen heittää.

Koponen hymyilee useampaan kertaan, vaikka puheenaihe on vaikea. Hän on selvästi käsitellyt asian yhtä syvällisesti kuin vastustajan palloskriinipuolustukset uransa aikana.

”Maajoukkue on ollut itselleni tärkeä, joten on hienoa, että saan päättää urani täällä.”

Koponen vei tutusti pallon jalkojensa välistä torstain harjoituksissa Prahan O2-areenassa.

Pallo koriin sukan alta.

Oikeaan suuntaan

Koposen läksiäisturnaus alkaa Suomen osalta perjantaina Israel-ottelulla. Pelintekijän maajoukkueura alkoi vuonna 2006, mistä ei mennyt aikaakaan, kun Koponen oli jo isossa roolissa Rannikon rinnalla Suomen ykköspaikan tähtenä.

”Muistoja on maajoukkueesta niin paljon, että haluan sanoa rakkaimmaksi muistoksi koko matkan. Maajoukkueeseen on ollut niin makea aina tulla”, Koponen kiittää.

Koposen rooli 2010-luvun arvoturnauksissa oli vaatimattomasti sanoen keskeinen. Hän on todistanut Susijengi-buumin synnyn ja maajoukkueen kasvun pohjalta nykyisiin mittoihinsa.

”Kaikki on monta astetta isompaa ja paremmin hoidettua. Kun tulin, EM-kisat olivat unelma ja niin kaukana. Voitimme Serbian Vantaalla ja katsomossa oli 1500 ihmistä. Nyt EM-kisoissa pelaaminen on normaalia. Olemme menneet oikeaan suuntaan”, Koponen arvioi.

Suomalainen koripalloväki varmasti toivoo, että Koponen jatkaa lajin parissa viimeisen tanssinsa päätyttyä. Suomi-koris kaipaa kenraaliaan viimeisen kerran kentällä, mutta parketin ulkopuolella kaipuu on kova EM-kisojen jälkeenkin.

”Kisojen jälkeen ensimmäisenä otan rauhassa ja mietin asioita. Haluan saada tylsyyden tunteen. Olen mennyt vuosia niin laput silmillä, enkä ole saanut viettää niin paljoa aikaa perheen kanssa. Voin vaikka lähteä mökille! Uskon, että palaan joskus koripallon pariin”, Koponen kertoo.

Koripallon miesten EM-kisojen ottelu Israel–Suomi perjantaina kello 15 alkaen. Yle TV2 ja Areena sekä V Sport ja Viaplay näyttävät ottelun.

Kuka Petteri Koponen Suomalainen ammattikoripalloilija. Syntynyt 13. huhtikuuta vuonna 1988 Helsingissä. 34-vuotias. Pelipaikka: takapelaaja. Pituus: 194 cm. Seurat ammattilaisena: 2004–08 Espoon Honka (Korisliiga), 2008–12 Virtus Bologna (Italia), 2012–16 Himki BK (Venäjä), 2016–18 Barcelona (Espanja), 2018–20 Bayern München (Saksa), 2020–21 Reggio Emilia (Italia), 2021–22 Helsinki Seagulls (Korisliiga). A-maajoukkueessa: 147 A-maaottelua ja viidet arvokisat. Kautta aikain pistetilaston kuudentena. Saavutukset: Kaksi Suomen mestaruutta 2007 ja 2008. Eurochallengen voitto 2009. Eurocupin voitto 2015. Espanjan cupin voitto 2018. Saksan mestaruus 2019.

